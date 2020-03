FC Bayern München - News und Gerüchte: Oliver Kahn warnt Mannschaft vor Ausrutschern

Vorstandsmitglied Oliver Kahn warnt die Profis des FC Bayern vor etwaigen Ausrutschern im Kampf um die Meisterschaft. Währenddessen bereitet sich der Rekordmeister auf einen Aktionsspieltag vor.

FC Bayern: Oliver Kahn warnt vor Ausrutschern

Aktuell liegt der FC Bayern dort, wo er sich am liebsten auch am Saisonende sieht - an der Tabellenspitze. Doch zum Zweiten aus Leipzig sind es nur drei Punkte. Grund genug für Oliver Kahn, die Mannschaft zu warnen. "In der Bundesliga können wir uns keinen Ausrutscher erlauben, wenn es zum achten Mal in Folge mit der Meisterschaft funktionieren soll", sagte das Vorstandsmitglied dem Klubmagazin 51.

"Wir müssen das Level hochhalten, weil jedes Spiel entscheidend ist", betonte Kahn, der dem engen Titelrennen aber auch Positives abgewinnen kann: Dadurch, dass die Mannschaft keinerlei Verschnaufpausen habe, sei die Gefahr geringer, den Rhythmus zu verlieren. Dadurch sei es vielleicht sogar möglich, in der Champions League "weit zu kommen".

FC Bayern: Aktionsspieltag "Wir lieben Fußball"

Beim Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) wird alles unter dem Motto "Wir lieben Fußball" stehen. Das gab der FC Bayern am Samstag bekannt. Im Mittelpunkt stehen "Toleranz, Respekt, Vielfalt, Fairplay", wie der Klub in einer Pressemitteilung verkündete.

Das Besondere: Während des Spiels wird es auf den LED-Werbebanden in der Allianz Arena keine klassische Werbung geben. Vielmehr werden dort abwechselnd die zentralen Begriffe der Aktion zu sehen sein, eben Toleranz, Respekt, Vielfalt und Fairplay.

Ferner werden die T-Shirts zur Aktion unter dem Motto "Rot gegen Rassismus" in der Allianz Arena für 15 Euro pro Stück erhältlich sein. Die Erlöse gehen dann an Initiativen und Vielfald und Toleranz.

Darüber hinaus tragen die Spieler anlässlich des 120. Geburtstags des Vereins ein spezielles Jubiläumstrikot, das an die erste Meistermannschaft von 1932 erinnert.

Die Outfits des FC Bayern: Alle Trikots seit den 90er Jahren © fcbayern.com 1/35 Der FC Bayern feiert seinen 120. Geburtstag und präsentiert anlässlich dessen ein Jubiläumstrikot, das am 8. März gegen den FC Augsburg in der Bundesliga getragen wird. SPOX stellt das besondere Trikot vor und zeigt seine Vorgänger seit den 90ern. © fcbayern.com 2/35 Das Trikot an sich ist in weiß und bordeaux gehalten mit dem klassischen FC-Bayern-Logo links auf der Brust aufgestickt. Rechts wiederum finden sich das Adidas-, sowie das Telekom-Logo, ebenfalls nur dezent aufgestickt. © fcbayern.com 3/35 Auf dem linken Ärmel findet sich wie üblich in der Bundesliga das Logo von Qatar Airways ... © fcbayern.com 4/35 ... während der rechte Ärmel frei bleibt und Platz bietet für das Bundesliga-Logo. Unten rechts am Trikot ist darüber hinaus ein 1900-2020-Schild angebracht. © fcbayern.com 5/35 Das Trikot, die bordeaux-farbenen Hosen und schwarzen Socken sind angelehnt an das Trikot der ersten Meistermannschaft des Klubs aus dem Jahr 1932. © getty 6/35 Saison 1990/91: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 7/35 Saisons 1991/92 und 1992/93: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 8/35 Saisons 1993/94 und 1994/95: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 9/35 Saison 1995/96: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte und rechts) © getty 10/35 Saison 1996/97: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 11/35 Saison 1997/98: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 12/35 Saison 1998/99: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 13/35 Saison 1999/00: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 14/35 Saison 2000/01: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 15/35 Saison 2001/02: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 16/35 Saison 2002/03: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 17/35 Saison 2003/04: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 18/35 Saison 2004/05: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 19/35 Saison 2005/06: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 20/35 Saison 2006/07: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 21/35 Saison 2007/08: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 22/35 Saison 2008/09: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 23/35 Saison 2009/10: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 24/35 Saison 2010/11: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 25/35 Saison 2011/12: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 26/35 Saison 2012/13: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 27/35 Saison 2013/14: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 28/35 Saison 2014/15: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 29/35 Saison 2015/16: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 30/35 Saison 2016/17: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 31/35 Saison 2017/18: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 32/35 Saison 2018/19: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © fcbayern.com 33/35 Saison 2019/20: Das Heimtrikot ist traditionell in Rot gehalten. © FC Bayern 34/35 Auswärtstrikot: Derweil werden die Münchner in dieser Saison in der Fremde in Weiß auflaufen. © FC Bayern 35/35 Zum Abschluss gibt es das Trikot für die Champions-League-Saison 2019/2020.

FC Bayern - FC Augsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der FC Bayern trifft am Sonntag in der Allianz Arena auf Augsburg und begrüßt dabei die zuletzt angeschlagenen beziehungsweise kranken Verteidiger Jerome Boateng und Lucas Hernandez zurück.