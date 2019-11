FC Bayern München: Pressekonferenz mit Interimstrainer Hansi Flick im LIVE-TICKER

Interimstrainer Hansi Flick vom FC Bayern München wird am Freitag um 13.30 Uhr eine Pressekonferenz an der Säbener Straße abhalten - hier gibt es die PK im Liveticker. Am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) empfängt der FCB Borussia Dortmund.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Hansi Flick im Live-Ticker

Vor Beginn: Die Pressekonferenz an der Säbener Straße beginnt um 13.30 Uhr.

Alle Infos zu FC Bayern München gegen Borussia Dortmund

So könnten die beiden Mannschaften auflaufen:

FCB: Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski BVB: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel, Delaney - Hakimi, Brandt (Reus), Hazard (Sancho) - Götze

Der Klassiker wird am heutigen Samstag um 18.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die Allianz Arena in München.

Das Schiedsrichtergespann der Partie:

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Felix Zwayer Assistenten: Thorsten Schiffner, Sascha Thielert

Thorsten Schiffner, Sascha Thielert Vierter Offizieller: Frank Willenborg

Frank Willenborg VAR: Daniel Siebert

Daniel Siebert VAR-Assistent: Rafael Foltyn

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga