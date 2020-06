FC Bayern - Alphonso Davies: "In der Allianz Arena schalte ich um"

Alphonso Davies hat im Interview mit dem Mitglieder-Magazin 51 des FC Bayern angegeben, dass er Inspiration für Kinder sein möchte. Darüber hinaus erklärt er, dass er auf dem Platz immer sehr fokussiert sei.

"Mit dem ersten Schritt auf das Trainingsgelände an der Säbener Straße oder in die Allianz Arena schalte ich um. Ich bin mir bewusst, dass viele Leute auf uns Spieler schauen, auch auf mich. Ich weiß, wann ich ernsthaft meinen Zielen nachgehen muss und wann es Zeit ist, einmal etwas locker zu lassen", sagte der 19-Jährige. "Da werde ich keinen Tag nachlassen. Niemals."

Davies, der abseits des Platzes seine Fans in den sozialen Medien mit Videos begeistert, gab an, dass er Lebensfreude vermitteln wolle. "Ich weiß, dass das Leben auch andere Seiten hat. Umso mehr versuche ich, den Menschen zu vermitteln, wie wichtig es ist, Freude zu empfinden. Ich versuche das auf dem Fußballplatz und unter anderem in dem einen oder anderen Videoclip."

Dies sieht der Kanadier in seiner Herkunft begründet. Über Liberia und Ghana kam er mit seiner Familie als Flüchtling nach Kanada.

"Ich möchte eine Inspiration für viele, viele Kinder sein. Wir kamen als Flüchtlinge aus Afrika nach Kanada und haben uns alles erarbeitet. Ich denke, mein Leben kann den Leuten zeigen, dass vieles möglich ist, wenn man sich treu bleibt und sich nicht vom richtigen Weg abbringen lässt", sagte Davies.

Der Youngster war im Januar 2019 von Vancouver zum FC Bayern gewechselt. In dieser Saison ging seine Leistungskurve steil nach oben, sodass er sich einen Stammplatz als Linksverteidiger erarbeitete. In 25 Bundesliga-Spielen erzielte er zudem drei Tore und legte vier weitere Treffer vor.

Alphonso Davies: Leistungsdaten in der aktuellen Saison nach Wettbewerb