Pep Guardiola zurück zum FC Bayern? Das sagen drei Spanien-Experten

Weil er angeblich über einen Abschied von Manchester City im kommenden Sommer nachdenkt, wird Pep Guardiola mit einer Rückkehr zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Wie viel ist an den von englischen und deutschen Medien geschürten Spekulationen um den katalanischen Trainer dran?

SPOX und Goal haben sich bei drei spanischen Sportjournalisten erkundigt, die Guardiolas Trainer-Werdegang seit dessen Anfängen beim FC Barcelona begleiten. Ihre Meinung ist eindeutig: Ein Comeback des 48-Jährigen an der Säbener Straße ist unwahrscheinlich.

Juanma Romero arbeitet als freier Journalist in Deutschland. In seinem Podcast "Guardiolato" informiert er die spanischen Fußballfans über die Geschehnisse und Besonderheiten in der Bundesliga und diskutiert über die Vorkommnisse beim FC Barcelona. Guardiola kennt er seit dessen Zeit beim FC Bayern persönlich.

"Bayern? Pep hätte sicher Angst, es nicht mehr so zu genießen"

"Pep hat eine besondere Verbindung zum FC Bayern, weil es sein erster Klub im Ausland war, der ihm die Möglichkeit gab, sich fernab des gewohnten Lebens in Spanien als Trainer und als Mensch zu entwickeln. Auch die Stadt München haben er und seine Familie positiv in Erinnerung, sie kehren immer wieder gerne dorthin zurück. Die Bayern-Fans sollten sich aber keine zu großen Hoffnungen auf eine Rückkehr machen. Ich glaube, dass Pep vor einer zweiten Ära beim FC Bayern Angst hätte. Angst davor, es nicht so gut zu machen wie beim ersten Mal. Angst davor, es nicht so zu genießen wie beim ersten Mal. Selbiges gilt für den FC Barcelona, zu dem er wohl nur zurückkehren würde, wenn sein einstiger Förderer Joan Laporta wieder Präsident wäre und ihn explizit darum beten würde. Und auch das kann ich mir nicht vor 2023 vorstellen. Mein Gefühl sagt mir, dass Pep seinen Vertrag bei Manchester City erfüllt und sogar noch ein sechstes Jahr dranhängt, bis er anschließend die Nationalmannschaft von Katar bei der WM 2022 übernimmt. Er wollte schon immer eine Nationalmannschaft trainieren und mit Katar hätte er nichts zu verlieren. Danach könnte ich mir unter Umständen vorstellen, dass er wieder bei Barca arbeitet. Vielleicht ja sogar in einer anderen, etwas zurückgezogeneren Funktion. Zum Beispiel als Sportlicher Leiter, um seinen früheren Schüler Xavi zu unterstützen, den viele im Klub als Trainer der Zukunft sehen."

Manchester City seit der Scheich-Übernahme: Chronologie des Aufstiegs © getty 1/28 Manchester City kämpft in der Premier League gerade um den dritten Titel in Folge. Zu einem Spitzenverein wurde City erst nach der Scheich-Übernahme 2008. Die Chronologie des Aufstiegs. © getty 2/28 21. April 2002: Manchester City schließt die Tabelle der First Division mit zehn Punkten Vorsprung vor West Brom ab und steigt erneut in die Premier League auf. Seit 1996 wankten die Skyblues zwischen den beiden Ligen hin und her. © getty 3/28 6. Juli 2007: Hoffnung keimt auf, da der ehemalige thailändische Premierminister Thaksin Shinawatra in City investiert. Für rund 94 Millionen Euro kauft er 75 Prozent der Klub-Anteile. © getty 4/28 Der neue Trainer Sven-Göran Eriksson geht auf gemäßigte Shoppingtour, kauft für rund 70 Millionen Euro talentierte No-Names, lässt attraktiven und offensiven Fußball spielen. Zwischenzeitlich steht City in den Top-4, fällt dann jedoch zurück. © getty 5/28 11. Mai 2008: Während United die 17. Meisterschaft feiert, beendet City die Saison auf Platz 9. Das Auswärtsspiel bei Middlesbrough verliert City krachend mit 1:8. Eriksson wird gegen den Willen der Fans entlassen. © getty 6/28 September 2008: Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan und die Abu Dhabi United Group übernehmen Manchester City. "Die Qualität der Spieler, die wir kaufen werden, wird das Image des Vereins verändern", teilt die ADUG mit. © getty 7/28 Noch am selben Tag verkündet ManCity den ersten Königstransfer: Robinho kommt als Willkommensgeschenk für 43 Millionen Euro von Real Madrid und wird der bis dahin teuerste Neuzugang der Klub-Geschichte. © getty 8/28 Neben Robinho kauft City Spieler wie Nigel de Jong, Vincent Kompany und Craig Bellamy. Über 150 Mio. Euro gibt der neue Teammanager Mark Hughes aus. Eine Weiterentwicklung ist nicht erkennbar. City beendet die Saison 2008/09 auf Platz 10. © getty 9/28 13. Juli 2009: Carlos Tevez kommt vom Stadtrivalen United, Emmanuel Adebayor und Kolo Toure vom FC Arsenal. Hughes darf bleiben, obwohl er bisher nicht überzeugt hat und ohnehin nicht die Wahl der neuen Klub-Besitzer war. © getty 10/28 19. Dezember 2009: City entlässt Hughes nun doch. "Zwei Siege aus den letzten elf Spielen entsprechen nicht den Zielen dieses Klubs", teilt ManCity mit. Roberto Mancini übernimmt. Der einstige Königstransfer Robinho wird an den FC Santos verliehen. © getty 11/28 Mancini formt eine Mannschaft mit Siegermentalität, führt City noch auf Platz fünf und kauft im Sommer ein: David Silva, Yaya Toure, Mario Balotelli, Edin Dzeko – City gibt 140 Mio. Euro für neue Spieler aus. City wird Dritter in der Liga. © getty 12/28 14. Mai 2011: Yaya Toure schießt City im FA-Cup-Finale gegen Stoke City zum ersten Titelgewinn seit 35 Jahren. © getty 13/28 28. Juli 2011: Sergio Agüero unterschreibt bei Manchester City. Der Argentinier verlässt Atletico Madrid für eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro. Auch Samir Nasri, Gael Clichy und Stefan Savic wechseln in diesem Sommer zu City. © getty 14/28 8. April 2012: City verliert mit 0:1 beim FC Arsenal und hat nun acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer United – nach 32 von 38 Spielen. Die Red Devils patzen gegen Wigan und Everton. Am 36. Spieltag kommt es zum Showdown. © getty 15/28 30. April 2012: Nach dem 6:1-Sieg im Hinspiel gewinnt City auch das Rückspiel gegen United. Vincent Kompany trifft per Kopf zum 1:0-Siegtreffer in der 45. Minute. City setzt sich an die Tabellenspitze. Es sollte jedoch noch wilder werden. © getty 16/28 13. Mai 2012: Letzter Spieltag. Die beiden Manchester-Teams kämpfen im Fernduell um den Titel. United gewinnt in Sunderland mit 1:0. City liegt bis zur 90. Minute bei QPR mit 1:2 in Rückstand. Edin Dzeko (90.) und Agüero (90+4!) sorgen für ein Wunder. © getty 17/28 13. Mai 2013: Ein Jahr nach der ersten Meisterschaft seit 44 Jahren wird Mancini entlassen. Aufgrund von internen Reibereien und der Chancenlosigkeit im Titelrennen mit United zieht Klub-Boss Mansour die Reißleine. Manuel Pellegrini übernimmt. © getty 18/28 11. Mai 2014: Pellegrini etabliert attraktiven Offensivfußball, wettbewerbsübergreifend erzielt City in der Saison 2013/14 156 Tore. Die Skyblues gewinnen den League Cup und die Premier League. © getty 19/28 Dezember 2014: Die ADUG macht rund 175 Millionen Euro für die "City Football Academy" locker. Die City Football Group wird gegründet – mit neuen Franchise-Teams in New York, Melbourne und Yokohama. City wird zur Weltmarke. © getty 20/28 30. August 2015: Kevin De Bruyne ist neuer Rekordtransfer der Citizens. Der Spielgestalter kommt für 76 Mio. Euro vom VfL Wolfsburg. Wenige Tage zuvor gab City bereits den Transfer von Raheem Sterling bekannt (64 Mio. Euro vom FC Liverpool). © getty 21/28 4. Mai 2016: In der zweiten Saison unter Pellegrini wird City Zweiter, in der dritten steht es erstmals im Halbfinale der Champions League. Gegen Real Madrid scheidet City aber aus. Zwei Wochen später beendet man die PL-Saison auf Platz 4 (66 Punkte). © getty 22/28 6. Juli 2016: Pep Guardiola wird feierlich als neuer Trainer vorgestellt. Die sportliche Rückentwicklung unter Pellegrini war klar erkennbar. "Ich brauche Zeit, aber ich habe sie nicht", sagte der Spanier bei seiner Antrittsrede. © getty 23/28 Juli und August 2016: Über 200 Mio. Euro gibt Guardiola für seinen neuen Kader aus: Unter anderem kommen Ilkay Gündogan, Leroy Sane, John Stones und Gabriel Jesus. City startet furios in die neue Saison – doch bricht ein. © getty 24/28 Juli und August 2017: City wird im ersten Jahr mit Guardiola nur Dritter. Erneut wird im Sommer aufgerüstet – für mehr als 300 Mio. Euro (Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo)! © getty 25/28 13. Mai 2018: Der Kader sucht seinesgleichen. City hat Guardiola-Fußball verinnerlicht und gewinnt League Cup und Meisterschaft – mit neuen Rekorden für die meisten Punkte (100), Siege (32) und Tore (106) und mit 19 Punkten Vorsprung vor United. © getty 26/28 Dezember 2018: City verliert am Boxing Day mit 1:2 bei Leicester und hat nun sieben Punkte Rückstand auf Liverpool. © getty 27/28 18. Mai 2019: City gewinnt wettbewerbsübergreifend 30 der ausstehenden 32 Spiele, scheidet zwar in der Champions League erneut im Viertelfinale aus (0:1 und 4:3 gegen Tottenham), gewinnt aber das Triple aus League Cup, FA Cup und Premier League. © getty 28/28 10. November 2019: City ist zu Gast beim Tabellenführer Liverpool (6 Punkte Rückstand). Den letzten Ligasieg an der Anfield Road gab es 2003 - weit vor dem schicksalhaften Jahr 2008. Doppeltorschütze Nicolas Anelka schoss City zum 2:1-Sieg.

Damia Lopez ist als Sportreporter für den in Barcelona ansässigen Radiosender RAC1 tätig. Er besuchte schon Spiele von Guardiola, als dieser noch die B-Mannschaft von Barca betreute.

"Guardiola ist der Typ Mensch, der Neues ausprobieren möchte"

"Nicht viele bei Barca haben Pep damals zugetraut, seine Heimat zu verlassen und nach München zu gehen. Man muss mit allem rechnen, das 'Universum Guardiola' ist kaum zu durchschauen. Dennoch bin ich mir sicher, dass er nicht zu einem Klub zurückkehrt, bei dem er schon einmal tätig war. Das würde nicht seinem Naturell entsprechen. Er ist mehr der Typ Mensch, der nach neuen Herausforderungen strebt, der neue Dinge ausprobieren möchte. Ich halte auch eine Rückkehr zu Barca in naher Zukunft für unwahrscheinlich. Eher kann man davon ausgehen, dass er nach seinem Abschied aus Manchester, wann auch immer dieser vonstatten geht, eine Nationalmannschaft übernimmt. Außerdem fehlt ihm in seiner Vita noch eine Vereinsstation in Italien, wo er ja schon zu seiner Zeit als Profi war."

Ignasi Oliva berichtet als Goal-Korrespondent täglich über den FC Barcelona und ist bestens in Katalonien vernetzt. Auch zum Guardiola-Clan pflegt er Kontakte.

"Italien gefällt Guardiola und wäre der nächste logische Schritt"

"Einige Zeitungen müssen nun einmal ihre Seiten füllen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Peps letzte Saison in Manchester ist, bezweifle aber, dass er zu einem Ex-Klub zurückkehrt. Selbst bei Barca sehe ich ihn in den nächsten Jahren nicht. Der nächste logische Schritt wäre Italien. Das Land gefällt ihm, er hat gute Erinnerungen an seine Zeit als Spieler bei der Roma und Brescia. Für ihn wäre es auch eine große Herausforderung, nach der Bundesliga und der Premier League seine Ideen vom Fußball auch in einer dritten ausländischen Topliga zu verbreiten. Juventus wäre aber wohl der einzige mögliche Abnehmer, weil sich wohl kein anderer Klub sein Gehalt leisten dürfte. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass er nach seinem Abschied aus Manchester erst einmal ein Sabbatjahr einlegt wie vor seinem Wechsel nach München und alle Optionen in Ruhe prüft."