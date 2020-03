FC Bayern München, News und Gerüchte: Verantwortliche für Schmäh-Banner wohl gefunden

Offenbar wurden die für die Schmäh-Banner gegen Dietmar Hopp verantwortlichen Fan-Gruppierungen des FC Bayern München ausfindig gemacht. Außerdem äußert sich FCB-Präsident Herbert Hainer in einem Statement zu den Vorfällen am vergangenen Samstag.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

FCB: Verantwortliche für Schmäh-Banner wohl gefunden

Die Bayern-Fangruppierungen "Schickeria" und "Red Fanatic" sind offenbar die Urheber der beleidigenden Banner gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp beim Auswärtsspiel der Münchner in Sinsheim. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. "Red Fanatic" hat seine Beteiligung inzwischen auch bestätigt.

Der gegen Hopp gerichtete Wortlaut ihrer Spruchbänder sei nur deshalb gewählt worden, weil Dortmunder Ultras für eben diesen bestraft worden seien, sagte ein Schickeria-Mitglied der SZ. Außerdem übte er Kritik am Deutschen Fußball-Bund. Führe man mit dem DFB sachliche Diskussionen, dann "verhungert man am ausgestreckten Arm".

Der Fanklub "Club Nr. 12" hat eine Beteiligung an den Schmäh-Plakaten hingegen bestritten. "Der Club Nr. 12 distanziert sich ausdrücklich von jeder Form von Rassismus, Sexismus, Homophobie und Diskriminierung", schrieb die Fan-Vertretung am Sonntag. Zugleich sei die Reaktionen der Verantwortlichen des FC Bayern München aber "übertrieben und unglaubwürdig".

Schmähplakate, Fast-Abbruch, Nichtangriffspakt zwischen Hoffenheim und Bayern: Die Bilder des Tages © imago images 1/16 Beim Spiel zwischen 1899 und dem FC Bayern gerät das Sportliche in den Hintergrund: Nach Schmäh-Plakaten gegen Dietmar Hopp steht das Spiel vor dem Abbruch. Es folgt ein Nichtangriffspakt - und eine beispiellose Solidarisierung. Die Bilder des Tages. © imago images 2/16 Aber der Reihe nach: Sportlich ist die Partie schnell entschieden, die Bayern haben mit 1899 Hoffenheim überhaupt keine Probleme. © imago images 3/16 Auch mehrere Pyro-Aktionen der Fans im Bayernblock stören einen harmonischen Ablauf nur kurz. © imago images 4/16 Die Verantwortlichen der Bayern um Karl-Heinz Rummenigge (l.) haben auf der Tribüne ihren Spaß, Hoffenheims Mäzen verfolgt das Spiel in seiner Loge. © imago images 5/16 In der 67. Minute entrollen die Fans im Bayern-Block ein großes Schmäh-Banner. Ziel der sogenannten Fans: Der DFB - aber auch Dietmar Hopp. © imago images 6/16 Erste Reaktion: Schiedsrichter Dingert unterbricht das Spiel. © imago images 7/16 Mehrere Bayern-Akteure, darunter David Alaba, der ja selbst einmal für Hoffenheim spielte, versuchen, den eigenen Anhang zur Vernunft zu bringen. Auch mit dabei ... © imago images 8/16 ... ist Bayern-Trainer Hansi Flick, der sich über die Beleidigungen fürchterlich aufregt ... © getty 9/16 ... und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. © imago images 10/16 Rummenigge entschuldigte sich derweil bei Hopp, der später auch an die Seitenlinie kam und mit seinen Spielern abklatschte, als schließlich weitergespielt wurde. © imago images 11/16 Die Hoffenheimer Fans wehrten sich an diesem Nachmittag mit eigenen Plakaten. Schließlich war Hopp zuletzt auch von den Dortmunder und Gladbacher Fans attackiert worden. © imago images 12/16 Leider war aber noch nicht Schluss: In der 77. Minute wurde erneut ein beleidigendes Banner im Bayern-Block gezeigt. © imago images 13/16 Diesmal schickte Referee Dingert beide Teams in die Kabine, für insgesamt 15 Minuten blieb die Partie unterbrochen. Eins war klar: Eine weitere Unterbrechung würde den vollständigen Abbruch des Spiels zur Folge haben. © imago images 14/16 Als die Spieler wieder auf dem Platz waren, hatten sie sich auf eine ganz besondere Reaktion geeinigt: Es kam zum Nichtangriffspakt. In der letzten Viertelstunde spielten sich beide Teams den Ball am Mittelkreis zu und warteten den Abpfiff ab. © imago images 15/16 Anschließend wurde Dietmar Hopp in den Mittelkreis geholt: Die Spieler und Verantwortlichen der Bayern solidarisierten sich offen mit dem Unternehmer und applaudierten. © getty 16/16 Rummenigge sprach im Anschluss vom "hässlichen Gesicht" des FC Bayern und hoffte darauf, dass dieser Samstag in Deutschland zu einer Zäsur und einem Umdenken führen würde.

FC Bayern: Präsident Hainer reagiert auf Hoffenheim-Vorfälle

Nach Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic hat sich nun auch Präsident Herbert Hainer in einem von den Bayern veröffentlichten Statement zu den Vorfällen geäußert. Dort sagte Hainer, dass es "nicht so weitergehen" dürfe. Man schäme sich "für das Verhalten einiger weniger sogenannter Fans" und werde entschlossen gegen "Rassismus, Ausgrenzung, Beleidigungen und Diskriminierungen jeglicher Art" vorgehen.

"Wir werden alle Optionen prüfen, mit denen wir verhindern können, dass sich so eine unwürdige Aktion wie gestern in Hoffenheim wiederholt. Wir werden außerdem alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um gegen diejenigen konsequent vorzugehen, die den FC Bayern und den gesamten deutschen Fußball in Misskredit gebracht und unsere Werte mit Füßen getreten haben", so Hainer weiter.

DFB-Pokal: FC Bayern gegen Schalke 04

Für das DFB-Pokal-Viertelfinale (Di., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) müssen die Bayern neben den langzeitverletzten Niklas Süle (Reha), Javi Martinez (Einzeltraining) und Ivan Perisic (Fraktur am Außenknöchel) erneut auf Robert Lewandowski verzichten. Der Stürmer laboriert an einem Schienbeinanbruch am Kniegelenk. Für den Polen wird wohl Joshua Zirkzee starten.

Auf Schalker Seite muss Trainer David Wagner gleich drei Stammkräfte ersetzen. Zu den verletzten Omar Mascarell, der mit einem Sehnenabriss im Adduktorenbereich wohl für den Rest der Saison fehlen wird, und Suat Serdar fällt auch Innenverteidiger Ozan Kabak für die Partie gegen die Bayern aus.

FC Bayern München : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Müller, Thiago - Gnabry, Coutinho - Zirkzee

: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Müller, Thiago - Gnabry, Coutinho - Zirkzee FC Schalke 04: Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie - Schöpf, Matondo - Harit - Raman, Burgstaller

FCB: Die kommenden Gegner