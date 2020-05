FC Bayern München erzielt offenbar grundsätzliche Einigung mit Leroy Sane

Der FC Bayern München hat offenbar eine grundsätzliche Einigung mit Flügelspieler Leroy Sane (24) von Manchester City erzielt. Dies berichtet die Sport Bild. Demnach soll der deutsche Nationalspieler einen Fünfjahresvertrag beim deutschen Rekordmeister unterschreiben. Offen ist hingegen die Ablösesumme, die der FCB weiter drücken will.

Demnach sei Sane das Transferziel Nummer eins für die Offensive des FC Bayern. Dies stimmt mit Information von SPOX und Goal überein, nach denen der ehemalige Schalker vor den außerdem gehandelten Kandidaten wie Kai Havertz der Wunschspieler der Münchner Verantwortlichen ist.

Streitpunkt ist hingegen die zu zahlende Ablöse, die der FCB aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie sowie der Verletzungssorgen des Außenstürmers möglichst weit reduzieren will. Laut der Sport Bild wollen die Bayern lediglich eine Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro bei den Citizens hinterlegen, was deutlich vom anfangs gehandelten dreistelligen Millionenbetrag abweichen würde.

FC Bayern München: 429 Millionen Euro! Die teuerste Startelf der FCB-Geschichte © imago images 1/12 Die teuersten Transfers des FC Bayern waren nicht immer die lukrativsten. Wir stellen Bayerns teuerste Startelf vor, die insgesamt 429 Millionen Euro gekostet hat! © imago images 2/12 TOR: Manuel Neuer (30 Millionen Euro, 2011 vom FC Schalke). Der Dienstälteste dieser Top 11 steht im Tor und ist Weltmeister. Neuer hat beim FC Bayern sieben deutsche Meisterschaften, viermal den DFB-Pokal und einmal die Champions League gewonnen. © imago images 3/12 ABWEHR: Benjamin Pavard (35 Millionen Euro, 2019 vom VfB Stuttgart). Der nächste Weltmeister hat bisher 34 Spiele für den FC Bayern absolviert. Pavard steht noch bis 2024 unter Vertrag beim FCB und könnte sich als Schnäppchen herausstellen. © getty 4/12 Medhi Benatia (28 Millionen Euro, 2014 von der AS Roma). Spielte lediglich zwei Jahre für den FC Bayern, ehe er erst per Leihe und dann gest zu Juventus wechselte. Aktuell bei Al Duhail in Katar tätig. © imago images 5/12 Mats Hummels (35 Millionen Euro, 2016 von Borussia Dortmund). Nach neun Spielzeiten schockte Hummels die BVB-Fans mit seinem Wechsel zum Rivalen aus München, seinem Jugendklub. Machte 8 Tore in 113 Spielen für die Bayern, ist seit Juli wieder beim BVB. © imago images 6/12 Lucas Hernandez (80 Millionen Euro, 2019 von Atletico Madrid). Der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte des FC Bayern konnte bisher noch keine feste Rolle in der Verteidigung der Münchner finden. Hernandez kam erst in 14 Partien zum Einsatz. © imago images 7/12 MITTELFELD: Arturo Vidal (37,5 Millionen Euro, 2015 von Juventus Turin). Nach drei erfolgreichen Jahren beim FCB setzte der Chilene seine Tour durch die besten Klubs Europas fort. Vidal ist seit 2018 beim FC Barcelona. © imago images 8/12 Javi Martinez (40 Millionen Euro, 2012 von Athletic Bilbao). Der Spanier stand diese Saison erst in 12 Ligaspielen auf dem Feld, hat aber insgesamt schon 225 Partien für den FC Bayern absolviert und zwölf Tore geschossen. © imago images 9/12 Renato Sanches (35 Millionen Euro, 2016 von Benfica Lissabon). Sanches ist vermutlich einer der wenigen Spieler in dieser Top 11, dessen Transfer die Bayern-Bosse bereuen. Sanches wechselte 2019 nach nur 2 Toren in 26 Spielen als Münchner zu Lille OSC. © imago images 10/12 Corentin Tolisso (41,5 Millionen Euro, 2017 von Olympique Lyon). Der dritte Franzose im Bunde stand nach seiner starken ersten Saison beim FC Bayern nur noch unregelmäßig in der Startelf des Rekordmeisters. Verletzungen sind ein großer Grund dafür. © imago images 11/12 Mario Götze (37 Millionen Euro, 2013 von Borussia Dortmund). Wie bei Hummels waren BVB-Fans empört, als Götze zum Erzrivalen FC Bayern wechselte. Nach drei Meisterschaftsjahren bei den Münchnern kehrte er 2016 zum BVB zurück. © imago images 12/12 STURM: Mario Gomez (30 Millionen Euro, 2009 vom VfB Stuttgart). 30 Millionen vor über 10 Jahren war schon eine Ansage, Gomez zahlte das Vertrauen aber mit 113 Toren in 174 Spielen beim FC Bayern zurück. Wechselte 2013 zu AC Florenz für 15,5 Millionen.

FC Bayern will Preis für Sane weiter drücken

Neben der Tatsache, dass Sanes Vertrag bereits im kommenden Jahr ausläuft, soll das interne Bekenntnis des Spielers zum FC Bayern ein zusätzliches Druckmittel darstellen, sodass die Engländer zu einer Reduzierung der Forderung gezwungen sein dürften. Hinzu kommt die zweijährige Sperre durch die UEFA aufgrund der Verstöße gegen die Bestimmungen des Financial Fairplay, für deren Einhaltung dringend Millionenerlöse erzielt werden müssen.

Sane, der im Sommer 2016 für 50 Millionen Euro von Gelsenkirchen nach Manchester wechselte, stand bereits vor Saisonbeginn vor einem Wechsel zum FC Bayern, ehe er sich im Community Shield gegen den FC Liverpool das Kreuzband riss. Zwar stand er Ende Februar wieder für die Reserve der Citizens auf dem Platz, das letzte Pflichtspiel für das A-Team liegt jedoch über neun Monate zurück.

Für City lief der 21-fache Nationalspieler (fünf Tore) in 134 Pflichtspielen auf. Dabei gelangen ihm 39 Tore und 45 Vorlagen. Mit seinem Team holte er zwei Meisterschaften, zweimal den Ligapokal und einmal den FA Cup.

© imago images

Leroy Sane im Steckbrief