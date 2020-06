FC Bayern, News und Gerüchte: Mit Champagner und "We Are The Champions": So feierte Uli Hoeneß die Meisterschaft

Uli Hoeneß hat verraten, wie er die achte Meisterschaft des FC Bayern in Folge gefeiert hat. Außerdem: Die Bundesliga-Saison könnte ohne den FC Bayern starten. Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte rund um den FCB.

FCB, News: Mit Champagner und "We Are The Champions": So feierte Uli Hoeneß die Meisterschaft

Uli Hoeneß konnte die Meisterschaft des FC Bayern nicht im Weserstadion verfolgen. Den achten Triumph in Folge erlebte der Ehrenpräsident auf besondere Art und Weise.

"Wir haben dann die Schallplatte eingelegt mit 'We Are The Champions', haben ein Glas Champagner getrunken und den Hasan (Salihamidzic, Anm. d. Red.) angerufen. Den Karl-Heinz (Rummenigge, Anm. d. Red.) hab ich auch versucht und den Herbert Hainer, den habe ich nicht erwischt, aber den Hasan, und dann haben wir das auf laut gestellt, und das hat er in der Kabine hoffentlich abgespielt - denn das war ja mehr als verdient", so Hoeneß zu BR24.

Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs fand Hoeneß sehr gelungen: "Es wurde nach sportlichen Kriterien entschieden: Wer spielt besser Fußball? Es gab viel weniger Schiedsrichterfehlentscheidungen, weil die Schiedsrichter viel weniger unter Druck waren. Ich finde, diese war die sportlich fairste Meisterschaft."

"Es wurde entschieden durch das, was man auf dem Platz sehen konnte. Und da hat sich gezeigt, dass der FC Bayern selten so dominant war wie jetzt im letzten halben Jahr", ergänzte der 68-Jährige.

"Flop 11": Diese Spieler holten mit Bayern tatsächlich keinen Titel © imago images / MIS 1/23 Beim FC Bayern entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten nahezu jeder Spieler zum fleißigen Titelsammler. Einige Münchner schafften es allerdings tatsächlich, ohne Trophäe den Verein zu verlassen. Die Elf der Titellosen seit 2000. © imago images / Lackovic 2/23 TOR - Rouven Sattelmaier (32 Jahre alt) - beim FC Bayern von 2010 bis 2012 - heute: Karriereende © imago images 3/23 Über Nominierungen für den Profikader kam Sattelmaier bei den Bayern nicht hinaus und spielte stattdessen für die zweite Mannschaft. Außerdem fünfmal in der 2. Liga für Heidenheim im Einsatz. Heute Torwarttrainer bei Sonnenhof Großaspach. © imago images 4/23 ABWEHR - Massimo Oddo (44) - beim FC Bayern von 2008 bis 2009 - heute: Karriereende © imago images / Sven Simon 5/23 Spielte in der titellosen Saison 2008/09 auf Leihbasis beim FC Bayern, nachdem er zuvor bereits die Champions League und Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Startete im Anschluss eine nur wenig erfolgreiche Trainerkarriere. © imago images / Ulmer 6/23 Alou Diarra (38) - beim FC Bayern von 2000 bis 2002 - heute: Karriereende © imago images / Lackovic 7/23 Spielte in jungen Jahren 42-mal für Bayern II, ehe er sich dem FC Liverpool anschloss und zum Wandervogel entwickelte. Seine besten Jahre hatte er in Bordeaux, mit Girondins und Lyon wurde er Meister. Derzeit Co-Trainer in Lens. © imago images / Weckelmann 8/23 Georg Niedermeier (34) - beim FC Bayern von 1995 bis 2009 - heute: vereinslos © imago images 9/23 Mit neun Jahren stieß der Münchner zur Bayern-Jugend (u.a. A-Jugend-Meister), etablierte sich aber erst in Stuttgart als Bundesliga-Verteidiger (154 BL-Spiele). Nach einem Intermezzo in Melbourne seit Sommer 2019 ohne Klub. © imago images / Ulmer 10/23 MITTELFELD - Tim Borowski (40) - beim FC Bayern von 2008 bis 2009 - heute: Karriereende © imago images / Sven Simon 11/23 Die Werder-Legende (294 Spiele, 81 Scorerpunkte, Meister und Pokalsieger) versuchte sein Glück in München, kehrte aber schon nach einem Jahr in die Hansestadt zurück. Zuerst im Werder-Management, seit 2017 Co-Trainer von Kohfeldt. © imago images/Action Pictures 12/23 Louis Ngwat-Mahop (32 Jahre) - beim FC Bayern von 2006 bis 2007 - heute: SCR Altach II © GEPA 13/23 Ngwat-Mahop kam 2006 aus Kamerun zu den Bayern. In der Bundesliga kam er nur einmal zum Einsatz. Kickte anschließend für Salzburg, Thessaloniki und den KSC, ehe es ihn nach Altach zog. © imago images 14/23 Takashi Usami (28) - beim FC Bayern von 2011 bis 2012 - heute: Gamba Osaka © imago images 15/23 Von Gamba Osaka, Usamis heutigem Klub, wurde der Japaner vom FC Bayern ausgeliehen. Seine Bilanz: Sechs Tore in 18 Spielen. Es folgten weitere Anläufe in Düsseldorf und Augsburg. Seit 2019 endgültig zurück in der Heimat. © imago images / MIS 16/23 Landon Donovan (38) - beim FC Bayern von Januar bis März 2009 - heute: Karriereende © imago images / Sven Simon 17/23 Der US-Amerikaner war durch eine Kurzleihe lediglich von Januar bis März 2009 beim FC Bayern. Er kam als Wunschsspieler Jürgen Klinsmanns, konnte aber nie überzeugen und kam nur auf sechs Kurzeinsätze. Anschließend kehrte er zu LA Galaxy zurück. © GEPA 18/23 Steffen Hofmann (39 Jahre) - beim FC Bayern von 1996 bis 2002 - heute: Karriereende © GEPA 19/23 Hofmann kam 1996 aus Würzburg zu den Bayern. Für die Münchner lediglich einmal in der Bundesliga 2001/2002 auf dem Platz. Wurde später bei Rapid Wien zur Vereinslegende. © imago images / Contrast 20/23 STURM - Nils Petersen (31) - beim FC Bayern von 2011 bis 2012 - heute: SC Freiburg © imago images / Ulmer 21/23 Petersen zeigte nach seinem Wechsel vom Zweitligisten Energie Cottbus, dass er noch nicht für die Bayern bereit ist. Erst bei Bremen etablierte er sich im Oberhaus. Inzwischen ist er der erfolgreichste Joker der Bundesliga - mit 25 Treffern. © imago images / Sven Simon 22/23 Stefan Maierhofer (37) - beim FC Bayern von 2005 bis 2007 - heute: WSG Tirol © imago images / Weckelmann 23/23 Ein echter Wandervogel! Maierhofer landete nach zwei Jahren in München unter anderem bei Koblenz, Wolverhampton, Duisburg und Köln. Bei den Bayern kam er nie über die zweite Mannschaft hinaus.

FC Bayern, News: Bundesliga-Start könnte ohne FCB stattfinden

Am Freitag, 11. September, soll die Bundesliga-Saison wieder starten. Laut Informationen der Bild-Zeitung könnte dies ohne den FC Bayern und die anderen Europapokal-Klubs passieren.

Zusammen mit der DFL haben die Vereine wohl entschieden, dass die Klubs nach dem Ausscheiden im Europapokal 15 Tage Urlaub haben und danach eine zweiwöchige Vorbereitung absolvieren werden.

Das Final-Turnier der Europa League startet am 10. August, das Finale findet am 21. August statt. Die Champions League startet zwei Tage später und hört zwei Tage später auf. Sollte der FC Bayern also das Champions-League-Finale erreichen, könnten die Bayern erst am 21. September wieder in der Bundesliga angreifen.

FCB, Transfer-News: U19-Kapitän Flavius Daniliuc wechselt nach Frankreich

Innenverteidiger Flavius Daniliuc verlässt den Nachwuchs des FC Bayern München und wechselt zur kommenden Saison nach Frankreich zum OGC Nizza. Das bestätigte der Klub aus der Ligue 1 am Donnerstag.

Hier erfahrt Ihr mehr dazu.

