FC Bayern, News und Gerüchte: Schnappt der FCB dem BVB Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham weg?

Sein Wechsel zum BVB schien bereits beschlossene Sache, nun soll auch der FC Bayern sein Interesse an einem 16-jährigen Engländer hinterlegt haben. Außerdem: Thiago hat wohl bereits einige seiner Mitspieler über seinen Abschied informiert und Alphonso Davies wäre angeblich fast bei einem anderen Bundesligisten gelandet. Alle News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern bietet wohl für BVB-Wunschspieler Bellingham

Scheitert der Wechsel vom englischen Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham (16) zum BVB doch noch auf der Zielgeraden? Wie der kicker berichtet, bestehe bisher lediglich zwischen Borussia Dortmund und dem Spieler eine Einigung (Bellingham habe demnach seine Zusage gegeben, ein langfristiger Vertrag wurde ausgehandelt), nicht aber zwischen den Vereinen.

Dies könnte den FC Bayern auf den Plan rufen, dem seit längerem Interesse nachgesagt wird und der ebenfalls mitbieten soll. Im Raum stehe eine Ablösesumme von 22 Millionen Euro, wobei in Bellinghams Vertrag eine Ausstiegsklausel festgehalten sein soll, die bei 35 Millionen Euro liegt. Diese versuche der BVB zu drücken.

Dass Birmingham City, Bellinghams derzeitiger Klub, zögert, das vorliegende BVB-Angebot anzunehmen, werten die weiteren Interessenten demnach als Chance, den Youngster doch noch von einem Wechsel überzeugen zu können. Neben dem FC Bayern nennt der kicker außerdem den FC Chelsea und Manchester United als potenzielle Kandidaten.

Bellingham, ab Montag 17 Jahre alt, zählt in der aktuellen Championship-Saison zum Stammpersonal von Birmingham. In 33 Einsätzen gelangen dem englischen U17-Nationalspieler vier Tore und drei Assists.

Jude Bellingham: Leistungsdaten für Birmingham City

Spiele Tore Vorlagen Minuten 37 4 3 2.477

FC Bayern: Thiago sprach wohl mit Teamkollegen über Abschied

Bayerns Mittelfeldspieler Thiago (29) hat offenbar bereits einige seiner Mitspieler über seinen Abschied vom FC Bayern informiert. Dies berichtet die Sport Bild. Außerdem sei bereits ein neuer Vertrag ausgehandelt worden, der Spanier sagte den Termin zur Unterschrift allerdings ohne Angaben von konkreten Gründen ab.

Die Zukunft von Thiago liege voraussichtlich in Spanien oder England. Eine offizielle Anfrage gebe es laut kicker bisher nicht. Spekuliert wird unter anderem über den FC Liverpool als mögliche Destination. Klar scheint: Der Spanier (Vertrag bis 2021) strebt eine Änderung an, bereits seit 2013 spielt er beim FC Bayern.

© imago images / Sven Simon

Alphonso Davies: Auch Wolfsburg warb um den Kanadier

Bevor Shootingstar Alphonso Davies im Januar 2019 bei Bayern München landete, hatte sich auch der VfL Wolfsburg um den Kanadier bemüht. Dies verriet Sportdirektor Marcel Schäfer dem kicker.

Als dann jedoch der FC Bayern sein Werben intensivierte, sei klar gewesen: "Da waren wir dann raus", erklärte Schäfer. Der FCB überwies schließlich etwa 19 Millionen Euro an die Vancouver Whitecaps.

Nachdem Davies anfangs vornehmlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, ist er seit Oktober 2019 nicht mehr aus dem Profiteam wegzudenken. In 40 Pflichtpielen als linker Verteidiger kommt der 19-Jährige auf drei Tore und neun Assists. "Da ist noch so viel mehr drin", sagte Trainer Hansi Flick zuletzt dem Sportbuzzer über seinen Überflieger.

Die schnellsten Spieler der Bundesliga: Neuer Rekord! Bayern-Flitzer sticht Hakimi aus © imago images 1/21 Bayern Münchens Alphonso Davies hat bei der Partie gegen Werder Bremen einen neuen Tempo-Rekord aufgestellt (seit Beginn der detaillierten Datenerfassung zur Saison 2013/14 und gemäß der offiziellen Trackingdaten der DFL). Das Ranking. © getty 2/21 Platz 20: Alphonso Davies in der Saison 2019/20 (FC Bayern München) - 35,19 km/h (die Daten werden von der DFL erhoben) © getty 3/21 Platz 19: Achraf Hakimi in der Saison 2019/20 (Borussia Dortmund) - 35,22 km/h © getty 4/21 Platz 18: Ihlas Bebou in der Saison 2017/18 (Hannover 96) - 35,25 km/h © getty 5/21 Platz 17: Mathew Leckie in der Saison 2015/16 (FC Ingolstadt 04) - 35,26 km/h © getty 6/21 Platz 16: Alphonso Davies in der Saison 2019/20 (FC Bayern München) - 35,29 km/h. © getty 7/21 Platz 14: Bernard Tekpetey in der Saison 2019/20 (Fortuna Düsseldorf) - 35,3 km/h © getty 8/21 Platz 14: Karim Bellarabi in der Saison 2014/15 (Bayer 04 Leverkusen) - 35,3 km/h © getty 9/21 Platz 13: Breel Embolo in der Saison 2019/20 (Borussia Mönchengladbach) - 35,31 km/h © getty 10/21 Platz 12: Pierre-Emerick Aubameyang in der Saison 2014/15 (Borussia Dortmund) - 35,32 km/h © getty 11/21 Platz 11: Lukas Klünter in der Saison 2018/19 (Hertha BSC) - 35,4 km/h © getty 12/21 Platz 10: Sheraldo Becker in der Saison 2019/20 (1. FC Union Berlin) - 35,43 km/h © getty 13/21 Platz 9: Pierre-Emerick Aubameyang in der Saison 2014/15 (Borussia Dortmund) - 35,44 km/h © getty 14/21 Platz 7: Marcus Thuram in der Saison 2019/20 (Borussia Mönchengladbach) - 35,6 km/h. © getty 15/21 Platz 7: Jeremiah St. Juste in der Saison 2019/20 (1. FSV Mainz 05) - 35,6 km/h © getty 16/21 Platz 6: Kingsley Coman in der Saison 2019/20 (FC Bayern München) - 35,66 km/h © getty 17/21 Platz 5: Kingsley Ehizibue in der Saison 2019/20 (1. FC Köln) - 35,85 km/h © getty 18/21 Platz 4: Moussa Diaby in der Saison 2019/20 (Bayer Leverkusen) - 35,95 km/h. © imago images 19/21 Platz 3: Achraf Hakimi in der Saison 2019/20 (Borussia Dortmund) - 36,21 km/h © getty 20/21 Platz 2: Achraf Hakimi in der Saison 2019/20 (Borussia Dortmund) - 36,49 km/h © imago images / Marvin Ibo Güngör 21/21 Platz 1: Alphonso Davies in der Saison 2019/20 (Bayern München) - 36,51 km/h

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle mit dem FC Bayern