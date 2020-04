Kommentar zum Streit zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern: Nur Verlierer - allen voran Brazzo

Manuel Neuer geht an die Presse, um dem FC Bayern vorzuwerfen, Inhalte vertraulicher Vertragsgespräche bewusst und teilweise verfälscht nach außen getragen zu haben. Der Kapitän gibt mit seinem Auftritt keine glückliche Figur ab. Einen erheblichen Imageschaden in der hausgemachten Posse erleidet aber auch der Klub - insbesondere in Person von Hasan Salihamidzic. Ein Kommentar.

Man könnte ja meinen, es gebe momentan durchaus andere Probleme als die, mit denen sich der FC Bayern so herumschlägt. Dass der Zirkus Fußball aber offensichtlich auch in Zeiten einer tödlichen Pandemie weiter Unterhaltung der hollywoodreifen Kategorie bieten muss, sieht man insbesondere an dem, was gerade an der Säbener Straße vor sich geht.

Mal werden dort kleinere Fässer aufgemacht, zum Beispiel wenn Kingsley Coman mit seinem privaten Sportwagen zum Training kommt anstatt mit seinem Dienstwagen. Dann aber auch wieder größere, wie das Theater um die Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrags von Manuel Neuer zeigt. Mittlerweile sind die beteiligten Parteien an dem Punkt, dass sie nicht mehr anders können, als einen öffentlichen Machtkampf auszutragen. Einen Machtkampf, bei dem es nur Verlierer gibt.

Mit Sätzen wie "Das ärgert mich" und "Das kenne ich so nicht beim FC Bayern" lässt Neuer in einem Interview mit der Bild am Sonntag aufhorchen. Der Kapitän zeigt sich "irritiert" darüber, dass zuletzt immer wieder Interna hinsichtlich der gewünschten Länge und den gewünschten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seines neuen Vertrages durchsickerten.

Zerwürfnis zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern München? Eine Chronologie der Ereignisse © imago images 1/19 Die Vertrauensbasis zwischen dem FC Bayern und Manuel Neuer ist stark erschüttert. Neuer zeigt sich "irritiert" darüber, dass bestimmte Gesprächsinhalte im Zuge seines Vertragspokers an die Öffentlichkeit gelangt sind. © imago images 2/19 "Nie ist etwas nach außen gedrungen. Jetzt aber stehen ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen", sagte Neuer der Bild. Und weiter: "Das kenne ich so nicht beim FC Bayern." Eine Chronologie der Ereignisse. © imago images 3/19 In der Winterpause verkündete der FC Bayern die ablösefreie Verpflichtung Alexander Nübels im kommenden Sommer. Der Keeper des FC Schalke 04 unterschrieb einen Vertrag bis 2025. © imago images 4/19 Bereits zuvor habe es laut der Bild ein Gespräch zwischen Neuer und Sportdirektor Hasan Salihamidzic über die künftige Rollenverteilung zwischen ihm und Neuzugang Nübel gegeben. © imago images 5/19 Salihamidzic soll darin von Neuer gefordert haben, dass dieser zugunsten von Nübel pro Saison auf rund 15 Pflichtspiele verzichtet. Neuer lehnte das dem Bericht zufolge ab und verkündete, nicht einmal auf Freundschaftsspiele verzichten zu wollen. © imago images 6/19 Im Wintertrainingslager in Katar sagte er: "Ich bin kein Statist, sondern Protagonist und möchte immer spielen." © imago images 7/19 Massiv störte Neuer schon damals, dass Inhalte des Gesprächs mit Salihamidzic an die Öffentlichkeit gelangten. Im Zuge aktueller Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2021 veröffentlichte das gleiche Blatt danach erneut vertrauliche Details. © imago images 8/19 Vor einigen Tagen meldete die Bild, dass Neuers Manager Thomas Kroth für eine Vertragsverlängerung seines Klienten mehr als 20 Millionen Euro Jahresgehalt gefordert habe. Diese Summe soll für "Unverständnis bei den Bayern-Bossen gesorgt" haben. © imago images 9/19 Grund für die angebliche Forderung ist, dass andere Spieler wie etwa Neuzugang Lucas Hernandez laut Bild und kicker ähnliche Summen kassieren sollen. © imago images 10/19 Hernandez‘ Berater Garcia Quilon dementierte diese Spekulationen bei SPOX und Goal aber: "Was da geschrieben wird, ist vollkommen falsch. Lucas verdient beim FC Bayern keine 24 Millionen Euro pro Jahr, weder brutto noch netto." © imago images 11/19 Unverständnis auf Seiten Neuers herrscht unterdessen über die Indiskretionen aus der Führungsebene des FC Bayern, beziehungsweise des offensichtlichen Verhandlungspartners Salihamidzic. © imago images 12/19 Abgesehen vom Gehalt gilt auch die Vertragsdauer als Streitpunkt: Während der FC Bayern dem 34-Jährigen offenbar einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison bietet, soll Neuer eine Verlängerung über fünf Jahre fordern. © imago images 13/19 Diese Angaben wiesen Neuer und sein Manager Kroth nun in der Bild zurück. Zur Laufzeit sagte Neuer: "Mir ist doch völlig klar, dass es utopisch ist, den Verein auf einen Fünfjahresvertrag, wie er angeblich im Raum steht, festzunageln." © imago images 14/19 Klar auf Seiten Neuers steht in der Causa Trainer Hansi Flick, der die Wichtigkeit seines Kapitäns stets aufs Neue betont. "Er ist für mich der mit Abstand beste Torwart der Welt. Deshalb gibt es dazu für mich keine Alternative", sagte er neulich. © imago images 15/19 Wohl auch nicht Nübel, den Flick zuletzt nur als " jungen, talentierten Torhüter" bezeichnete. Dessen Transfer sorgte wohl für Differenzen zwischen Flick und Salihamidzic. © imago images 16/19 Angeblich lief die Verpflichtung ohne Absprache mit dem damals als Interimstrainer fungierenden Flick ab. Im Zusammenhang damit könnte Flicks vor seiner eigenen Verlängerung bis 2023 gefordertes Veto-Recht bei künftigen Transfers stehen. © imago images 17/19 Weiterhin voll von Neuer überzeugt ist auch der angehende Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. Er betonte zuletzt dessen Wichtigkeit als "Führungsspieler und Identifikationsfigur". © imago images 18/19 Trotz aller aktuellen Ungereimtheiten in den Vertragsgesprächen sind aber beide Parteien weiterhin generell an einer Einigung interessiert. Die Verhandlungen dürften daher fortgesetzt werden. © imago images 19/19 Sollten diese scheitern, könnten laut dem kicker Manchester City mit Neuers Ex-Trainer Pep Guardiola und der FC Chelsea Angebote für Neuer abgeben. Einen Wechsel vor Vertragsende schon in diesem Sommer schließt der Kapitän aber derzeit aus.

Neuers Interview: Kurios und bedenklich

Kurios und zugleich bedenklich ist, dass er die jüngsten Berichte ausgerechnet im Gespräch mit der Zeitung ins Reich der Fabeln verweist, die ebenjene Berichte federführend verbreitet hat. Dass er gerne über 20 Millionen Euro verdienen wolle, weil Rekordneuzugang Lucas Hernandez das ja auch tue. Und dass er gerne bis zu seinem 39. Lebensjahr zwischen den Pfosten in der Allianz Arena stehen würde.

Viel bedenklicher ist aber, dass Neuer seinem langjährigen Arbeitgeber vorwirft, ihn mithilfe eines Maulwurfes gezielt zu diskreditieren. Der 34-Jährige spricht von fehlender Loyalität und Wertschätzung. Auch wenn er keine Namen nennt, so rückt er mit seinem Interview vor allem eine Person in ein schlechtes Licht: den Leiter der Verhandlungen, der in sämtliche Hintergründe eingeweiht ist. Nicht etwa Karl-Heinz Rummenigge, den Vorstandschef der Gegenwart, der sich allmählich zurückzieht. Auch nicht Oliver Kahn, den Vorstandschef der Zukunft, der sich nach seinem Amtsantritt noch in Zurückhaltung übt. Sondern Hasan Salihamidzic, den Sportvorstand.

Neuer spricht es nicht aus, aber er verdächtigt Salihamidzic und dessen Gefolge, sensible Informationen an die Presse gegeben zu haben, um sich eine bessere Verhandlungsposition zu verschaffen.

FC Bayern München - Die bisherigen Einsatzzeiten der Spieler in der Saison 2019/20 © imago images 1/33 Welche Bayern-Spieler standen in der aktuellen Spielzeit wettbewerbsübergreifend am längsten auf dem Platz? Hier gibt es das Ranking... © imago images 2/33 Platz 25: PAUL WILL - keine Einsatzzeit (einmal im Kader). © imago images 3/33 Platz 25: RYAN JOHANSSON - keine Einsatzzeit (einmal im Kader). © imago images 4/33 Platz 25: RON-THORBEN HOFFMANN - keine Einsatzzeit (einmal im Kader). © imago images 5/33 Platz 25: KWASI WRIEDT - keine Einsatzzeit (zweimal im Kader). © imago images 6/33 Platz 25: FIETE ARP - keine Einsatzzeit (viermal im Kader). © imago images 7/33 Platz 25: OLIVER BATISTA MEIER - keine Einsatzzeit (sechsmal im Kader). © imago images 8/33 Platz 25: LARS LUKAS MAI - keine Einsatzzeit (17-mal im Kader). © imago images 9/33 Platz 25: SVEN ULREICH - keine Einsatzzeit (37-mal im Kader). © imago images 10/33 Platz 24: SARPREET SINGH - acht Minuten in einem Spiel. © imago images 11/33 Platz 23: LEON DAJAKU - zehn Minuten in zwei Spielen. © imago images 12/33 Platz 22: MICKAEL CUISANCE - 46 Minuten in vier Spielen. © imago images 13/33 Platz 21: ALVARO ODRIOZOLA - 70 Minuten in zwei Spielen. © imago images 14/33 Platz 20: RENATO SANCHES - 88 Minuten in drei Spielen. © imago images 15/33 Platz 19: JOSHUA ZIRKZEE - 188 Minuten in acht Spielen. © imago images 16/33 Platz 18: LUCAS HERNANDEZ - 821 Minuten in 14 Spielen. © imago images 17/33 Platz 17: JAVI MARTINEZ - 897 Minuten in 18 Spielen. © imago images 18/33 Platz 16: NIKLAS SÜLE - 1.001 Minuten in 12 Spielen. © imago images 19/33 Platz 15: LEON GORETZKA - 1.187 Minuten in 23 Spielen. © imago images 20/33 Platz 14: IVAN PERISIC - 1.200 Minuten in 22 Spielen. © imago images 21/33 Platz 13: CORENTIN TOLISSO - 1.359 Minuten in 24 Spielen. © imago images 22/33 Platz 12: KINGSLEY COMAN - 1.679 Minuten in 24 Spielen. © imago images 23/33 Platz 11: JEROME BOATENG - 1.740 Minuten in 24 Spielen. © imago images 24/33 Platz 10: PHILIPPE COUTINHO - 2.036 Minuten in 32 Spielen. © imago images 25/33 Platz 9: ALPHONSO DAVIES - 2.245 Minuten in 29 Spielen. © imago images 26/33 Platz 8: THOMAS MÜLLER - 2.259 Minuten in 36 Spielen. © imago images 27/33 Platz 7: SERGE GNABRY - 2.376 Minuten in 33 Spielen. © imago images 28/33 Platz 6: DAVID ALABA - 2.443 Minuten in 28 Spielen. © imago images 29/33 Platz 5: THIAGO - 2.508 Minuten in 32 Spielen. © imago images 30/33 Platz 4: ROBERT LEWANDOWSKI - 2.873 Minuten in 33 Spielen. © imago images 31/33 Platz 3: BENJAMIN PAVARD - 3.070 Minuten in 35 Spielen. © imago images 32/33 Platz 2: JOSHUA KIMMICH - 3.108 Minuten in 36 Spielen. © imago images 33/33 Platz 1: MANUEL NEUER - 3.330 Minuten in 37 Spielen.

Neuer stellt Salihamidzic an den Pranger

Über welchen Kanal das auch geschehen sein mag: "Brazzo" steht als Hauptverantwortlicher nun im Zentrum der Kritik, er ist der größte Verlierer dieses Interviews. Und das ausgerechnet in einer Woche, in der ihn mit Alexander Rosen von der TSG Hoffenheim bereits ein Manager-Kollege aus der Bundesliga öffentlich verbal attackierte, weil er und sein Gefolge TSG-Jugendspieler Armindo Sieb mitten in der Corona-Krise zu einer medizinischen Untersuchung nach München bestellt hatten, ohne Rosen rechtzeitig darüber zu informieren.

Zwar ist Neuer gewiss nicht die erste Person beim FC Bayern, die einer Maulwurf-Affäre zum Opfer fällt. Er gibt mit seinem reklamierarmartigen, an der Medienabteilung des Klubs vorbeigesteuerten Vorgehen auch gewiss nicht die glücklichste Figur ab und schadet so nicht nur seinem eigenen Image, sondern auch dem Image des FC Bayern. Die Regelmäßigkeit, in der Klub-Interna derzeit und speziell in seinem Fall auch noch mit großer Detailtreue versehen nach außen dringen, ist aber fragwürdig und verwundert auch einige Spieler, die überhaupt nichts mit dem Thema am Hut haben.

Lucas Hernandez etwa, dem nachgesagt wurde, der heimliche Bestverdiener zu sein und damit so manchen Kollegen veranlasst haben soll, darunter auch Neuer, seine Gehaltswünsche nach oben zu schrauben. Diverse Spieler als Raffzähne darzustellen, das ist tatsächlich ungewöhnlich beim FC Bayern. In Zeiten wie diesen, in denen Gehaltsreduzierungen und Spenden Normalität sind und sein sollten, umso mehr.

Saison 2019/20: Manuel Neuer in Zahlen