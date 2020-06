FC Bayern: Thiago und Corentin Tolisso zurück im Teamtraining

Bayern München darf im DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen am Samstag (20 Uhr im LIVETICKER) in Berlin auf ein Mitwirken der Mittelfeldspieler Thiago und Corentin Tolisso hoffen. Das Duo absolvierte zum Auftakt der Vorbereitung am Dienstag wieder Teile des Mannschaftstrainings.

Thiago hatte sich nach dem Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt vor drei Wochen (2:1) einer Leisten-OP unterzogen, Tolisso hat wegen einer Knöchelverletzung seit dem Restart noch kein Spiel bestritten.

Das Duo absolvierte im Kollegenkreis Stabilisations- und Passübungen. Als das Team mit Taktik- und Spielformen begann, setzten beide ihr individuelles Training fort.