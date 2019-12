FC Bayern - Die zauberhafte Woche des Joshua Zirkzee: Ein Hauch von 2009

7/15

Thomas Müller: Lieferte in der ersten Halbzeit einige gute Flanken, etwa in der 13. auf Perisic und in der 44. auf Lewandowski. In der 26. verzog er mit einem Schuss knapp, das späte 1:0 von Zirkzee bereitete er mit einem überlegten Pass vor. Note: 2,5.