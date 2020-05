David Alaba beim FC Bayern München: Führungsspielerartiges Verhalten

Unter Trainer Hansi Flick entwickelte sich David Alaba zu einem herausragenden Innenverteidiger - und ob seiner neuen Rolle gleichzeitig immer mehr zu einem Führungsspieler. Die Zukunft des 27-jährigen Österreichers ist jedoch auch vor der Partie des FC Bayern bei Borussia Dortmund (18.30 Uhr im LIVETICKER) unklar.

David Alaba und das gesprochene Wort, das ist so eine Sache. Kommt er nach einem Spiel in die Mixed Zone und wird etwas gefragt, dann sagt er eigentlich immer auch etwas. Meistens sorgt er damit mindestens für Schmunzler, gelegentlich sogar für Lacher. Obwohl Alaba bereits seit zwölf Jahren und damit fast sein halbes Leben in München ist, hat er sich seinen Wiener Dialekt und Schmäh behalten. Wofür Alaba mit seinen Aussagen dagegen selten sorgt, sind Schlagzeilen oder Kontroversen. Er wirkt stets mehr wie der immer gut gelaunte Gaudi-Bruder als der knallharte Führungsspieler.

Dass er auch anders kann, weiß man dank der Coronakrise und der dadurch eingeführten Geisterspiele. Spielt sein FC Bayern, hört man in der gegnerischen Hälfte meist Thomas Müller herumbrüllen und in der eigenen eben Alaba. So war es beim 2:0-Sieg bei Union Berlin, so war es beim 5:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. "Er führt die Mannschaft, gibt Kommandos. Das bekommt man gerade bei der aktuellen Stille in den Stadien mit", sagte Trainer Hansi Flick bei der Pressekonferenz am Montag.

Führungsspielerartig lobte Alaba gegen Frankfurt beispielsweise mit Zurufen Ivan Perisic und Jerome Boateng und laut der Süddeutschen Zeitung brüllte er einmal sogar: "Hey, Schiri, die gehen immer auf den Jungen los." Der Junge, das ist Alphonso Davies. Derjenige, der Alabas jahrelang alternativloses Monopol auf die Linksverteidigerposition durchbrochen und somit dafür gesorgt hat, dass der auf dem Platz führungsspielerartig sprechende Alaba auch auf einer führungsspielerartigen Position spielen darf: Innenverteidiger.

Wie David Alaba in die Innenverteidigung rückte

Erste Erfahrungen sammelte er dort einst unter Pep Guardiola, in der aktuellen Saison wurde er erstmals beim Hinspiel in Frankfurt in der Innenverteidigung aufgeboten. Es endete bekanntlich mit einer 1:5-Niederlage und einer Trennung von Trainer Niko Kovac.

Dessen Nachfolger Hansi Flick beließ Alaba in der Innenverteidigung und zwar zunächst nach dem Ausschlussprinzip: Davies gefiel ihm links hinten, Joshua Kimmich sah er im Mittelfeld, Benjamin Pavard musste deshalb nach rechts hinten rücken und in der Innenverteidigung gab es wegen der verletzungsbedingten Ausfälle von Niklas Süle und Lucas Hernandez keine Alternativen.

Nach Alabas ersten Einsätzen auf dieser Position lobte Leon Goretzka: "Er spricht viel mit uns und schiebt die Kette hoch. Er ist extrem zweikampfstark und gibt uns eine gute Stabilität, weil er nach vorne und offensiv denkt." Für Kimmich ist er als Innenverteidiger gar "einer der Besten der Welt".

FC Bayern - Eintracht Frankfurt: Noten und Einzelkritiken des FCB © imago images 1/16 Der FC Bayern setzte sich am 27. Spieltag mit 5:2 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt durch. Die Noten und Einzelkritiken des FCB zu einem Duell, in dem Alphonso Davies und Thomas Müller auftrumpften - und die Defensive kurz schlief. © imago images 2/16 MANUEL NEUER: In Hälfte eins arbeitslos, in Hälfte zwei plötzlich gefordert. War bei den beiden Gegentoren durch Martin Hinteregger (52., 55.) machtlos, parierte später aber noch einen Schuss von Mijat Gacinovic exzellent. Note: 3. © imago images 3/16 BENJAMIN PAVARD: Interpretierte seine Rolle zunächst sehr offensiv. Zwang SGE-Keeper Kevin Trapp aus fünf Metern per Kopf zu einer Glanztat (14.). In Halbzeit zwei weniger solide, ließ Filip Kostic einige Mal durchkommen. Note: 3,5. © imago images 4/16 JEROME BOATENG (bis 73.): Gute Spieleröffnung, gutes Stellungsspiel - bis die zehnminütige Sturm-und-Drang-Phase der Eintracht anbrach. Verlor das Kopfballduell vor dem ersten Hinteregger-Tor. Ordentliche Leistung - nicht mehr, nicht weniger. Note: 3. © imago images 5/16 DAVID ALABA: Viele Ballkontakte, viele Vorstöße, defensiv aber nicht immer sicher. Hätte beim ersten Hinteregger-Tor aber durchaus etwas giftiger nachsetzen können. Note: 3,5. © imago images 6/16 ALPHONSO DAVIES: Wie gewohnt sehr agil auf der linken Bayern-Seite, spielte mit Da Costa und Toure Katz und Maus. Bereitete das 2:0 durch Müller mit einer schönen Flanke vor, traf nach einem Patzer von Fernandes zum 4:2. Note: 1,5. © imago images 7/16 JOSHUA KIMMICH (bis 85.): Übernahm in Abwesenheit von Thiago die Rolle des Regisseurs im Mittelfeld. Hatte die meisten Ballaktionen (111) und kreierte einige Chancen. Defensiv nicht immer sattelfest, gewann nur die Hälfte seiner Zweikämpfe. Note: 3. © imago images 8/16 LEON GORETZKA: Strukturierte das Spiel an Kimmichs Seite, agierte aber mehr auf der Acht als auf der Sechs. Belohnte sich für seinen Offensivdrang schon früh mit dem 1:0 nach einer Müller-Flanke in der 17. Minute - sein viertes Rückrunden-Tor. Note: 2,5. © imago images 9/16 KINGSLEY COMAN (bis 85.): Unauffällig in Hälfte eins. Bereitete kurz nach der Pause das 3:0 durch Lewandowski vor. Versagte in der 65. im Eins-gegen-Eins mit Trapp. Wegen einiger Abspielfehler ein insgesamt durchwachsener Auftritt. Note: 3,5. © imago images 10/16 THOMAS MÜLLER: Wie gewohnt überall zu finden, eine ständige "Nervensäge" für die SGE-Abwehr. Legte das 1:0 mit dem schwächeren Linken für Goretzka auf, machte das 2:0 kurz vor der Pause dann mit dem schwächeren Linken selbst. Note: 1,5. © imago images 11/16 IVAN PERISIC (bis 64.): Vergab eine Topchance in der 12. Minute, prüfte Trapp ansonsten nur mit zwei harmlosen Schüssen (21., 48.) und spielte oft den Ball nicht ab, wenn es angebracht gewesen wäre. Unglückliche Vorstellung. Note: 4. © imago images 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Hielt sich bei so manchen Zweikämpfen etwas zurück - wohl auch, weil er bei einer Gelben Karte gesperrt worden wäre. Machte trotzdem seinen Job, als er kurz nach der Pause zum 3:0 einköpfte. Note: 2,5. © imago images 13/16 SERGE GNABRY (ab 64.): Ersetzte Perisic und erzwang das kuriose 5:2, das sich Hinteregger selbst in die Maschen eierte. Trat ansonsten nicht mehr besonders in Erscheinung. Note: 3. © imago images 14/16 LUCAS HERNANDEZ (ab 73.): Kam für Boateng und sammelte noch ein bisschen Spielpraxis. Wurde nicht mehr sonderlich gefordert. Keine Bewertung. © imago images 15/16 JOSHUA ZIRKZEE (ab 85.): Kam in den Schlussminuten für Coman. Keine Bewertung. © imago images 16/16 MICHAEL CUISANCE (ab 85.): Durfte anstelle von Kimmich noch ein paar Minuten mitwirken. Hatte ein paar Ballkontakte. Keine Bewertung.

David Alabas überragende Werte in der Innenverteidigung

Mittlerweile spielt Alaba längst nicht mehr nach dem Ausschlussprinzip in der Innenverteidigung, sondern weil er es dort einfach - auf Wienerisch gesagt - ur gut macht. So gut, dass der längst wiedergenesene Hernandez, im vergangenen Sommer immerhin für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid verpflichtet, nicht an ihm vorbeikommt.

Seit Flicks Amtsübernahme spielte Alaba die viertmeisten Pässe aller Spieler aus Europas Top-5-Ligen und brachte knapp 91 Prozent an den Mann. Beachtlich dabei vor allem: Seine 292 Pässe ins Angriffsdrittel sind einsamer Bestwert. "Er hat eine sehr gute Spieleröffnung, leitet unser Offensivspiel mit guten Pässen ein, manchmal über zwei Linien", lobte Flick. Alabas Zweikampfquote von knapp 64 Prozent ist seit Flicks Amtsübernahme die achtbeste aller Bundesligaspieler. Beim 5:2-Sieg gegen Frankfurt waren es sogar 80 Prozent.

Für seine Leistung bei diesem Spiel lobte der Trainer seinen Spieler sogar explizit, obwohl er einzelne Spieler eigentlich nie explizit lobt: "Wie er die Abwehr zusammenhält, ist einfach große Klasse." Führungsspielerartig eben. Weil es wegen des DFL-Hygienekonzepts aktuell keine Mixed Zone gibt, konnte Alabas Meinung nach dem Spiel leider nicht ausgetestet werden. Ob er genauso prägnante Aussagen getroffen hätte wie auf dem Platz?

Bleibt David Alaba beim FC Bayern München?

Zumindest am Verhandlungstisch scheint sich Alaba aktuell entsprechend zu äußern. Nach den vorzeitigen Vertragsverlängerungen von Müller und Manuel Neuer ist er neben Thiago der letzte wichtige Spieler, dessen 2021 auslaufenden Vertrag der Klub gerne verlängern würde.

Alaba selbst scheint sich aber noch nicht ganz so sicher zu sein. "Ich fühle mich wohl in München, kann mir grundsätzlich aber vorstellen, einen anderen Weg einzuschlagen", sagte er kurz nach Beginn der Corona-Zwangspause gegenüber dem Magazin GQ. Wenige Tage später wurde bekannt, dass ihn künftig Pini Zahavi als Berater vertritt. Dieser 76-jährige Schattenmann, der berühmt ist für seine spektakulären Transfers.

Sofort kamen Spekulationen und Gerüchte auf. Strebt Alaba einen Abschied an? Will er zum FC Barcelona oder Real Madrid, denen schon lange Interesse nachgesagt wird? Oder zu einem Top-Klub aus Italien oder England? Alaba selbst äußerte sich zuletzt nicht mehr zu seiner Zukunft, dafür aber der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. "David ist bei uns sehr beliebt, etabliert und wertgeschätzt", sagte er gegenüber der SportBild und sprach den Wunsch einer Vertragsverlängerung mit Alaba aus, genau wie es später auch Flick tat.

Seine neue Rolle auf dem Platz passt jedenfalls zu dieser klubinternen Wertschätzung. Alaba wollte insgeheim stets mehr sein als der Linksverteidiger, der halt spielt, weil es keinen anderen Linksverteidiger gibt. Er wollte nicht von der Seitenauslinie Kommandos geben, die keiner hört, sondern aus der Zentrale. Sein ursprünglicher Plan war zwar die Mittelfeldzentrale, aber gut: Die heimlichen Spielmacher der Moderne sind ja ohnehin die Innenverteidiger.

Meiste Pässe in den Top-5-Ligen seit Flicks Amtsübernahme