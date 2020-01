FC Bayern München will wohl Joao Cancelo ausleihen, Manchester City strebt Verkauf an

Der FC Bayern München hat den englischen Meister Manchester City wegen eines Januartransfers von Abwehrspieler Joao Cancelo kontaktiert. Dies berichtet die tz. Allerdings sei ein Wechsel des Portugiesen unwahrscheinlich, da der FCB und die Citizens unterschiedliche Vorstellungen von einem Deal hätten.

Die Bayern, so heißt es, strebten ein Ausleihgeschäft Cancelos an. City dagegen möchte den Rechtsverteidiger im Falle eines Abgangs verkaufen. Ein Modell, dass eher für einen Wechsel Cancelos zum FC Valencia spricht. Denn die Spanier möchten ihren ehemaligen Schützling gerne dauerhaft zurückholen.

Mitte Dezember hatte die Bild bereits gemeldet, die Münchner bemühten sich um eine Ausleihe des 25-Jährigen. City-Trainer Pep Guardiola erklärte daraufhin, dass Cancelo, der hinter Kyle Walker nur die Nummer zwei auf der rechten Abwehrseite der Skyblues ist, grundsätzlich wechseln dürfe.

Vorstand - und Vorbild? Die Skandale und Ausraster des Oliver Kahn © getty 1/13 Am Dienstag wird Oliver Kahn als neuer Vorstand des FC Bayern vorgestellt – und sollte sich als solcher als Vorbild verhalten. Doch das war er als aktiver Spieler nicht immer. Eine Auswahl seiner Skandale und Ausraster. © imago images 2/13 Sehr gerne attackierte Kahn Gegenspieler. Sei es wie im April 1999 bei einem Spiel gegen Borussia Dortmund, als er Stephane Chapuisat per Kung-Fu-Tritt ansprang … © getty 3/13 … Andreas Möller das Ohr langzog … © getty 4/13 … und Heiko Herrlich an die Gurgel ging. "Er hat nur geknabbert, nicht gebissen", sagte Herrlich immerhin später. © getty 5/13 Bei einem Spiel gegen Bayer Leverkusen packte er Thomas Brdaric, der anschließend meinte: "Ich hatte Todesangst, als ich die Pranke von Kahn in meinem Nacken spürte." © getty 6/13 Und bei einem Duell mit Werder Bremen war es Mirsolav Klose, zu dem Kahn Körperkontakt suchte. © imago images 7/13 Doch auch die eigenen Spieler waren nicht sicher vor Kahn: Als ihm bei einem Spiel 1996 das Abwehrverhalten von Andreas Herzog nicht passte, stürmte er auf ihn zu und schüttelte ihn durch. © getty 8/13 Kahn teilte aus, aber er musste auch einstecken. Unvergessen der 12. April 2000, als ein Fan des SC Freiburg Kahn mit einem Golfball bewarf. Der Täter war damals gerade einmal 16 Jahre alt. © getty 9/13 Im März 2001 erzielte der in der Schlussminute aufgerückte Kahn das 3:3 bei Hansa Rostock - faustete den Ball dabei jedoch ins Tor. Der Keeper sah daraufhin Gelb-Rot, die Bayern verloren. © getty 10/13 Bei Auswärtsspielen flogen regelmäßig Bananen in seinen Sechzehner. Immerhin: schmackhafter und leichter als Golfbälle. © getty 11/13 Abseits des Platzes hatte Kahn gelegentlich Lust auf Party. In der Saison 2001/02 meldete er sich mal verletzt ab und wurde später tief nachts in einer Diskothek gesichtet. 10.000 Euro musste er dafür entrichten. © getty 12/13 Die FCB-Weihnachtsfeier 2007 verließ er frühzeitig, weil seine Tochter krank sei. Kurz darauf wurde er in einer Disko mit einer Frau gesehen, die nach Aussage des Managers Uli Hoeneß "nicht seine Tochter und nicht seine Frau" war. 25.000 Euro Strafe. © getty 13/13 Kahn feierte gerne lang und fuhr schnell. Im Jahr 2003 wurde er an einem einzigen Tag dreimal geblitzt.

FC Bayern: Guardiola legt Cancelo keine Steine in den Weg

"Er muss entscheiden, ob er bei uns weitermachen will oder nicht. Das ist ein freies Land und jeder kann selbst entscheiden, was er aus seinem Leben macht", so Guardiola.

Cancelo war erst im vergangenen Sommer im Tausch für Danilo und eine Ablöse von knapp 29 Millionen Euro von Juventus Turin nach Manchester gewechselt. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2025.