FC Bayern München: Pressekonferenz mit Cheftrainer Hansi Flick im Liveticker

Der FC Bayern München hält heute um 14.30 Uhr eine Video-Pressekonferenz mit Cheftrainer Hansi Flick ab. Hier könnt Ihr die wichtigsten Aussagen im Liveticker mitlesen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Die PK mit Hansi Flick im Liveticker

Vor Beginn: Am Montag bereits auf dem Platz zu sehen waren auch Robert Lewandowski und Niklas Süle. Lewandowski hatte sich die Schienbeinkante angebrochen, Süle fehlt seit dem 9. Spieltag aufgrund eines Kreuzbandrisses.

Vor Beginn: Zudem wird es um die Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings in Kleingruppen an der Säbener Straße gehen. Wie alle Bundesligavereine starteten auch die Münchner am Montag die Vorbereitung auf Tag X.

Vor Beginn: Die Bindung von Flick dürfte einige anstehende Personalentscheidungen wie die geplanten Vertragsverlängerungen von Thiago und Manuel Neuer vorantreiben. Flicks Unterschrift dürfte der erste Dominostein sein. Der zweite folgte bereits mit der Vertragsverlängerung von Thomas Müller.

Vor Beginn: Das bestimmende Thema dürfte die Vertragsverlängerung mit Flick sein. Der Cheftrainer, der im November zunächst interimsweise das Amt von Niko Kovac übernahm, verlängerte am vergangenen Freitag bis 2023 beim deutschen Rekordmeister.

Vor Beginn: Die PK ist für 14.30 Uhr angesetzt. Aufgrund der Corona-Krise wird sie in Form einer Videokonferenz stattfinden.

FC Bayern: Die ausstehenden Gegner in der Bundesliga