FC Bayern - Manuel Neuer mit Appell an Profifußball: "Verantwortung mit jeder Faser bewusst sein"

Am Mittwoch könnte die Entscheidung über eine mögliche Fortsetzung der Bundesliga am 15. Mai fallen. Bayern-Torhüter Manuel Neuer hat einen Tag nach dem Skandal-Video von Hertha-Stürmer Salomon Kalou an den gesamten Profifußball appelliert, sich der Verantwortung bewusst zu sein und "auf den Bonus der ersten Startgruppe" verwiesen.

"Selbst aus dem europäischen Ausland, ja in der ganzen Welt wird man auf uns schauen. Darin liegt eine enorme Verantwortung für uns, der wir uns mit jeder Faser bewusst sein müssen. Uns muss klar sein, dass es jetzt auch auf uns ankommt", schrieb Neuer in einem Gastbeitrag bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Neuer sprach "bewusst von Fußballfamilie und Fußballspielen", denn: Die Entscheidung "dürfte Folgen für den gesamten Fußball haben, bis hinein in die vielen Amateurvereine und bis in die jüngsten Jahrgänge - und darüber hinaus auch für viele andere Sportarten".

FC Bayern München: 429 Millionen Euro! Die teuerste Startelf der FCB-Geschichte © imago images 1/12 Die teuersten Transfers des FC Bayern waren nicht immer die lukrativsten. Wir stellen Bayerns teuerste Startelf vor, die insgesamt 429 Millionen Euro gekostet hat! © imago images 2/12 TOR: Manuel Neuer (30 Millionen Euro, 2011 vom FC Schalke). Der Dienstälteste dieser Top 11 steht im Tor und ist Weltmeister. Neuer hat beim FC Bayern sieben deutsche Meisterschaften, viermal den DFB-Pokal und einmal die Champions League gewonnen. © imago images 3/12 ABWEHR: Benjamin Pavard (35 Millionen Euro, 2019 vom VfB Stuttgart). Der nächste Weltmeister hat bisher 34 Spiele für den FC Bayern absolviert. Pavard steht noch bis 2024 unter Vertrag beim FCB und könnte sich als Schnäppchen herausstellen. © getty 4/12 Medhi Benatia (28 Millionen Euro, 2014 von der AS Roma). Spielte lediglich zwei Jahre für den FC Bayern, ehe er erst per Leihe und dann gest zu Juventus wechselte. Aktuell bei Al Duhail in Katar tätig. © imago images 5/12 Mats Hummels (35 Millionen Euro, 2016 von Borussia Dortmund). Nach neun Spielzeiten schockte Hummels die BVB-Fans mit seinem Wechsel zum Rivalen aus München, seinem Jugendklub. Machte 8 Tore in 113 Spielen für die Bayern, ist seit Juli wieder beim BVB. © imago images 6/12 Lucas Hernandez (80 Millionen Euro, 2019 von Atletico Madrid). Der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte des FC Bayern konnte bisher noch keine feste Rolle in der Verteidigung der Münchner finden. Hernandez kam erst in 14 Partien zum Einsatz. © imago images 7/12 MITTELFELD: Arturo Vidal (37,5 Millionen Euro, 2015 von Juventus Turin). Nach drei erfolgreichen Jahren beim FCB setzte der Chilene seine Tour durch die besten Klubs Europas fort. Vidal ist seit 2018 beim FC Barcelona. © imago images 8/12 Javi Martinez (40 Millionen Euro, 2012 von Athletic Bilbao). Der Spanier stand diese Saison erst in 12 Ligaspielen auf dem Feld, hat aber insgesamt schon 225 Partien für den FC Bayern absolviert und zwölf Tore geschossen. © imago images 9/12 Renato Sanches (35 Millionen Euro, 2016 von Benfica Lissabon). Sanches ist vermutlich einer der wenigen Spieler in dieser Top 11, dessen Transfer die Bayern-Bosse bereuen. Sanches wechselte 2019 nach nur 2 Toren in 26 Spielen als Münchner zu Lille OSC. © imago images 10/12 Corentin Tolisso (41,5 Millionen Euro, 2017 von Olympique Lyon). Der dritte Franzose im Bunde stand nach seiner starken ersten Saison beim FC Bayern nur noch unregelmäßig in der Startelf des Rekordmeisters. Verletzungen sind ein großer Grund dafür. © imago images 11/12 Mario Götze (37 Millionen Euro, 2013 von Borussia Dortmund). Wie bei Hummels waren BVB-Fans empört, als Götze zum Erzrivalen FC Bayern wechselte. Nach drei Meisterschaftsjahren bei den Münchnern kehrte er 2016 zum BVB zurück. © imago images 12/12 STURM: Mario Gomez (30 Millionen Euro, 2009 vom VfB Stuttgart). 30 Millionen vor über 10 Jahren war schon eine Ansage, Gomez zahlte das Vertrauen aber mit 113 Toren in 174 Spielen beim FC Bayern zurück. Wechselte 2013 zu AC Florenz für 15,5 Millionen.

Neuer: Fußball für Fans "ganz großes Stück ihres Lebens

Die Profis trügen nicht nur Verantwortung für den eigenen Berufsstand, sondern ebenso für den gesamten Verein als Wirtschaftsunternehmen inklusive "Zehntausender von Arbeitsplätzen in mannigfachen Branchen, die mit dem und durch den Fußball leben". Hinzu kämen "all jene Fans, für die Fußball ein ganz großes Stück ihres Lebens ist".

Vertrauen setzt der ehemalige Schalker in das medizinische Konzept, mache sich aber dennoch "sehr wohl Gedanken, aber mitnichten Sorgen" um alle Beteiligten.

Den Kritikern, die die exponierte Stellung des Fußballs nicht nachvollziehen können, wolle er sich stellen: "Wir müssen sie alltäglich hernehmen als Warnschild, um uns immer wieder zu verdeutlichen, um was es geht. Als Vorbild sind wir Teil der Gesellschaft. Wir wollen eigentlich nur Fußball spielen. Das aber ist in dieser Zeit zu wenig."