FC Bayern München: Die fünf entscheidenden Schlüssel zum achten Bundesliga-Titel in Folge

Dank eines 1:0-Sieges beim SV Werder Bremen hat sich der FC Bayern München am 32. Spieltag der Bundesliga vorzeitig zum Meister gekrönt. Die fünf entscheidenden Schlüssel zum achten Bundesliga-Titel in Folge.

Der Umbau der Defensivabteilung des FC Bayern

2. November 2019, Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München, 5:1. Durchaus ein Spiel von historischem Ausmaß und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Lange wurde der FC Bayern in der Bundesliga nicht mehr so gedemütigt wie an diesem Nachmittag und lange dauerte es danach nicht, bis sich der Klub vom damaligen Trainer Niko Kovac trennte.

Zum Abschied hatte er seinem bisherigen Assistenten und angehenden Nachfolger Hansi Flick aber immerhin noch schnell die Defensivformation geschenkt, mit der dieser seinen Siegeszug durch die Bundesliga hinlegte. Bereits am vorangegangenen Spieltag, einem 2:1-Sieg gegen Union Berlin, verteidigte Alphonso Davies erstmals links hinten. Gegen Frankfurt baute Kovac weiter um: Er beorderte David Alaba erstmals in die Innenverteidigung neben Jerome Boateng, schob Benjamin Pavard dafür auf die Rechtsverteidigerposition und Joshua Kimmich von dort ins defensive Mittelfeld.

Kovac schickte die Defensive des FC Bayern bei dieser 1:5-Niederlage tatsächlich erstmals so aufs Feld, wie sie anschließend über weite Strecken der restlichen Saison und auch beim meistertitelbringenden Sieg in Bremen unter Flick auflief. Kovac legte das Fundament, Flick baute darauf beachtliche Abwehrtürme. Wie sich die einzelnen Akteure unter ihm auf ihren neuen Positionen weiterentwickelten, ist mehr als beachtlich.

SV Werder Bremen - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © imago images / Groothuis/Witters 1/13 Mit seinem 31. Saisontreffer hat Robert Lewandowski den FC Bayern zum Titel geschossen. Neben dem Polen war auch Manuel Neuer im entscheidenden Moment zur Stelle, während ein Offensivtrio unauffällig blieb. Die Noten der Münchner beim Sieg in Bremen. © imago images / Marvin Ibo Güngör 2/13 MANUEL NEUER | Tor | Note: 2 |Hätte vermutlich nicht damit gerechnet, einen halbwegs beschäftigungsreichen Abend zu erleben. Seine Glanzparade bei Osakos Kopfball kurz vor Schluss rettete am Ende die vorzeitige Meisterschaft. © imago images / Cathrin Müller 3/13 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3 | Nach dem Seitenwechsel schaltete sich der Franzose deutlich mehr ins Offensivspiel ein, bediente aus Abseitsposition Lewandowski zum vermeintlichen 2:0. Hinten mit 75 Prozent an gewonnenen Zweikämpfen stabil. © imago images / Cathrin Müller 4/13 JEROME BOATENG | Abwehr | Note: 2 | Hinten ließ er nichts anbrennen (71,4 Prozent Zweikampfquote), vorne schüttelte der 31-Jährige einen absoluten Sahnepass aus dem Fußgelenk. Lewandowski bedankte sich artig zum 1:0. Starker Auftritt von Boateng. © imago images / Cathrin Müller 5/13 DAVID ALABA | Abwehr | Note: 3 | Auch der Österreicher zeigte – wie gewohnt – eine souveräne Leistung. Wartete mit den meisten Ballaktionen auf und behielt auch in Münchens Unterzahl die Nerven. © imago images / Groothuis/Witters 6/13 ALPHONSO DAVIES | Abwehr | Note: 4,5 | Hatte Glück, dass Osmers einen Tritt gegen Bittencourt nur mit der Gelben Karte ahndete, flog kurz vor Schluss dann doch noch runter (79.). Da half auch sein Sprintrekord (36,51 km/h) nichts. © imago images / Marvin Ibo Güngör 7/13 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 3,5 | Eroberte mit Abstand die meisten Bälle aller Akteure (15) und behielt die Ruhe auf der Sechs und später in der Innenverteidigung. © imago images / Marvin Ibo Güngör 8/13 LEON GORETZKA | Mittelfeld | Note: 3 | Erneut mit starker Physis und positiver Zweikampfbilanz unterwegs (60 Prozent). Tauchte erstmals nach drei Spielen diesmal nicht in der Scorerliste auf. Trotzdem: unaufgeregte Vorstellung. © imago images / Poolfoto 9/13 SERGE GNABRY | Mittelfeld | Note: 4,5| Dem Flügelflitzer wollte gegen die alten Kollegen nicht allzu viel gelingen. Wurde nach 82 Minuten durch Hernandez ersetzt. © imago images / Cathrin Müller 10/13 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Note: 4,5 | Hatte gegen gut organisierte Bremer merklich Probleme, ins Spiel zu finden und war kaum an gefährlichen Szenen beteiligt. Außerdem mit 21 Ballverlusten. © imago images / Poolfoto 11/13 KINGSLEY COMAN | Mittelfeld | Note: 4 | Setzte kaum Nadelstiche, ehe er in der 81. Minute beinahe die Entscheidung besorgt hätte. Kurz zuvor hatte er allerdings seinen Kollegen Davies in Bredouille gebracht, was dessen Platzverweis zur Folge hatte. © imago images / Groothuis/Witters 12/13 ROBERT LEWANDOWSKI | Angriff | Note: 2 | Avancierte abermals zum absoluten X-Faktor der Bayern, da sein Treffer sieg- und meisterbringend war. Sein 31. Saisontor war zudem eines der Kategorie „absolute Weltklasse“. © imago images / Lackovic 13/13 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: ohne Bewertung | Half dabei, den knappen Vorsprung in Unterzahl über die Zeit zu bringen.

Da wäre Davies. Dieser erst 19-jährige Kanadier, der mit seiner physischen Wucht, seinem irren Tempo und seinem unbändigen Offensivdrang aus dem Nichts zu einem der besten Linksverteidiger Europas avancierte. Und dabei ist es fast schon erstaunlich, dass er sich überhaupt noch bewegen kann bei all dem Lob, mit dem er Woche für Woche überschüttet wird. Neben dem Hype um Davies geht fast unter, dass sich Pavard auf der gegenüberliegenden Seite ähnlich stetig (nur weniger spektakulär) weiterentwickelt.

Da wäre außerdem noch Alaba, der schon immer im Zentrum spielen wollte und das jetzt endlich auch darf. Zwar nicht im Mittelfeld, sondern in der Verteidigung. Aber immerhin. Innerhalb weniger Monate entwickelte sich Alaba zum unumstrittenen Abwehrchef. Seit es in den Stadien keine schreienden Fans mehr gibt, hört man bei den Spielen des FC Bayern stets einen schreienden Wiener: Alaba gibt die Kommandos. Für seinen Kollegen Joshua Kimmich ist er als Innenverteidiger gar "einer der Besten der Welt".

Und damit zu Kimmich selbst, der wie Alaba auch schon immer im Zentrum spielen wollte und das jetzt endlich auch darf - sogar auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld. Mit seiner Bissigkeit und seinem Siegeswillen tritt Kimmich dort bereits wie ein heimlicher Kapitän auf. Macht er so weiter, wird er irgendwann auch ein echter.