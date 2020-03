FC Bayern, News und Gerüchte: Wird Miroslav Klose Co-Trainer von Hansi Flick?

Bayern-Trainer Hans-Dieter Flick würde eine Beförderung von Miroslav Klose beim FCB zum Co-Trainer begrüßen. Außerdem sieht der FCB-Trainer auf drei Position Handlungsbedarf und die Partie des FC Bayern am Wochenende bei Union Berlin wird nun doch ohne Zuschauer stattfinden.

FC Bayern: Wird Miroslav Klose Co-Trainer von Hansi Flick?

Hansi Flick hat in einem Interview mit der Sport Bild bestätigt, dass Miroslav Klose ein Kandidat für den Co-Trainer-Posten beim FC Bayern ist. Im Falle einer Weiterbeschäftigung Flicks sei aber noch nicht sicher, ob überhaupt ein weiterer Assistent verpflichtet werde.

"Wenn ein neuer Mann dazukommt, müssen die Aufgaben genau geregelt sein. Er muss in Sachen Einstellung, Werte, Taktik, Trainingsarbeit, Teamführung und Strategie ins bestehende Trainerteam passen", sagte Flick der Sport Bild.

Auf Klose angesprochen nährte der Bayerm-Trainer die Spekulationen um eine mögliche Beförderung des U17-Coaches des FCB zum Co-Trainer: "Miro ist in meinen aktuellen Gedankengängen bei den Bayern immer ein Thema", sagte Flick.

Der 55-Jährige schwärmte vom amtierenden WM-Rekordtorschützen. Flick habe ihn schon beim DFB unterstützt, denn der ehemalige Stürmer sei prädestiniert für diesen Beruf und könne den jungen Spielern sehr viel mitgeben.

Flick über FC Bayern: "Bei drei Positionen müssen wir nachlegen"

Hansi Flick hat deutlich gemacht, dass er im Kader des FC Bayern auf mehreren Positionen noch Verbesserungsbedarf sieht. "Es gibt elf Positionen, von denen wir aktuell zum Beispiel acht doppelt besetzt haben. Bei drei Positionen müssen wir nachlegen", sagte der FCB-Coach im Interview mit der Sport Bild.Welche dies seien, ließ er offen, verwies aber auf die "Scouting-Abteilung, die den Kader zu jeder Zeit im Blick hat".

Auf den drei Positionen gebe es demnach eine A-, B- und C-Lösung. Gemeinsam mit den Scouts werde er die Spieler betrachten und anschließend entscheiden. Dabei forderte er obendrein ein Vetorecht bei Transfers als Kompetenz für den Trainer. Die ausführliche News dazu findet Ihr hier.

Champions League: So schnitten Teams nach einer perfekten Gruppenphase ab © getty 1/22 Der FC Bayern München hat in dieser Champions-League-Saison als erstes deutsches Team alle Spiele der Gruppenphase gewonnen. Ein gutes Vorzeichen? SPOX zeigt, wie die anderen Teams mit perfekter Ausbeute in der Königsklasse abschnitten. © getty 2/22 Paris Saint-Germain in der Saison 1994/95 (Torverhältnis 12:3) – Halbfinale. © getty 3/22 PSG setzte sich in der Gruppe souverän vor dem FC Bayern München, Spartak Moskau und Dynamo Kiew durch. Im Viertelfinale wartete der FC Barcelona, den Paris dank eines 2:1-Sieges im Rückspiel ausschaltete. © getty 4/22 Im Halbfinale hieß es dann: Endstation. Gegen den AC Milan blieb PSG in zwei Spielen ohne eigenen Treffer (0:1 und 0:2). Das Finale gewannen die Italiener jedoch nicht. Zum König Europas krönte sich das von Louis van Gaal trainierte Ajax Amsterdam. © getty 5/22 FC Barcelona in der Saison 2002/03 (Torverhältnis 13:4) – Viertelfinale. © getty 6/22 Die Katalanen gaben sich in einer Gruppe mit Lokomotive Moskau, FC Brügge und Galatasaray Istanbul keine Blöße. Während sich die anderen Teams gegenseitig die Punkte abluchsten, marschierte Barca locker durch. © getty 7/22 Doch bereits in der ersten K.o.-Runde war direkt Schluss. Im Viertelfinale verlor Barcelona gegen Juventus Turin knapp in der Verlängerung. Nach 90 Minuten hatte es im Hin- und Rückspiel jeweils 1:1 gestanden. Das Endspiel gewann der AC Milan. © imago images 8/22 AC Milan in der Saison 1992/93 (Torverhältnis 11:1) – Finale. © imago images 9/22 Gleich in der ersten Champions-League-Saison (zuvor Europapokal der Landesmeister) gelang den Rossoneri das Kunststück, es sprang der Final-Einzug heraus. Hinter Milan landete der IFK Göteborg, FC Porto und Eindhoven. © imago images 10/22 Im Endspiel wartete Olympique Marseille. In einer umkämpften Partie setzten sich die Franzosen schließlich knapp mit 1:0 gegen Milan durch. Den Treffer des Tages erzielte Basile Boli. In der Marseille-Startelf stand unter anderem Rudi Völler. © imago images 11/22 Spartak Moskau in der Saison 1995/96 (Torverhältnis 15:4) – Viertelfinale. © imago images 12/22 In einer verhältnismäßig schwachen Gruppe ließen die Russen Legia Warschau, Rosenborg Trondheim und die Blackburn Rovers hinter sich. Doch auch für Spartak war der Traum vom Titel schnell wieder vorbei. © getty 13/22 Im Viertelfinale vergeigte Moskau das Hinspiel beim FC Nantes (0:2) und kam im Rückspiel nicht über ein 2:2 hinaus. Juventus Turin gewann den Henkelpott schließlich im Finale gegen Ajax Amsterdam. © getty 14/22 Real Madrid in der Saison 2014/15 (Torverhältnis 16:2) – Halbfinale. © getty 15/22 Die Königlichen landeten vor dem FC Basel, während der FC Liverpool den Gang in die Europa League antrat und Ludogorez Rasgrad ausschied. Im Achtel- und Viertelfinal setzte sich Real dann knapp gegen Schalke und Atletico Madrid durch. © getty 16/22 Den Madrilenen blieb der Final-Einzug aber verwehrt. Juventus Turin stoppte den Lauf der Spanier dank eines 2:1-Sieges im Hinspiel. Das Rückspiel endete 1:1. Die Alte Dame verlor das Finale schließlich gegen Barcelona mit 1:3. © getty 17/22 Real Madrid in der Saison 2011/12 (Torverhältnis 19:2) – Halbfinale. © getty 18/22 Olympique Lyon, Ajax Amsterdam und Dinamo Zagreb kamen gegen die Königlichen jeweils unter die Räder. Doch auch in dieser Saison sollte Real Madrid der Henkelpott verwehrt bleiben. © getty 19/22 Nach Siegen über ZSKA Moskau und APOEL Nikosia war im Halbfinale gegen den FC Bayern nach Elfmeterschießen Schluss. Es folgte das tragische "Finale dahaom", in dem die Münchner an Chelsea scheiterten. © getty 20/22 FC Bayern München in der Saison 2019/20 (Torverhältnis 24:5) – Ausgang offen. © getty 21/22 Die Bayern holten als erst siebtes Team der Königsklassen-Geschichte die perfekte Ausbeute in der Gruppenphase. Der FCB setzte sich souverän gegen Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad durch. © getty 22/22 Nun wartet der FC Chelsea. Die Spiele steigen am 25. Februar und 18. März. Klar ist: Noch kein Team, das eine perfekte Gruppenphase spielte, holte letztlich auch den Titel. Können die Bayern die Historie ändern? Spätestens am 30. Mai wissen wir mehr.

FC Bayern gegen Union Berlin ohne Zuschauer

Durch das Coronavirus bleiben in den kommenden Wochen viele Stadien in nationalen sowie internationalen Wettbewerben leer. Auch die Partie zwischen Union Berlin und wird ohne Zuschauer ausgetragen.

Das bestätigte Bezirksbürgermeister Oliver Igel dem RBB. Eine entsprechende Anordnung sei am Mittwoch vom Gesundheitsamt an den Berliner Bundesligisten ausgestellt worden, teilte das Bezirksamt Treptow Köpenick auf Anfrage des SID mit.

Zuvor hatte Gesundheitsminister Jens Spahn die Entscheidung des Stadtbezirks Treptow-Köpenick vom Dienstag, zum jetzigen Zeitpunkt "keine Anordnung über einen Ausschluss von Zuschauern für das Heimspiel zu erlassen", kritisiert. "Wir sind in einer Phase, die ein einheitlicheres Vorgehen braucht. Ich bin verwundert, was in Berlin bei diesem Fußballspiel passiert", sagte Spahn im Deutschlandfunk.

Am Dienstag hatte die bayerische Staatsregierung beschlossen, dass Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern bis zum Karfreitag abgesagt werden. Im Zuge dessen wird auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen den FC Bayern und dem FC Chelsea vor leeren Rängen ausgetragen werden.

