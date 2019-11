Wie viel Einfluss hat Uli Hoeneß künftig beim FC Bayern München? Fragen und Antworten

Wie wird sich die Führung des FC Bayern nach dem Abschied von Uli Hoeneß als Präsident neu sortieren? Und wer hat jetzt das Sagen? Fragen und Antworten.

Am Montag war der erste Werktag im Leben von Uli Hoeneß, den er als Privatier beging.

Was er genau mit der ungewohnt vielen, freien Zeit anfangen wird, weiß der 67-Jährige angeblich selbst noch nicht.

Es stehe "fast nichts im Terminkalender drin, das hat es noch nie gegeben. Ich muss mein Leben neu organisieren", sagte der Ex-Präsident des FC Bayern in der Nacht zum Samstag nach seinem Ausscheiden aus dem Amt.

Die Frage bleibt, wie stark er sich neben der Zeit für die Familie und dem Hobby Golf nun noch bei seinem Verein einbringen wird. Und vor allem, wie die Macht nach Hoeneß' Abschied beim Rekordmeister verteilt wird. SPOX und Goal geben einen Überblick.

FC Bayern München nach dem Hoeneß-Abschied: Die Köpfe des "neuen" FCB © getty 1/13 Nach dem Abschied von Präsident Uli Hoeneß bekommt der FC Bayern München eine neue Hierarchie. Das sind die wichtigsten Köpfe des "neuen" FCB. © getty 2/13 PRÄSIDENT: Herbert Hainer. Der ehemalige adidas-Vorstandschef will Bayern München "im Geiste" seines Freundes Hoeneß führen, "mit seinem Rat und seiner Hilfe", wie er nach seiner Wahl betonte - dessen Marionette will der 65-Jährige nicht sein. © getty 3/13 Er will deutlich zurückhaltender auftreten als sein Vorgänger. "Aber wenn ich etwas zu sagen habe, werde ich das tun", versprach Hainer, dessen Antrittsrede ("Ich liebe diesen Verein") bei den Fans gut ankam. Sie wählten ihn mit 98,1 Prozent der Stimmen. © getty 4/13 VORSTANDSCHEF: Karl-Heinz Rummenigge. Mit Hoeneß geht ein Freund verloren - allerdings einer, an dem er sich immer wieder und teilweise heftig rieb. Der 64-Jährige könnte seine Macht im Klub auszuweiten, etwa bei der Trainersuche. © getty 5/13 Ende 2021 läuft dann auch seine Zeit beim FC Bayern ab, er habe "kein Problem damit", seinen Platz zu räumen, sagte er dem SID. Seinen Erben Oliver Kahn halte er für "fähig", sagte Rummenigge, aber: "Er muss ins kalte Wasser springen." © getty 6/13 VORSTANDSMITGLIED: Oliver Kahn. Der langjährige Kapitän kehrt zum 1. Januar als einfaches Vorstandsmitglied zu "seinem" Verein zurück, am 1. Januar 2022 soll er Boss Rummenigge ablösen. "Titan rostet nicht", sagte Rummenigge. © getty 7/13 Darauf hoffen auch die Fans, die Kahn in der Münchner Olympiahalle stürmisch feierten. In der Trainerfrage hat der 50-Jährige schon bewiesen, dass er klare Vorstellungen und einen eigenen Kopf hat. © getty 8/13 SPORTVORSTAND: Hasan Salihamidzic. Fast noch wichtiger als der für Kahn vorgesehene Posten ist das Amt, das Salihamidzic ab Juli bekleiden soll: Als Sportvorstand ist er dann noch stärker als bisher als Sportdirektor für die Strategie verantwortlich. © getty 9/13 Wie soll die Mannschaft aussehen? Welche Spieler holen wir zu welchem Preis? Für welche Spielphilosophie soll der FC Bayern stehen? Und welcher Trainer passt dazu? Viele Fans sind skeptisch, Hoeneß und Rummenigge verteidigten ihn wortgewaltig. © getty 10/13 Mister X: Die Trainerfrage ist die erste, die es zu klären gilt. Hansi Flick soll zwar "bis Weihnachten und möglicherweise darüber hinaus" bleiben, wie Rummenigge betonte. Spätestens im Sommer aber will der Rekordmeister einen neuen Mann präsentieren. © getty 11/13 Die Träumer, die auf eine Rückkehr von Pep Guardiola hoffen, dürften enttäuscht werden. Die aktuell wahrscheinlichste Variante scheint Erik ten Hag von Ajax Amsterdam. Auch Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain bleibt ein Kandidat. © getty 12/13 Uli Hoeneß: "Das war's. Ich habe fertig." So wirklich glauben kann man das nicht. Das wurde schon in der Nacht nach seinem Abschied deutlich, als er auf die "Krakeeler" unter den Mitgliedern los ging. © getty 13/13 Als Ehrenpräsident und nur noch einfaches Aufsichtsratsmitglied könne er seine Meinung sogar "deutlicher sagen", meinte Hoeneß. Diese Worte dürften seinen Nachfolgern, von denen er die meisten selbst ausgesucht hat, noch in den Ohren klingen.

Welche Rolle wird Uli Hoeneß in Zukunft spielen?

Er werde sich "nicht aufdrängen", hat Hoeneß angekündigt. "Und auch nicht zweimal die Woche an die Säbener Straße fahren, um zu schauen, ob die Möbel noch da sind."

Doch ob er wirklich loslassen kann, ist offen. Einerseits, weil er noch bis 2022 Mitglied im Aufsichtsrat bleibt und daher Einfluss und Einblick in alle wichtigen Vorgänge behält. Es gilt daher als sicher, dass er sich weiterhin eng mit dem Vorstand und dem neuen Präsidenten Herbert Hainer austauschen wird. "Wenn mein Rat gewünscht ist, werde ich da sein", erklärte Hoeneß.

Andererseits will er die neuen Freiheiten offenbar nutzen, um öffentlich wieder mehr Klartext zu reden. "Ich habe das schon so verstanden, dass ich meine Meinung deutlicher sagen kann, weil sie nicht gleichzeitig Rückschlüsse auf den FC Bayern zulässt", sagte der neue Ehrenpräsident. "Bisher musste man sich etwas präsidialer verhalten und zurücknehmen."

Hier könnte einige Unruhe drohen, wenn man bedenkt, welche Wellen jegliche Aussagen von Hoeneß-Vorgänger Franz Beckenbauer auch nach dessen offiziellem Abschied als FCB-Präsident schlugen.

Wer ist nun der starke Mann beim FC Bayern?

Ganz eindeutig Karl-Heinz Rummenigge. Zumindest bis zum Dienstbeginn von Oliver Kahn im Januar hat der Vorstandsvorsitzende das alleinige Sagen im sportlichen Bereich, da der künftige Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch bis zum Sommer als Sportdirektor unter Rummenigge angesiedelt ist.

Rummenigge konnte sich in der Vergangenheit offenbar mehrfach in Personalfragen nicht mit seinen Vorschlägen gegen Hoeneß durchsetzen, er soll sowohl Thomas Tuchel als Trainer als auch Philipp Lahm als Sportchef präferiert haben. Dieses Veto entfällt jedenfalls in den nächsten Monaten, sodass Rummenigge etwa in der Trainerfrage das letzte Wort hat.

Schon bei der Bekanntgabe, dass Hansi Flick "bis Weihnachten und vielleicht auch darüber hinaus" Cheftrainer bleibe, verwies Rummenigge darauf, die Entscheidung nur zusammen mit Salihamidzic getroffen zu haben.

FC Bayern: Die besten Sprüche von der Jahreshauptversammlung © getty 1/22 Über fünf Stunden dauerte die Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Über fünf Stunden, in denen der jetztige Ex-Präsident Uli Hoeneß und der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Rednerpult einige Sprüche losgelassen haben. Hier sind die besten. © getty 2/22 "Sie haben mir seit 1916, seit meiner Wiederwahl drei wunderschöne Jahre geschenkt" (Uli Hoeneß in seiner Begrüßungsrede). © getty 3/22 "Da hast Du viel Arbeit, um diese Vorschusslorbeeren zu rechtfertigen" (Hoeneß zu Oliver Kahn, der nach seiner Vorstellung als "künftiger Vorstandsvorsitzender" in der Halle begeistert gefeiert wurde). © getty 4/22 "Hansi Flick, unsere Mannschaft hat Borussia Dortmund attackiert, dominiert und am Ende deklassiert, das hat mir gut gefallen" (Hoeneß zum 4:0 gegen Dortmund). © getty 5/22 "Ein kleiner schwarzer Fleck" (Hoeneß über sein halbes Jahr beim 1. FC Nürnberg zum Ende seiner Karriere). © getty 6/22 "Das große Glück war, wir hatten Karl-Heinz Rummenigge, denn den konnte ich nach Mailand verkaufen - für die damals sagenhafte Summe von 11 Millionen" (Hoeneß über seine Anfangszeit beim damals mit 7 Millionen D-Mark verschuldeten FC Bayern). © getty 7/22 "Wenn ich vom FC Bayern träume, dann denke ich, das ist so ein Tanker, der auf dem Weltmeer entlang gleitet. (...) Dieser Tanker muss geradeaus fahren, nicht nach links schauen - und schon gar nicht nach rechts" (Hoeneß über den FC Bayern). © imago images 8/22 "In der heutigen Zeit muss man vorsichtig sein mit klaren Aussagen. Ich habe keine Lust, irgendwann Besuch zu kriegen" (Hoeneß über seine politisch gemeinte Aussage, der Tanker FC Bayern dürfe "schon gar nicht nach rechts" schauen). © getty 9/22 "Der Verein muss sozial sein, der Verein muss selbstbewusst sein, nicht arrogant" (Hoeneß über den FC Bayern). © getty 10/22 "Es hat sich in unserer Gesellschaft einiges verändert. Ich bin ja nicht ganz blöd, was da online abläuft. Da kotzen sich Leute aus, die noch nie für etwas Verantwortung hatten, nicht mal für die Kehrwoche in ihrem Wohnblock" (Hoeneß). © getty 11/22 "Das war's. Ich habe fertig. Danke" (Hoeneß am Ende seiner Abschiedsrede). © getty 12/22 "Wenn ich morgens aufwache, hab ich gute Laune - ich bin auch nicht vegan" (Hoeneß). © getty 13/22 "Diese Jahreshauptversammlung bedeutet eine große Veränderung in der Geschichte unseres Vereins" (Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge zu Beginn seiner Rede). © getty 14/22 "Ich finde, dem FC Bayern ist der Umbruch grundsätzlich sehr gut gelungen" (Rummenigge über die personellen Veränderungen im Kader). © getty 15/22 "Wir sind gut beraten, unseren jungen Spielern Zeit zu geben und Minuten auf dem Platz" (Rummenigge). © getty 16/22 "Lieber Uli, jede Sekunde mit dir da oben war ein Genuss, aber auch lustig. Dieser Mann kann sich freuen wie ein kleines Kind" (Rummenigge zu gemeinsamen Zeiten mit Hoeneß auf der Ehrentribüne). © getty 17/22 "Du warst ein großartiger Spieler, ein grandioser Manager und stets ein hervorragender Präsident und Aufsichtsratschef. Es war mir eine Ehre. Mia san Uli. Vielen Dank, Uli" (Rummenigge zum Ende seiner Rede). © getty 18/22 "Ich wusste gar nicht, dass du so emotional sein kannst" (Ein ironischer Hoeneß nach dem Ende von Rummenigges etwas langatmiger Rede). © getty 19/22 "Verarschen kann ich mich selber" (Antwort von Rummenigge). © getty 20/22 "Keiner, der sich (...) über Brazzo auskotzt, kennt ihn wirklich" (Rummenigge über die Kritik am designierten Sportvorstand Hasan Salihamidzic). © imago images 21/22 "Das war nicht in meiner Lebensplanung, ich habe gedacht, Uli macht das gefühlt bis an sein Lebensende" (Der neue Präsident Herbert Hainer über Hoeneß). © getty 22/22 "Ich habe zum Beispiel ein iPad und ein iPhone" (Hainer über Unterschiede zwischen ihm und Hoeneß).

Wer hat in Zukunft im sportlichen Bereich das Sagen?

Hoeneß hat nicht ohne Grund maßgeblich daran gearbeitet, dass die von ihm geförderten Salihamidzic und Kahn nach seinem Abtritt in den Vorstand aufsteigen. Beide könnten dann - auch nach Rücksprache mit dem Aufsichtsrat Hoeneß - Rummenigge gegebenenfalls überstimmen.

Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass beide versuchen werden, sich so schnell wie möglich zu positionieren. Salihamidzic, weil er die auch auf der Jahreshauptversammlung von einigen Mitgliedern geäußerten Zweifel an seinen Fähigkeiten möglichst schnell ausräumen will.

Kahn wird sich nach einer gewissen Einarbeitungszeit ebenfalls freischwimmen müssen, schließlich soll er ab 2022 als Nachfolger von Rummenigge den Vorstandsvorsitz übernehmen. Und die Erwartungshaltung der Fans an den Titan ist riesig, wie der euphorische Jubel am Freitag zeigte. "Da hast du viel Arbeit, um diesen Vorschusslorbeeren gerecht zu werden", lautete Hoeneß' Kommentar.

Wie viel Macht hat Herbert Hainer?

Auch wenn der einstige adidas-Vorstandschef nur zwei Jahre jünger ist als sein Freund Hoeneß, so wird mit ihm ein ganz neuer Stil einziehen: sachlicher, analytischer und eloquenter - wenngleich bei harten Entscheidungen vermutlich genauso direkt wie sein Vorgänger. "So wie ich adidas geführt habe, werde ich auch versuchen, den FC Bayern zu führen", sagte der gebürtige Niederbayer.

Allerdings wird sich Hainer aus dem sportlichen Tagesgeschäft der Fußball AG im Gegensatz zu Hoeneß vermutlich weitgehend raushalten und sich tatsächlich auf die Aufsichtsrats-Rolle als Kontrolleur des Vorstands zurückziehen. "Wenn ich etwas zu sagen habe, werde ich das auch tun", erklärte er. "Aber ich werde nicht jedes Spiel kommentieren."

Das wurde bereits bei den Nachfragen zum künftigen Trainer deutlich, die Hainer höflich, aber auch professionell-nichtssagend beantwortete: "Das ist eine ganz klare Aufgabe des Vorstands, der vom Aufsichtsrat die Aufgabe bekommen hat, in aller Ruhe den richtigen Trainer zu suchen und dann mit Vorschlägen wieder an uns heranzutreten."