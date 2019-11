FC Bayern, News und Gerüchte: FCB mit Rekorden bei Umsatz und Gewinn

FC Bayern hat auch im Geschäftsjahr 2018/19 Rekorde bei Gewinn und Umsatz verzeichnet. Gianni Infantino findet lobende Worte für Uli Hoeneß, der sich heute aus seinem Amt als Präsident des FC Bayern zurückziehen wird. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern mit Rekorden bei Gewinn und Umsatz

Der FC Bayern hat auch das Geschäftsjahr 2018/19 mit wirtschaftlichen Rekorden in Umsatz und Gewinn abgeschlossen. Trotz des Ausscheidens im Achtelfinale der Champions League verbuchte der deutsche Rekordmeister eine Umsatzsteigerung um 14,1 Prozent von 657,4 auf 750,4 Millionen Euro, was einem Wachstum von rund 400 Millionen Euro in den vergangenen zehn Jahren entspricht. Seit dem vergangenen Sommer stieg das Eigenkapital der FC Bayern München AG von 451,3 auf 497,4 Millionen Euro.

Der Gewinn der Münchener beläuft sich auf 75,3 Millionen Euro (Vorjahr: 46,2), nach Steuern auf 52,5 Millionen (Vorjahr: 29,5). Zum Vergleich: Der härteste Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund erwirtschaftete einen Gewinn nach Steuern von 17,4 Millionen mit einem Eigenkapital in Höhe von 355 Millionen Euro. Darüber hinaus musste der BVB aber einen Umsatzrückgang von 536 auf 489,5 Millionen Euro verkraften.

"Die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre ist gewaltig - und zwar auf allen Ebenen, auch auf der Ausgabenseite. Der Umsatz hat sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt, der Gewinn sogar mehr als verzehnfacht. Da reibt man sich schon die Augen", sagte Finanzchef Jan-Christian Dreesen dem hauseigenen Magazin 51 vor der Jahreshauptversammlung am Freitagabend.

Auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist mehr als zufrieden mit der wirtschaftlichen Entwicklung. "Der FC Bayern befindet sich auf einem hervorragenden Kurs", sagte der 64-Jährige. "Das sind Zahlen, die haben wir so beim FC Bayern noch nie gesehen. Das wird nicht ganz einfach, das zu wiederholen", fügte Dreesen an. "Herausragend" sei vor allem, dass die Münchener "trotz deutlich gestiegener Personalausgaben nach wie vor in der Lage ist, noch Geld zu verdienen".

Uli Hoeneß - eine Karriere in Bildern: Das war's dann doch - oder? © imago images 1/56 Uli Hoeneß tritt ab: Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern 2019 legt der Mann, der für den FC Bayern steht wie kein zweiter, das Amt des Präsidenten nieder und zieht sich aus vorderster Front zurück. Eine Ära geht zu Ende. © getty 2/56 Wir erinnern uns: Im Mai 2014 verabschiedete sich der gefallene Bayern-Patron vom FCB, das Gefängnis wartete: "Das war's noch nicht", betonte er. Nun, fünfeinhalb Jahre später, war's das dann doch. Oder? Uli Hoeneß' Karriere - und Leben - in Bildern. © imago images 3/56 Die Karriere von Uli Hoeneß, dem Spieler, kommt oft etwas zu kurz. Dabei war der pfeilschnelle Stürmer - Spitzname: "Jung-Siegfried", ein echter Torjäger. Weltmeister 74, Europameister 72, dreimal Pokalsieger der Landesmeister, dreimal Deutscher Meister. © getty 4/56 Wie abseits des Platzes schreckte Uli Hoeneß auch auf dem Rasen nicht vor dem Gegner zurück. Clever, umtriebig, schlitzohrig - und nicht immer ganz fair ... © imago 5/56 Seine schwärzeste Stunde als Spieler: Im EM-Finale 1976 verschoss er einen Elfmeter. Es war der Anfang vom Ende. Von Verletzungen gebeutelt, ging seine Karriere in den folgenden Jahren dem Ende entgegen. © imago 6/56 1979 musste Hoeneß wegen schwerer Knieprobleme seine Karriere beenden und wechselte hinter den Schreibtisch. 108 Tore hatte er in 340 Profispielen erzielt, 58 vorgelegt. Nun wollte er sich um andere Ziffern kümmern. © imago 7/56 Glück im Unglück hatte Hoeneß 1982, als er als einziger einen Flugzeugabsturz überlebte. Im Alter von 30 Jahren sprang er dem Tod von der Schippe - weil er im Kleinflugzeug hinten saß und nicht angeschnallt war. © imago images 8/56 Schritt für Schritt baute der umtriebige Manager den Verein in den folgenden Jahrzehnten um, zum wirtschaftlichen Giganten und nach Mitgliedern mittlerweile größten Verein der Welt. © getty 9/56 Dabei hielt er immer Tuchfühlung zu den Geschehnissen auf den Rasen, saß auf der Bank und war der starke Mann hinter dem Trainer. Hier beobachtet er seinen Freund Ottmar Hitzfeld bei dessen Arbeit. © imago 10/56 Hoeneß ließ es sich natürlich auch nicht nehmen, mal ordentlich zu feiern. Wie hier mit den Spielern nach der Meisterschaft 1989 im Entmüdungsbecken. Prost! © getty 11/56 Hoeneß war schon immer ein Genießer: Gutes Essen, guter Rotwein und hin und wieder eine Zigarre gehören dazu. © getty 12/56 Neben seiner Tätigkeit als Fußballmanager gründete Hoeneß 1985 gemeinsam mit Werner Weiß die heutige "HoWe Wurstwaren" in Nürnberg. Unvergessen sein bei McDonalds daraus entstandenes Produkt: Der "Nürnburger"! Seit 2001 führt Sohn Florian die Geschäfte. © getty 13/56 Die Würstchen werden auch mal für den guten Zweck verkauft - und Hoeneß packt selbst mit an. © getty 14/56 Ist zwar kein "Nürnburger", schmeckt aber trotzdem! © getty 15/56 Das waren noch Zeiten: Uli Hoeneß im altehrwürdigen Olympiastadion. Gebaut für die Olympischen Spiele 1972, verschaffte es dem FC Bayern einen nicht unerheblichen Standortvorteil. © getty 16/56 Das Olympiastadion wird im neuen Jahrtausend schließlich von der Allianz Arena abgelöst. 2002 beginnt der Bau im Nordosten der Stadt, das Projekt wird ein voller Erfolg: Die Arena ist über Jahre ausverkauft. © imago 17/56 Moderne Allianz Arena statt traditionelles Olympiastadion. Wie sich die Zeiten ändern ... © imago images 18/56 Über die Jahrzehnte machte sich Hoeneß auch Feinde, führte unzählige Fehden mit der Konkurrenz. Unvergessen: Die "Kokain-Affäre" um Christoph Daum. Mittlerweile haben sie sich ausgesprochen. © getty 19/56 Für seine Spieler war Hoeneß immer da. Hier hält er Oliver Kahn nach einer Golfball-Attacke zurück. Kahn soll 2021 Chef des Vorstandes werden und Karl-Heinz Rummenigge ablösen. © getty 20/56 Auch auf seine Freunde hatte Hoeneß ein Auge: So wurde der "Bomber" Gerd Müller von ihm aus den Fängen der Alkoholsucht gerettet und zu einer Entziehungskur überredet. © getty 21/56 Die Elefantenrunde des FC Bayern: Hoeneß, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Ehrenpräsident Franz Beckenbauer. © getty 22/56 Gegenüber anderen Vereinen zeigten sich die Bayern unter seiner Ägide loyal: St. Pauli half man 2003 aus der Misere, Darmstadt, Kaiserslautern - die Liste der "Retterspiele" ist lang. Sogar dem BVB half man einmal mit Millionen aus der Patsche. © getty 23/56 Die Basketball-Abteilung profitierte in den letzten Jahren enorm von Hoeneß' Leidenschaft für Basketball, es ist seine "zweite Liebe". 2014 werden die Bayern erstmals BBL-Meister, eine eigene Halle soll kommen. © getty 24/56 Einer der schweren Momente: Sebastian Deisler gibt wegen Depressionen das Ende seiner Karriere bekannt. © imago images 25/56 Jahre später erzählt Hoeneß anlässlich des zehnten Todestages von Robert Enke, wie er sich damals um Deisler kümmerte: Einmal schlief der im Trainingslager sogar in dessen Gästezimmer. © getty 26/56 Der FC Bayern als Familie: Für viele Spieler wird Hoeneß zu einer Art Vaterfigur, siehe Franck Ribery. Der hat den FC Bayern zwar mittlerweile verlassen, doch die Herzensverbindung bleibt. © getty 27/56 Die Wutausbrüche von Hoeneß sind legendär - und nicht selten muss er im Nachhinein zurückrudern. 2007 gerät die Stimmung in der AA in die Kritik. Hoeneß: "Das ist eine populistische Scheiße! Eure Scheißstimmung, da seid ihr doch für verantwortlich!" © getty 28/56 Die Saison 2008/09, als es unter Jürgen Klinsmann nicht wie gewünscht lief, war Hoeneß' letzte auf der Bank. Fortan jubelte er mit den Vorstandskollegen von der Tribüne aus. © getty 29/56 Überhaupt, die Trainer: Manchmal geht es gut - und manchmal nicht. Mit Louis van Gaal wurde Hoeneß nie richtig warm - kein Wunder, dass sich der Niederländer nicht lange hielt. © getty 30/56 Mit ihm konnte Hoeneß deutlich besser: Seinen Freund Jupp Heynckes holte Hoeneß gleich viermal an die Säbener Straße. © getty 31/56 In der dritten Amtszeit unter Heynckes feierten die Bayern mit dem Triple 2013 die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. © getty 32/56 2017 wird Carlo Ancelotti gefeuert, Hoeneß ruft seinen Freund Heynckes an. Der hilft ein letztes Mal aus - und wird natürlich Meister. Beim endgültigen Abschied verdrückt Uli ein paar Tränchen. © getty 33/56 Hoeneß' großer Coup: Er holt Pep Guardiola 2013 als Heynckes-Nachfolger. Das Trainer-Genie bleibt drei Jahre und wird dreimal Meister, in der Königsklasse klappt es aber nicht. © imago images 34/56 Der 60. Geburtstag am 5. Januar 2012: Hoeneß hat nahezu alles erreicht, er kann sich feiern lassen. © getty 35/56 Hoeneß' dunkelste Stunde: Er, der gerne das öffentliche Gewissen des Vereins darstellt, hat im großen Stil Steuern hinterzogen. Anfang des Jahres 2013 stellt er Selbstanzeige. © getty 36/56 Die Strafkammer des Münchner Landgerichts verurteilte Hoeneß zu drei Jahren und sechs Monaten Haft, auf den Bayern-Granden prasseln Hohn und Spott ein. Es folgt der Abschied von seinem Klub: "Das war's noch nicht!" © getty 37/56 Nach seiner Rede verbeugte er sich ein vorerst letztes Mal vor den anwesenden Mitgliedern des FC Bayern. © imago images 38/56 Minutenlange Standing Ovations brachten Hoeneß an diesem Abend aus der Fassung. © getty 39/56 Die angestauten Emotionen konnte er im Anschluss nicht mehr unterdrücken. Ihm ist klar: Er wird noch einmal zurückkommen. © getty 40/56 Am 2. Juni 2014 trat Uli Hoeneß seine Haft in der JVA Landsberg am Lech an. JVA statt JHV - ein kleiner, aber feiner Unterschied ... © getty 41/56 Im November wurde bekannt, dass Hoeneß ab Januar 2015 aufgrund guter Führung als Freigänger in der Jugendabteilung des FCB arbeiten wird. © getty 42/56 Auch in seiner Abwesenheit immer hinter ihm: der Großteil der Bayern-Fans. Der große Knatsch sollte aber noch folgen ... © getty 43/56 Als Freigänger ließ es sich Hoeneß nicht nehmen, die deutsche Meisterschaft 2015 gebührend zu feiern. © getty 44/56 Die ganze Zeit über an seiner Seite: seine Frau Susi. Auch wegen ihr will er jetzt endlich kürzer treten. © getty 45/56 Als die Stadt Mönchengladbach Jupp Heynckes im März 2016 den Ehrenring der Stadt verlieh, hielt Uli Hoeneß die emotionale Laudatio - sein erster großer Auftritt nach seiner Entlassung im Februar zuvor. © getty 46/56 Schritt für Schritt zurück ins Rampenlicht: Auch auf der Wiesn präsentierte sich Hoeneß mit seiner Frau Susi im Oktober des gleichen Jahres. © getty 47/56 Die bayrische Akklimatisierung schien bereits wieder gelungen. © getty 48/56 Offiziell zurück beim FC Bayern ist Uli Hoeneß am Abend des 25. Novembers: Da wurde er erneut zum Präsidenten des Klubs gewählt. Back to Business, noch einmal drei Jahre ganz vorn an der Front. © getty 49/56 Hoeneß reitet wie gewohnt die Abteilung Attacke, legt sich mit alles und jedem an. Ex-Spieler Bernat etwa habe "einen Scheißdreck" gespielt, poltert er 2018 auf einer Pressekonferenz. © imago images 50/56 Noch kurioser wird es, als er und Rummenigge auf der Jahreshauptversammlung über "Menschenwürde" und das Grundgesetz schwadronieren.. © imago images 51/56 Im Anschluss bekommen Hoeneß und Co. von Klubmitglied Johannes Bachmayr die Leviten gelesen. Schonungslos zählt er die Verfehlungen des Klubs auf. © imago images 52/56 Die Rede findet großen Anklang. Hoeneß verzichtet darauf, sich zu verteidigen, ist aber sichtbar angefressen. An diesem Abend reift der Gedanke heran, die große Bühne zu verlassen. © imago images 53/56 Schließlich sind die Nachfolger mittlerweile in Stellung gebracht: Ex-Bayern-Star Hasan Salihamidzic wird Sportdirektor. Seine Arbeit wird im Klub geschätzt, von außen aber eher belächelt. © imago images 54/56 "Schau, das ist dein neues Reich!" Einen Nachfolger als Präsident hat Hoeneß ebenfalls auserkoren: Herbert Hainer, ehemals Vorstandsvorsitzender von Adidas. © imago images 55/56 Die Fans verabschieden sich ebenfalls - wenn auch ein bisschen makaber ... © getty 56/56 Na dann - es wird Zeit! Uli Hoeneß bleibt allerdings im Vorstand - und will "seinen" Verein weiterhin wie eine Glucke verteidigen. Das kann ja heiter werden!

FC Bayern: FIFA-Boss Gianni Infantino lobt Uli Hoeneß

An seinem letzten Tag als Bayern-Präsident gab es für Uli Hoeneß warme Worte von höchster FIFA-Stelle. Präsident Gianni Infantino lobte den scheidenden FCB-Boss. Hoeneß sei eine "herausragende Persönlichkeit des deutschen Fußballs" und ein "Pionier, der den FC Bayern weiterentwickelte und als weltweit angesehenen Verein etablierte".

"Es wird nicht einfach sein, in die Fußstapfen eines solch einflussreichen Präsidenten zu treten", führte Infantino aus: "Aber Herbert Hainer (wohl der künftige Bayern-Präsident, d. Red.), Karl-Heinz Rummenigge und dem gesamten FC Bayern wird es zweifellos gelingen, das nächste Kapitel in der unglaublichen Erfolgsgeschichte des Vereins zu schreiben."

© getty

FC Bayern: Jahreshauptversammlung und Hoeneß-Verabschiedung heute live

Der 15. November wird als der letzte Tag von Uli Hoeneß in seinem Amt als Bayern-Präsident in die Geschichte eingehen. Auf der heutigen Jahreshauptversammlung wird der 67-Jährige nicht erneut zur Wahl antreten, als sein Nachfolger steht Herbert Hainer bereit.

Neben der Wahl eines neuen Präsidenten stehen einige weitere Punkte auf der Tagesordnung, die der FC Bayern im Vorfeld bekannt gegeben hat. Unter anderem werden der Vizepräsident und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ihre Jahresberichte abgeben.

Um 19 Uhr beginnt die Jahreshauptversammlung mit der Eröffnung durch Hoeneß.