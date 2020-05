Mit Leroy Sane und ohne Kai Havertz: So sieht der neue FC Bayern München aus

Der neue FC Bayern nimmt Formen an. Während fast alle Vereine ihre Personalplanungen auf Eis gelegt haben, um die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Pandemie abzuwarten, schafft der deutsche Rekordmeister seit Wochen Fakten.

Mit Trainer Hansi Flick und Thomas Müller wurde bereits verlängert und auch die Einigung mit David Alaba und Thiago über eine weitere Zusammenarbeit gilt als sicher. Zudem rückt ein Transfer von Topkandidat Leroy Sane immer näher. Der Stürmer von Manchester City will nach München wechseln, laut Sport Bild gibt es sogar eine Übereinkunft zwischen beiden Seiten über einen Fünfjahresvertrag.

Leroy Sane zum FC Bayern: Es geht noch um die Ablöse

Offen ist allerdings die Höhe der Ablösesumme für Sane, der noch bis 2021 an Manchester City gebunden ist. Aufgrund des in einem Jahr auslaufenden Vertrags, Sanes neunmonatiger Pause nach einem Kreuzbandriss und des durch den Virus zusammengebrochenen Transfermarkts gehen die Bayern von einer deutlich niedrigeren Summe als den im vergangenen Sommer gehandelten 100 Millionen Euro plus x und haben angeblich ein erstes Angebot über nur noch 40 Millionen Euro hinterlegt.

Eine Einigung zwischen 50 und 60 Millionen Euro scheint aber möglich, da City wegen der Financial-Fairplay-Vorgaben einerseits Einnahmen benötigt, andererseits so mindestens die 2016 an Schalke 04 für den Stürmer gezahlte Summe von 50 Millionen Euro wieder hereinholen würde.

Leroy Sane und der FC Bayern München: Die Chronologie der Transfer-Saga © imago images 1/29 Der FC Bayern hat sich laut Sport Bild grundsätzlich mit Leroy Sane auf einen Wechsel geeinigt. Demnach soll der Nationalspieler einen Fünfjahresvertrag beim FC Bayern unterschreiben. Mit ManCity müsse jedoch noch um die Ablöse gefeilscht werden. © imago images 2/29 Angeblich will der FC Bayern aufgrund der Corona-Pandemie sowie der Verletzungssorgen von Sane nur 40 Millionen Euro bezahlen. Ursprünglich war von einem dreistelligen Millionenbetrag die Rede. Wir blicken auf die Chronologie der Sane-Saga. © getty 3/29 Sane galt im vergangenen Sommer als Transferziel Nummer eins bei den Bayern. Der Nationalspieler sollte der Königstransfer werden - doch es kam alles ganz anders … © getty 4/29 Nachdem gleich mehrere Medien übereinstimmend davon berichten, dass die Münchner sich mit der Sane-Seite grundsätzlich geeinigt hätten, verletzt sich der Flügelspieler am 4. August im Community Shield gegen Liverpool schwer. © getty 5/29 Nach einigen ruhigen Tagen folgt am 8. August die Diagnose. Das Ergebnis: Ein Schock! Sowohl für City als auch für den FCB. Sane hat sich nach rund zehn Minuten auf dem Platz das Kreuzband angerissen und muss unters Messer. © getty 6/29 Durch die anstehende Operation ist klar, dass Sane mehrere Monate ausfallen wird, eventuell auch die komplette Saison von der Tribüne verfolgen muss. Ein Wechsel an die Isar scheint in weite Ferne gerückt zu sein. © getty 7/29 Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge schließt einen Sommer-Wechsel nach dem Auftaktspiel der Bundesliga schließlich aus: “Nein, Leute, jeder weiß was eine Kreuzband-OP bedeutet und was die Ausfallzeit betrifft.” © getty 8/29 Am 18. August wird Sane erfolgreich operiert. Den Eingriff führt der renommierte Knie-Experte Dr. Christian Fink in Innsbruck durch, obwohl City-Teammanager Pep Guardiola eigentlich Dr. Cugat aus Barcelona empfohlen hat. © getty 9/29 Genaue Angaben über den Zeitpunkt einer Rückkehr gibt es nicht - lediglich reichlich Spekulationen. Indes reagiert der FC Bayern und verpflichtet einen Tag später Philippe Coutinho vom FC Barcelona per einjähriger Leihe mit anschließender Kaufoption. © imago images 10/29 Während Sane sich auskuriert, so langsam in die Reha startet und in Los Angeles an seinem Comeback arbeitet, wird es etwas stiller um den deutschen Nationalspieler - bis im November neue Gerüchte aufkommen. © imago images 11/29 Wie die englische Zeitung Mirror berichtet, will der FC Bayern Sane mit einem Mega-Gehalt von über 20 Millionen Euro von einem Wechsel überzeugen. Kommt der Flügelflitzer trotz Verletzung sogar schon im Winter? © getty 12/29 Wie mehrere englische Medien im Dezember aber vermelden, will City den damals noch 23-Jährigen bis zum Saisonende halten, um in der entscheidenden Phase noch eine weitere Alternative für die Außenbahn zu haben. © imago images 13/29 Nach Informationen von SPOX und Goal ist Sane zu diesem Zeitpunkt bereits nach Manchester zurückgekehrt, um dort intensiver an seinem Comeback zu arbeiten. Bei den Skyblues hofft man auf eine Rückkehr schon im Februar. © getty 14/29 Der kicker und die Sport Bild berichten hingegen, dass die Bayern intern über einen Winter-Transfer diskutieren. Zudem sorgt ein Zitat von Trainer Hansi Flick für Spekulationen: "Wir beobachten immer den Markt." © getty 15/29 Während Sane mittlerweile wieder mit dem Ball trainiert und Guardiola gute Fortschritte vermeldet, schließt FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic am 9. Januar in Katar einen Winterwechsel aus: "Wir brauchen einen Spieler, der uns jetzt gleich hilft." © getty 16/29 Ein Bericht von The Athletic offenbart kurz darauf neue Details zum geplatzten Deal im Sommer. Demnach habe Sane im Community Shield, bei dem er sich verletzte, gar nicht spielen sollen. Stattdessen sei Mahrez für die Startelf vorgesehen gewesen. © getty 17/29 Dieser habe bei der algerischen Nationalmannschaft aufgrund einer Erkältung allerdings angeblich Nasenspray bekommen, weshalb City eine Sperre befürchtet. Das Ende vom Lied: Es kommt zum folgenschweren Sane-Einsatz. © getty 18/29 Der nächste Höhepunkt lässt nicht lange auf sich warten. Am 18. Januar berichtet Sport1, dass Sane sich "rund um Silvester" von seiner Berater-Agentur DB Ventures Limited, die unter anderem von David Beckham betrieben wird, getrennt hat. © getty 19/29 Brisant: Sane soll sich erst vor einem halben Jahr für eine Zusammenarbeit mit der Agentur entschieden haben, um einen Wechsel nach München zu forcieren. Da dieser platzt, heuert er bei LIAN Sports an. Neue Entwicklungen in der Sane-Saga! © getty 20/29 Denn laut Sport Bild ist es den neuen Sane-Beratern aufgrund einer dreimonatigen Kündigungsfrist erst ab dem 1. April erlaubt, Gespräche bezüglich eines Transfers mit dem FCB zu führen. Die Details des Deals müssten dann wohl komplett neu geklärt werden. © imago images 21/29 Dem kicker zufolge sollen erste Gespräche zwischen dem FCB und LIAN Sports aber schon vor dem 1. April stattgefunden haben - offenbar mit keinem positiven Ausgang aus Sicht der Münchner. © imago images 22/29 Demnach seien sich die FCB-Bosse nicht mehr sicher, ob die Mentalität und der Charakter von Sane zum Verein passen würde und er wirklich zum FCB wechseln möchte. © imago images 23/29 Vor allem soll Sanes Beraterwechsel zu LIAN Sports ein großes Thema gewesen sein. Sane soll demnach seine Wechsel-Zusage an die Münchner zweimal widerrufen haben, nachdem er sich dieser Agentur anschloss. 24/29 Nach Informationen von SPOX und Goal kümmert sich in erster Linie Giovanni Branchini um den Sane-Deal. Der italienische Spielervermittler hat schon so einige Bayern-Deals in der Vergangenheit eingetütet. Er gilt als absoluter Verhandlungsexperte. © imago images 25/29 Bayern-Legende Lothar Matthäus rät den Bayern Anfang April von einem Sane-Transfer ab. Er würde Timo Werner gern in München sehen. "Da ist die Unruhe-und-Bling-Bling-Gefahr deutlich niedriger", sagte Matthäus bei Sky. © imago images 26/29 In der Führungsebene der Bayern soll Uneinigkeit bestehen. Während Flick als Befürworter einer Werner-Verpflichtung gilt, soll sich Salihamidzic für einen Wechsel von Sane nach München stark machen. © imago images 27/29 Am 14. Mai folgt die erste Annäherung von Sanes neuem Beraterteam. "Der FC Bayern ist der einzige Klub in Deutschland, den sich Leroy als nächsten Karriere-Schritt vorstellen kann", sagt LIAN SPORTS-Geschäftsführer Smoljan gegenüber der Sport Bild. © imago images 28/29 26. April: Salihamidzic kündigt zur neuen Saison zwei Transfers an. "Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen", sagt er der Welt am Sonntag. Bayern-Präsident Hainer stimmt dem zu. © imago images 29/29 Drei Tage später berichtet die Sport Bild von einem 30-minütigen Telefonat zwischen Flick und Sane. Darin soll es um die Rolle gegangen sein, die Sane künftig beim FC Bayern einnehmen könnte.

Einzige vakante Stelle ist die des Rechtsverteidigers. Der im Winter ausgeliehene Alvaro Odriozola von Real Madrid konnte in München nicht überzeugen und wird nach der Saison zu Real Madrid zurückkehren. Da Benjamin Pavard auf Dauer lieber in der Innenverteidigung und Joshua Kimmich im Mittelfeld spielen wollen, soll hier wenigstens ein gelernter Außenspieler kommen. Hoch gehandelt wird der erst 19 Jahre alte US-Amerikaner Sergino Dest von Ajax Amsterdam, dem man eine ähnliche Entwicklung wie Alphonso Davies zutraut. Erfahrener, aber auch deutlich teurer wären die ebenfalls genannten Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) und Benjamin Henrichs (AS Monaco).

Mit den beiden Personalien wären die selbst erklärten Vorgaben von Sportdirektor Hasan Salihamidzic erfüllt. "Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen, der die Qualität unserer Mannschaft hebt und der Mannschaft hilft, unseren Zuschauern ergebnisstarken und attraktiven Fußball zu bieten", hatte der künftige Sportvorstand angekündigt.

FC Bayern: Havertz und Upamecano haben keine Priorität mehr

Daher sollen die Bemühungen um Kai Havertz und Dayot Upamecano aktuell keine Priorität mehr besitzen. Beide Spieler bleiben zwar ein Thema, sind den Bayern aber momentan zu teuer. Bei Havertz hofft Bayer Leverkusen nach wie vor auf 80 bis 100 Millionen Euro Ablöse, Upamecano hat bei RB Leipzig laut übereinstimmenden Berichten eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro.

© imago images

Zwar sollen die Sachsen angeblich bereit sein, den Verteidiger aufgrund seines 2021 endenden Vertrags auch für weniger Geld abzugeben, aber offenbar plant der FCB stattdessen wieder mit Jerome Boateng, dessen schon mehrfach kurz bevorstehender Abschied eigentlich im Sommer erwartet worden war. "Mein Vertrag in München läuft noch bis 2021. Unter Trainer Hansi Flick kann ich mir vorstellen, ihn zu erfüllen", sagte der 31-Jährige der Sport Bild. "Ich verdanke Hansi Flick sehr viel. Wäre er nicht jetzt Trainer, wäre ich vielleicht nicht mehr beim FC Bayern."

Der Nachfolger von Niko Kovac, der als Co-Trainer der Nationalmannschaft mit Boateng, Müller und Manuel Neuer 2014 Weltmeister wurde, ist anscheinend der Schlüssel im bayerischen Personalpuzzle, das sich langsam zu einem relativ klaren Bild fügt.

Tor: Neuer ist die klare Nummer Eins

Kapitän Neuer ist als einziger Stammspieler noch ein gutes Stück von einer vorzeitigen Verlängerung entfernt. Aber beide Seiten wollen über 2021 hinaus weitermachen und selbst ohne baldige Einigung würde der Keeper nicht in diesem Sommer den Verein verlassen. Bei Flick ist Neuer ohnehin die klare Nummer Eins.

Dahinter wird sich Neuzugang Alexander Nübel, der eine Ausleihe kategorisch ausgeschlossen hat, mit der Rolle als Ersatzmann und Teilzeitkraft begnügen müssen. Gut möglich, dass die bisherige Nummer zwei Sven Ulreich daher die Bayern nach fünf Jahren verlassen wird. Bei Hertha BSC sucht der neue Trainer Bruno Labbadia, mit dem Ulreich einst erfolgreich beim VfB Stuttgart zusammenarbeitete, einen neuen Stammtorhüter. Junioren-Nationaltorwart Christian Früchtl soll zudem ausgeliehen werden, als Favorit gilt momentan der SC Paderborn.

© imago images

Abwehr: Flick hat die Qual der Wahl

Wenn Boateng bleibt und ein neuer Rechtsverteidiger kommt, hat Flick die Qual der Wahl. Vor Corona war die Viererkette mit Pavard und Davies außen sowie Boateng und Alaba innen gesetzt. Doch auch die wiedergenesenen Niklas Süle und Lucas Hernandez werden auf ihre Einsätze drängen. Der Coach wird daher vermutlich immer wieder rotieren, um allen Spielanteile zu geben und Pavard auch im Zentrum und Alaba links verteidigen lassen.

Mittelfeld: Leon Goretzka als erste Alternative

Aktuell haben Kimmich, Thiago und Müller die Nase vorn, erste Alternative ist Leon Goretzka. Philippe Coutinho wird hingegen nach Ablauf seiner Leihe zum FC Barcelona zurückkehren. Zudem können Javi Martinez und Corentin Tolisso den Klub bei entsprechenden Angeboten verlassen.

Dem Spanier Martinez, der keine realistischen Aussichten auf einen Startplatz hat, würde man keine Steine in den Weg legen. Ex-Klub Athletic Bilbao ist schon seit längerem interessiert. Tolisso, der wegen einer Knöcheloperation rund drei Monate pausieren muss, soll bei Inter Mailand ein Thema sein. Möglich scheint auch ein Tauschgeschäft mit Ivan Perisic. Ansonsten könnte die Leihe des vielseitigen Kroaten, der im Mittelfeld und im Angriff eingesetzt werden kann, auch um eine Saison verlängert werden.

FC Bayern: Die Einsatzzeiten der Mittelfeldspieler in der Saison 2019/20

Spieler Einsätze Minuten Tore Assists Joshua Kimmich 36 3108 4 8 Thiago 32 2508 3 2 Philippe Coutinho 32 2036 9 8 Corentin Tolisso 24 1359 3 5 Leon Goretzka 23 1187 5 6 Javi Martinez 18 897 - - Michael Cuisance 4 46 - - Sarpreet Singh 1 8 - -

Sturm: Sane und Lewandowski gesetzt

Kommt Sane, wäre der 24-Jährige in der Offensive ebenso gesetzt wie Torjäger Robert Lewandowski. Dritter Mann wäre vermutlich Serge Gnabry, erster Backup Kingsley Coman. Zudem könnten Perisic, Müller und auch Davies ebenfalls auf den Flügeln spielen. Und Youngster Joshua Zirkzee wäre eine Option, wenn Lewandowski geschont werden soll - falls der Niederländer nicht doch verliehen wird.

Insgesamt wird Flick wie schon in den ersten Monaten angedeutet ähnlich wie sein Vorbild Jupp Heynckes auf Grundlage einer Stammformation immer wieder rotieren, um die zweite Reihe bei Laune zu halten und seinen Spielern ausreichend Verschnaufpausen zu verschaffen.

Das Problem des vergleichsweise kleinen Kaders würde Flick durch Hinzunahme von Talenten wie Oliver Batista-Meier, Bright Arrey-Mbi, Lars-Lukas Mai, Sarpreet Singh, Leon Dajaku sowie den nominellen Profis Fiete Arp und Michael Cuisance kompensieren. Damit könnte auch das erklärte Ziel erreicht werden, endlich wieder Akteure aus dem eigenen Nachwuchs fest in der ersten Mannschaft zu etablieren.