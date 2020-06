FC Bayern, News und Gerüchte - Jupp Heynckes über FCB unter Hansi Flick: "Spielweise begeistert mich"

Triple-Trainer Jupp Heynckes hat sich begeistert über die aktuelle Spielweise des FC Bayern München unter Trainer Hansi Flick gezeigt. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FCB.

FC Bayern, News: Jupp Heynckes lobt FCB unter Hansi Flick

Ex-Trainer Jupp Heynckes hat lobende Worte zur bisherigen Leistung von Hansi Flick beim FC Bayern gefunden. Die Beförderung Flicks zum Cheftrainer bezeichnete der 75-Jährige als eine "Zeitenwende für den Verein".

In seiner Kolumne im kicker schrieb Heynckes weiter: "Dieser Trainer trat nach außen sehr ruhig und fachkompetent auf. Intern traf er den richtigen Ton, den es braucht, um eine Gruppe mit so vielen starken Persönlichkeiten zu führen."

Flick, der von 1985 bis 1990 selbst für die Bayern spielte, habe der Mannschaft vermittelt, dass der Mannschaftsgeist über allem stehe. Neben diesen Führungskompetenzen lobte Heynckes die Änderungen in der Aufstellung. Unter anderem schrieb er, dass es "sehr klug war, David Alaba ins Abwehrzentrum zu stellen, weil im modernen Fußball Innenverteidiger mit spielerischer Kompetenz elementar sind".

"Am meisten imponieren mir die Homogenität der Elf auf dem Platz und die Harmonie der Spieler außerhalb. Ich sehe darin das Werk Hansi Flicks und seines Trainerteams. Die Spielweise des FC Bayern begeistert mich", so Heynckes weiter.

Der Triple-Trainer von 2013 schrieb außerdem, dass ihn das "Wohlbefinden der Spieler" sehr an die Mannschaft aus dem Triple-Jahr erinnere.

Ex-FCB-Spieler sehen großes Potenzial in Tanguy Kouassi

Nach übereinstimmenden Medienberichten wird sich der FC Bayern mit Abwehrtalent Tanguy Kouassi von Paris Saint-Germain verstärken. Im kicker äußerten sich die Franzosen Bixente Lizarazu und Willy Sagnol, die einst für den FCB in der Verteidigung aufliefen, zur angeblichen Verpflichtung.

"Der Junge hat viel Potenzial, er ist sehr kopfballstark, gerade in der Offensive, muss aber in der Defensive noch lernen", so Sagnol. "Er ist ein großes Talent in der Defensive", sagt Lizarazu. "Er kann Verteidiger und Sechser spielen."

Der 18-jährige Kouassi wird nach Informationen von SPOX und Goal beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2025 unterschreiben.

Bayern-Neuzugang Tanguy Kouassi im Steckbrief

geboren 07. Juni 2002 in Paris Größe 1,87 m Gewicht 83 kg Position Innenverteidigung, defensives Mittelfeld starker Fuß rechts Stationen PSG Jugend, PSG Ligue-1-Spiele/Tore 6/2

FC Bayern, News - Ribery: Dritter Platz bei Weltfußballer-Wahl? "War eine schwierige Zeit für mich"

Franck Ribery (37) ärgert es immer noch, dass er 2013 nach dem Triple-Gewinn mit dem FC Bayern München nicht zum Weltfußballer gewählt wurde.

"Was soll man mehr tun, als das Maximum zu erreichen, um mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet zu werden? Wenn du alles gewinnst und Menschenmögliche getan hast - auf dem Spielfeld und außerhalb, auch mit der Nationalmannschaft", erklärte der ehemalige Profi des FC Bayern in einem DAZN-Interview mit seinem früheren Teamkollegen Luca Toni.

