FC Bayern München, News und Gerüchte- Oliver Kahn über eine Verpflichtung von Jadon Sancho: "Alles zu seiner Zeit"

Oliver Kahn hat, angesprochen auf eine Verpflichtung von BVB-Star Jadon Sancho, ein Dementi vermieden. Um Leroy Sane ist wohl ein Wettbieten der Sportartikelhersteller entbrandet. Hansi Flick hat die Mannschaft für ihren Auftritt beim BVB gelobt. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern: Das sagt Kahn zu einer Sancho-Verpflichtung

Oliver Kahn, seit Jahresbeginn Vorstandsmitglied beim FC Bayern, hat sich in einem Interview vor dem Spiel in Dortmund offen bezüglich einer Verpflichtung von Jadon Sancho (20) gezeigt und ein klares Dementi vermieden. "Natürlich ist Sancho wie andere Dortmunder ein guter Spieler, der jede Mannschaft verstärken kann. Alles zu seiner Zeit", sagte der Ex-Torwart bei Sky auf die Frage von Sky-Experte Lothar Matthäus.

Er "verstehe die Frage von Lothar, aber es ist nicht das Surrounding, um über mögliche Transfers zu sprechen". Dieser wollte wissen, ob Sancho ein Thema für den FC Bayern sein könnte, sollte die Verpflichtung von Wunschspieler Leroy Sane (24) doch noch scheitern. Nach dem Spiel ergänzte Trainer Hansi Flick zur Personalie Sancho: "Es ist ein großes Talent mit enormen Eigenschaften. Dortmund hat da einen sehr, sehr guten Spieler."

Die Verpflichtung Sanes hat nach übereinstimmenden Medienberichten höchste Priorität, der FCB versucht die Ablöse nach Informationen der Sport Bild auf einen Betrag von etwa 40 Millionen Euro zu drücken, nachdem vor einigen Monaten noch eine dreistellige Millionensumme für den deutschen Nationalspieler aufgerufen worden war. Neben seinem im vergangenen Sommer erlittenen Kreuzbandriss hat auch die Coronakrise die Situation verändert. Hinzu kommt, dass der Vertrag des 24-Jährigen im kommenden Jahr ausläuft.

BVB-Star Sancho hingegen hat sich durch eine weitere starke Saison - der Engländer steht bereits bei 37 Scorerpunkten - auf die Notizzettel zahlreicher Topklubs gespielt. Insbesondere Manchester United wird großes Interesse nachgesagt, die Verantwortlichen der Red Devils betonten allerdings zuletzt mehrfach, dass ein Transfer in einer Größenordnung jenseits der 100 Millionen Euro in der aktuellen Lage nicht der Realität entspräche.

Jadon Sancho im Steckbrief

Geburtstag 25. März 2000 Geburtsort Camberwell, London (England) Starker Fuß Rechts Position Linker Flügel, rechter Flügel Vereine FC Watford (Jugend), Manchester City (Jugend/U23), Borussia Dortmund

© imago images

Leroy Sane: Wettbieten der Sportartikelhersteller?

Einen Vertrag beim FC Bayern hat Leroy Sane noch nicht unterschrieben, aber dennoch bringen sich wohl bereits die deutschen Top-Sportartikelhersteller in Position, um im Sommer um den City-Star zu werben. Dies berichtet die Sport Bild und verweist darauf, dass sein Ausrüstervertrag mit Nike Ende Juli ausläuft.

Dieser Umstand rufe demnach Adidas und Puma auf den Plan, die in Sane ein perfektes Werbegesicht sehen, das beim FC Bayern mit der Nummer zehn auflaufen soll und auch die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft prägen könnte. Das Problem: Nike soll mit einem so genannten Matching Right ausgestattet sein.

Somit könnte der US-Konzern die Angebote der Konkurrenz kontern und den Spielern dadurch halten. Vermutet wird allerdings, dass die Schmerzgrenze bei Adidas höher ist als beim amerikanischen Konkurrenten. Dies hänge auch damit zusammen, dass Adidas bereits mit dem FC Bayern und dem DFB zusammenarbeitet und Bayern-Präsident Herbert Hainer selbst 15 Jahre Vorstandsvorsitzender der Adidas AG war.

© imago images

Bayern macht großen Schritt zur Meisterschaft - Lob von Flick

Durch einen knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg beim BVB hat der FC Bayern einen großen Schritt zur achten Meisterschaft in Folge gemacht. Während Joshua Kimmich mit einem genialen Lupfer für das Tor des Tages sorgte, biss sich die ideenlose Borussia an einer gut formierten Münchner Defensive die Zähne aus.

Hier gibt es die wichtigsten Stimmen der FCB-Protagonisten:

Hansi Flick: "Das Hier und jetzt ist für mich wichtig und entscheidend. Wir wollten heute gewinnen, weil wir einen großen Schritt nach vorne machen wollten, das haben wir getan. Von daher war ich auch mit der Leistung sehr, sehr zufrieden. Wir waren konzentriert, mutig und hellwach."

Manuel Neuer: "Es war natürlich ein ganz wichtiges Spiel für uns. Wenn man auswärts in Dortmund spielt, ist man immer bis in die Haarspitzen motiviert und ich glaube, das hat man uns auch angemerkt."

Joshua Kimmich (zu seinem Tor): "Es war schon relativ spontan. Ich habe es nicht unbedingt gesehen, aber wir wurden im Vorfeld darauf hingewiesen, dass Bürki immer relativ hoch steht. Gerade in der Situation denkt man eher, dass man mit dem Spann schießt oder draufhaut. Am Wochenende habe ich dreimal geschossen, das hatte keinen Wert. Ich habe es jetzt anders versucht und das hat mit Glück auch gereicht."

Borussia Dortmund - FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken © imago images 1/31 Vorentscheidung im Titelkampf? Der FC Bayern München hat das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund mit 1:0 gewonnen. Den Treffer des Tages erzielte Joshua Kimmich mit einem geistreichen Lupfer. Die Noten und Einzelkritiken der Spieler im Überblick. © imago images 2/31 ROMAN BÜRKI: Stand beim Kimmich-Lupfer zu weit vor der Linie und kassierte einen haltbaren Treffer. Am Ende entschied diese Szene das Spiel. Bitter für den Schweizer. Note: 4,5. © imago images 3/31 LUKASZ PISZCZEK: Rettete nach 20 Minuten gegen Gnabry auf der Linie, danach manchmal etwas wacklig, aber ohne klare Fehler. Machte in der Schlussphase Platz für Götze. Note: 4. © imago images 4/31 MATS HUMMELS: Sah früh die Gelbe Karte, was seine Spielweise allerdings nicht beeinträchtigte. Ging weiter mit Risiko in jeden Zweikampf. Oft fehlte ihm eine Anspielstation im Mittelfeld. Note: 3. © imago images 5/31 MANUEL AKANJI: Nicht so stark wie Hummels, aber dennoch mit einem ordentlichen Auftritt. Behielt im Duell mit Müller die Oberhand und stellte den Münchner größtenteils kalt. Note: 3,5. © imago images 6/31 ACHRAF HAKIMI: Sehr aktiv in der Anfangsphase, dann musste er dem hohen Tempo und dem starken Davies Tribut zollen. Fiel nach der Pause ab. Note: 3,5. © imago images 7/31 MAHMOUD DAHOUD: Litt etwas darunter, dass Delaney keinen guten Tag erwischte. Wurde besser und sicherer, als Can neben ihm spielte. Note: 3,5. © imago images 8/31 THOMAS DELANEY: War zunächst voll im Spiel und präsent in den Zweikämpfen. Dem Dänen ging jedoch schnell die Luft aus. Kam häufiger zu spät und agierte vor dem Gegentor nicht rigoros genug. Note: 4,5. © imago images 9/31 RAPHAEL GUERREIRO: Der Beste aufseiten der Gastgeber. Löste sich oft und entscheidend gut aus dem Pressing der Bayern. Note: 2,5. © imago images 10/31 JULIAN BRANDT: Es war nicht das Spiel des Julian Brandt. Nicht zielstrebig genug, ihm fehlte die Präzision, die ihn zuletzt noch auszeichnete. Seine Auswechslung zur Pause war die logische Konsequenz. Note: 4,5. © imago images 11/31 ERLING HAALAND: Kein Torschuss in Wolfsburg, dieses Mal von Beginn an richtig präsent. Oft aber auf verlorenem Posten, weil seine Mitspieler ihn nicht ausreichend unterstützten. Note: 3,5. © imago images 12/31 THORGAN HAZARD: Wie immer quirlig und viel unterwegs, aber zu verspielt. Verpasste das ein oder andere Mal den richtigen Moment für das Abspiel und blieb so relativ wirkungslos. Note: 4. © imago images 13/31 EMRE CAN: Kam zur Pause für Delaney ins Spiel. Mit ihm lief es im Mittelfeld besser, weil Can die Dominanz der Münchner im Mittelfeld einschränkte. Wie es wohl mit ihm von Beginn an gelaufen wäre? Note: 3. © imago images 14/31 JADON SANCHO: Zur Pause für Brandt eingewechselt. Der junge Engländer bekam selten den Raum, den er für seine Aktionen benötigt. Seine Klasse blitzte nur selten auf. Note: 4. © imago images 15/31 GIOVANNI REYNA: In der 71. Minute ersetzte er Erling Haaland, um noch etwas Schwung ins Spiel zu bringen. Fiel allerdings nicht weiter auf. Ohne Bewertung. © imago images 16/31 MARIO GÖTZE: Götze kam spät (80.), um das Spiel noch zu drehen. Die Bayern ließen das aber nicht mehr zu. Ohne Bewertung. © imago images 17/31 AXEL WITSEL: Der Belgier kam zu seinem ersten Einsatz seit dem Bundesliga-Restart, allerdings nur für ein paar Minuten (85. Minute für Dahoud). Ohne Bewertung. © imago images 18/31 MANUEL NEUER: In der Anfangsphase mit zwei Ausflügen, die der BVB jedoch nicht bestrafte. Ansonsten war der Kapitän nur selten gefordert, glänzte aber bei einem Abschluss von Dahoud (80.). Note: 3. © imago images 19/31 BENJAMIN PAVARD: Der Franzose bekam es vornehmlich mit Guerreiro und später mit Sancho zutun. Machte seine Sache in der Defensive ordentlich, tauchte vorne aber nur selten auf. Note: 3,5. © imago images 20/31 JEROME BOATENG: Rettete gleich zu Beginn gegen Haaland auf der Linie und wehrte im zweiten Durchgang abermals einen Schuss des Norwegers entscheidend ab (58.). Insgesamt ein erneut sehr souveräner Auftritt. Note: 2,5. © imago images 21/31 DAVID ALABA: Der Österreicher und Boateng hielten die BVB-Offensive, insbesondere Shootingstar Haaland weitestgehend in Schach. Organisierte den Defensivverbund vorbildlich und unaufgeregt. Note: 2,5. © imago images 22/31 ALPHONSO DAVIES: Zeigte besonders im ersten Durchgang seine beeindruckenden Sprintfähigkeiten im Spiel nach hinten. Der Kanadier führte die meisten Zweikämpfe (20) und unterstrich erneut seine Wichtigkeit. Note: 3. © imago images 23/31 JOSHUA KIMMICH: Verbuchte die meisten Ballaktionen aufseiten der Gäste und trieb das Spiel der Münchner immer wieder an. Traf kurz vor der Pause mit einem Lupfer der Kategorie "Geniestreich" (43.). Note: 2. © imago images 24/31 LEON GORETZKA: Scheiterte zweimal an Bürki, blieb aber darüber hinaus recht unauffällig. Goretzka gewann nur 30 Prozent seiner direkten Duelle, eroberte andererseits aber viele wichtige Bälle. Note: 3,5. © imago images 25/31 THOMAS MÜLLER: Redselig und engagiert wie immer, allerdings nicht so effektiv wie zuletzt. Hatte die wenigsten Ballaktionen, gab keinen einzigen Torschuss ab. Note: 4. © imago images 26/31 SERGE GNABRY: Rückte zurück in die Startelf und verpasste nur um ein Haar das 1:0, als Piszczek seinen Schuss von der Linie kratzte. Ansonsten sehr fleißig, aber ohne die ganz großen Szenen. Note: 3,5. © imago images 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Hatte insgesamt einen schweren Stand und musste sich viele Bälle in der eigenen Hälfte abholen. Seine auffälligste Szene: ein satter Pfostenschuss (83.). Note: 3,5. © imago images 28/31 KINGSLEY COMAN: Wurde immer wieder in Szene gesetzt, traf aber zumeist unglückliche Entscheidungen in aussichtsreichen Positionen. Wurde im zweiten Durchgang von Perisic ersetzt. Note: 4. © imago images 29/31 IVAN PERISIC: Kam für Coman ins Spiel, hatte aber keine großen Einfluss aufs Geschehen. Ohne Bewertung. © imago images 30/31 LUCAS HERNANDEZ: Half dabei, das 1:0 über die Zeit zu retten. Ohne Bewertung. © imago images 31/31 JAVI MARTINEZ: Durfte in den letzten Minuten noch mitmischen. Ohne Bewertung.

Bundesliga: Die Tabelle nach den Dienstagsspielen