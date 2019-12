Lothar Matthäus über Bayern: "Gegner haben die Angst verloren"

Lothar Matthäus hat einen klaren Grund für die schwindende Dominanz des FC Bayern München ausgemacht. "Die Gegner haben die Angst und die Ehrfurcht vor Bayern München verloren", schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Sky-Kolumne.

"Selbst wenn Mannschaften in Rückstand geraten, glauben sie noch an einen Sieg und einige schaffen das auch. So etwas gab es in der Vergangenheit äußerst selten", führte er aus.

Sollten die Münchner weiter schwächeln und Tabellenführer Borussia Mönchengladbach, Verfolger RB Leipzig und Vizemeister Borussia Dortmund weiterhin konstant gut weiterspielen, "haben wir bis zum Ende Spannung in unserer Liga. Bis auf die Bayern und deren Fans freut das jeden", schrieb der 58-Jährige.

Der FCB bestrafe sich momentan zu oft selbst, sagte der langjährige Bayern-Profi Matthäus. "Javi Martinez hätte in Gladbach in der entscheidenden Aktion überhaupt nicht grätschen müssen. Dann hätte es weder den Platzverweis noch den Elfmeter gegeben. Und wenn er grätscht, dann muss er Ball treffen. Ähnlich war es bei der frühen roten Karte für Boateng in Frankfurt", erklärte Matthäus.

Abschreiben dürfe man den Rekordmeister jedoch niemals, dass "dürfte jeder wissen", schrieb Matthäus.