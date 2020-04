FC Bayern, News und Gerüchte: FCB offenbar mit Interesse an Lyon-Verteidiger - erstes Angebot abgelehnt

Der FC Bayern hat offenbar Interesse an Rechtsverteidiger Pierre Kalulu von Olympique Lyon. Ottmar Hitzfeld spricht sich außerdem für eine Vertragsverlängerung von Manuel Neuer aus. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern offenbar mit Interesse an Lyon-Verteidiger

Wie der monegassische Radiosender RMC berichtet, bemüht sich der FC Bayern um die Dienste von Rechtsverteidiger Pierre Kalulu von Olympique Lyon. Dem 19-Jährigen soll sogar bereits ein Vertragsangebot vorgelegt worden sein, welches jedoch aufgrund der ungenügenden sportlichen Perspektive zurückgewiesen wurde.

Demnach sah der Plan der Münchner vor, Kalulu über die zweite Mannschaft an die Profis heranzuführen, der Defensivmann soll aber den sofortigen Schritt zu den Profis fordern. Über eine zweites Angebot sollen die Bayern derzeit beraten.

OL-Sportdirektor Juninho hat dem Eigengewächs bereits vor mehreren Wochen den ersten Profivertrag vorgelegt, Kalulu pokert aber bislang. Da er noch keinen Vertrag unterschrieben hat, würde bei einem Wechsel lediglich die Ausbildungsentschädigung von lediglich 480.000 Euro fällig. Neben den Bayern sind offenbar auch FC Sevilla und die AC Milan am Youngster interessiert.

© imago images

FCB: Hitzfeld spricht sich für Neuer-Verlängerung aus

Ex-Meistertrainer Ottmar Hitzfeld hat sich für eine Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern ausgesprochen. "Manuel Neuer ist für mich heute immer noch der beste Torwart der Welt. Ich wünsche mir, dass man eine Lösung findet, die für alle gut passt und er länger im Bayern-Tor steht. Er ist ja auch ein guter Typ, Kapitän, Anführer", sagte Hitzfeld bei Sky Sport.

Hitzfeld lobte derweil auch Coach Hansi Flick. "Er lässt wirklich guten und erfolgreichen Fußball spielen und hat das Vertrauen der Bosse verdient und gerechtfertigt", sagte Hitzfeld und ergänzte: "Es ist sehr wichtig, dass man mit den Fußballern als Mensch gut umgehen kann und sie annimmt und versteht. Das scheint er sehr gut zu können."

Bayern - Talent-Scout: Sane hat verdammt gute Optionen

Schalke-Talent-Scout Norbert Elgert hat im Interview mit Sport1 über die Zukunft von Leroy Sane gesprochen. "Ich habe tatsächlich einen sehr guten Kontakt zu Leroy und seiner Familie. Wenn er mich fragen würde, was er bisher nicht getan hat, dann würde ich sagen: Leroy, bei den Optionen kannst du keinen Fehler machen", so Elgert.

"Bei City und Pep Guardiola ist er ohnehin gut aufgehoben. Wenn er im Sommer wirklich zu den Bayern gehen sollte, dann macht er auch nichts falsch. Dort ist mit Hansi Flick, den ich menschlich und fachlich sehr schätze und der auch auf junge Spieler setzt, ein großartiger Trainer. Leroy hat jedenfalls verdammt gute Optionen", ist sich der 63-Jährige sicher.

Die besten Bundesliga-Torschützen in der Geschichte des FC Bayern © getty 1/16 Seit seinem Doppelpack bei Borussia Mönchengladbach ist Robert Lewandowski alleiniger Dritter in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste des FC Bayern. Wer steht noch vor ihm? Das Ranking im Überblick. © getty 2/16 Platz 15: Roy Makaay, 78 BL-Tore. © getty 3/16 Platz 14: Paul Breitner, 83 BL-Tore. © getty 4/16 Platz 13: Lothar Matthäus, 85 BL-Tore. © getty 5/16 Platz 11: Franck Ribery, 86 BL-Tore. © getty 6/16 Platz 11: Uli Hoeneß, 86 BL-Tore. © getty 7/16 Platz 9: Mehmet Scholl, 87 BL-Tore. © getty 8/16 Platz 9: Claudio Pizarro, 87 BL-Tore. © getty 9/16 Platz 8: Giovane Elber, 92 BL-Tore. © getty 10/16 Platz 7: Arjen Robben, 99 BL-Tore. © getty 11/16 Platz 6: Dieter Hoeneß, 102 BL-Tore. © getty 12/16 Platz 5: Thomas Müller, 115 BL-Tore. © getty 13/16 Platz 4: Roland Wohlfarth, 119 BL-Tore. © getty 14/16 Platz 3: Robert Lewandowski, 153 BL-Tore. © getty 15/16 Platz 2: Karl-Heinz Rummenigge, 162 BL-Tore. © getty 16/16 Platz 1: Gerd Müller, 365 BL-Tore.

FCB- Müller: Lewandowski und ich noch keine Bayern-Legenden

Thomas Müller zählt sich beim FC Bayern München noch nicht zu Legenden wie Gerd Müller oder Franz Beckenbauer. Auch Teamkollege Robert Lewandowski sei laut dem 30-Jährigen noch von diesem Statuts entfernt.

"Aktuell fühle ich mich noch mehr lebendig und aktiv, denn als eine Legende", sagte Müller in einem Interview mit der Welt. Trotz der des Triumphes in der Champions League 2013 und den zahlreichen Meisterschaften sowie Pokalsiegen, will der 30-Jährige noch weitere Titel sammeln, um zu den Legenden der 70er aufzuschließen: "Dreimal hintereinander den Landesmeister-Pokal gewonnen zu haben, das macht sie zu wahren Legenden."

Aus diesen Gründen vermied es Müller auch, Torjäger Robert Lewandowski als Legende zu bezeichnen. Für ihn sei "er ja ein Mitspieler". Gleichzeitig stellte er aber klar: "Wenn es aber um die besten Stürmer in der Geschichte des FC Bayern geht, ist Lewy in Sachen Tore und Effektivität direkt hinter Gerd Müller einzustufen."

FC Bayern muss vorerst auf Coutinho verzichten

Mittelfeldspieler Philippe Coutinho wird dem FC Bayern München wochenlang fehlen. Wie der Verein mitteilte, musste sich der Brasilianer am Freitag am rechten Sprunggelenk operieren lassen.

Bei der Operation wurden dem 27-Jährigen freie Gelenkkörper im Sprunggelenk entfernt. Coutinho soll in zwei Wochen wieder mit dem Aufbautraining beginnen. Wann er voraussichtlich wieder spielen kann, ließen die Bayern offen.

