FC Bayern: Jahreshauptversammmlung heute live sehen

Der FC Bayern hält am heutigen Freitag seine Jahreshauptversammlung ab. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr unter anderem den Abschied von Uli Hoeneß als FCB-Präsident live verfolgen könnt.

Die Jahreshauptversammlung steht ganz im Zeichen von Uli Hoeneß. Der langjährige Macher des Rekordmeisters wird sich nicht zur Wiederwahl als FC-Bayern-Präsident aufstellen lassem.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Bayern: Die Jahreshauptversammlung live im TV und Livestream

Bei der Jahreshauptversammlung wird kein Fernsehteam vor Ort sein. Somit wird die Veranstaltung nicht im TV gezeigt werden.

Der FC Bayern überträgt die Versammlung stattdessen selbst über die vereinseigenen Medien. Auf der Webseite fcbayern.com, auf dem YouTube-Kanal und auf der Facebook-Seite wird der Livestream pünktlich ab 19 Uhr zum Abruf bereitstehen.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Tagesordnung

Der FC Bayern hat vorab eine Liste der Programmpunkte herausgegeben. Uli Hoeneß wird die Jahrhauptversammlung eröffnen. Zum Abschluss haben die Mitglieder selbst das Wort. Im vergangenen Jahr sorgte der Auftritt von Johannes Bachmayer für viel Wirbel. Das FCB-Mitglied feuerte eine Wutrede gegen die Klubführung ab.

Nr. Tagesordnungspunkt 1 Bericht des Präsidenten 2 Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten 3 Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss 4 Entlastung des Präsidiums 5 Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG 6 Wahl des Präsidiums 7 Wahl des Ehrenrates 8 Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschlus 9 Verschiedenes

FC Bayern München: Wie Uli Hoeneß die Mitglieder gegen sich aufbringt © getty 1/20 Uli Hoeneß hat bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München mächtig Gegenwind aus dem eigenen Lager erfahren. Er wurde nicht nur von mehreren Mitgliedern kritisiert, sondern teilweise sogar beschimpft und ausgepfiffen. © getty 2/20 "Das trifft mich sehr", sagte der Präsident anschließend über die unüberhörbaren Unmutsbekundungen gegen seine Person. Wie kam es zum Bruch zwischen Hoeneß und einem Teil der FCB-Gemeinde? SPOX geht auf Spurensuche. © getty 3/20 Schon im November 2016, als sich Hoeneß nach seiner Zeit im Gefängnis zur Wiederwahl stellte, zeigten sich vereinzelte Mitglieder skeptisch. Man wolle keinen verurteilten Straftäter an der Spitze des Vereins haben, hieß es vonseiten der Hoeneß-Kritiker. © getty 4/20 Die Anzahl der Hoeneß-Verfechter war zu diesem Zeitpunkt allerdings weitaus größer. Er wurde mit einer überwältigenden Mehrheit von 97,7 Prozent zum Präsidenten gewählt, erntete nur 108 Gegenstimmen. © getty 5/20 Dass das Blatt zwei Jahre später auf dem besten Weg ist, sich zu wenden, liegt in erster Linie an Hoeneß‘ Auftreten in der Öffentlichkeit. © getty 6/20 Ein Mitglied warf ihm bei der JHV 2018 "fehlende Souveränität" vor. Besonders die gehässigen Aussagen gegenüber ehemaligen Angestellten des Vereins kosteten ihm viele Sympathien. © getty 7/20 Beispiel Nr. 1: Douglas Costa. Nach dessen Wechsel zu Juventus im Sommer 2017 trat Hoeneß gegen den Brasilianer nach. "Der hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat", sagte Hoeneß. © getty 8/20 Beispiel Nr. 2: Matthias Sammer. Weil Sammer im Juli 2017 in seiner Funktion als Experte bei Eurosport Kritik an dem Spiel des Rekordmeisters übte, riet Hoeneß dem früheren Sportdirektor, "in Zukunft weniger über den FC Bayern zu reden." © getty 9/20 Beispiel Nr. 3: Carlo Ancelotti. Als Ancelotti entlassen wurde, gab Hoeneß offenkundig zu, der Italiener habe fünf Spieler gegen sich gehabt. Später bezeichnete er die Leistungen unter Ancelotti als "katastrophal". © getty 10/20 Beispiel Nr. 4: Michael Reschke. Nachdem der ehemalige Chefscout zu Saisonbeginn einen Playoff-Modus vorgeschlagen hatte, um die Liga angesichts der Dominanz des FCB spannender zu gestalten, kanzelte Hoeneß ihn süffisant als "schlauen Herrn Reschke" ab. © getty 11/20 Beispiel Nr. 5: Juan Bernat. Hoeneß prangerte den Spanier im Rahmen der legendären Wut-PK im vergangenen Oktober mit den Worten an, er habe in einer Partie gegen Sevilla "einen Scheißdreck" gespielt und sei deswegen an PSG verkauft worden. © getty 12/20 Beispiel Nr. 6: Paul Breitner. Hoeneß verbannte den Ehrenspielführer indirekt von der VIP-Loge der Allianz Arena, nachdem dieser es gewagt hatte, Kritik an ihm zu üben. © getty 13/20 Bei Hoeneß hat Nachtreten Tradition. Immer sind die Anderen schuld. Weitere ehemalige Trainer wie Felix Magath, Jürgen Klinsmann oder Louis van Gaal können davon ein Lied singen. © getty 14/20 Dass er in der jüngeren Vergangenheit plötzlich auch gegen Außenstehende wie etwa Ex-Nationalspieler Mesut Özil austeilte, verbesserte sein Standing im Umfeld des FCB keineswegs. © getty 15/20 Derartige Respektlosigkeiten, gepaart mit der durchwachsenen sportlichen Situation des Vereins, brachten das Fass am späten Freitagabend maßgeblich zum Überlaufen. "Und du willst unser Präsident sein?", schrien mehrere Mitglieder. © getty 16/20 Hoeneß verzichtete darauf, dem kritischsten Redner des Abends zu antworten. Er lasse sich nicht auf dessen Niveau herab, er sei ja schließlich mit zahlreichen "Unwahrheiten" konfrontiert worden. © getty 17/20 Auch damit versäumte er eine Chance, die Wogen zu glätten. Im Gegenteil: Der Unmut der Mitglieder stieg an. Viele beschimpften ihn als "Feigling" und "Lügner". Hoeneß, das machte die JHV deutlich, ist in der FCB-Gemeinde längst nicht mehr unantastbar. © getty 18/20 Hoeneß versprach, sich von nun an "sachlich" zu äußern. Schon am Sonntag legte er im Rahmen eines Fanclub-Besuchs in Kersbach aber direkt nach. Paul Breitner zum Beispiel sei nicht Opfer, sondern Täter. © getty 19/20 Die Fankritik nahm er sich offenbar kaum zu Herzen, sprach von Rufschädigung einer ganz kleinen Minderheit und adressierte damit auch den Bayern-Fan, der ihm zwei Tage zuvor heftige Vorhaltungen gemacht hatte. Sein Ruf sei "tadellos", meint Hoeneß. © getty 20/20 Durch diesen erneuten, wenig reflektierten Verbal-Rundumschlag dürfte die aktuell wahrnehmbare Kluft nun noch größer werden. Hoeneß habe "endgültig den letzten Funken Realitätssinn verloren", ist nur einer von zahlreichen negativen Kommentaren im Netz.

FC Bayern: Herbert Hainer wird wohl Hoeneß-Nachfolger

Emotionaler Höhepunkt der Veranstaltung dürfte der Abschied von Uli Hoeneß werden. Der 67-Jährige gab im Sommer bekannt, dass er nicht mehr für das Präsidentenamt kandidieren werde.

Hoeneß' Nachfolger steht auch schon bereit. Der ehemalige adidas-Chef Herbert Hainer wird Hoeneß aller Voraussicht nach nachfolgen. Hainer steht ohne Gegenkandidat für das Amt des Präsidenten zur Wahl.

© getty

FCB: Spielplan nach der Länderspielpause

Bis zur Winterpause haben die Bayern noch acht Pflichtspiele zu absolvieren. Unter anderem müssen die Münchner zweimal in der Champions League ran. Am 26. November in Belgrad und am 11. Dezember zu Hause gegen die Tottenham Hotspur.