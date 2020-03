FC Bayern, News und Gerüchte: Hansi Flick offenbar im In- und Ausland begehrt

12/23

PLATZ 11: Dragoslav Stepanovic (Eintracht Frankfurt in den Saisons 1990/91 und 1991/92): 32 Punkte (10 Siege, 2 Remis, 3 Niederlagen). Führte 91/92 mit der SGE lange die Tabelle an und verlor die Schale erst am letzten Spieltag an den VfB Stuttgart.