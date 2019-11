FC Bayern: Diese Entscheidungen werden auf der Jahreshauptversammlung 2019 getroffen

Am Freitag findet beim FC Bayern München die Jahreshauptversammlung statt. Doch welche Programmpunkte stehen auf dem Plan? Und welche Entscheidungen werden getroffen? SPOX liefert Antworten.

Außerdem erfahrt Ihr hier, wie Ihr die JHV im Livestream verfolgen könnt.

FC Bayern München: Wo und wann findet die Jahreshauptversammlung statt?

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern wird in diesem Jahr am Freitag, 15. November abgehalten. Bereits ab 16 Uhr öffnet der Einlass in der Münchner Olympiahalle am Olympiapark, um 19 Uhr beginnt dann die eigentliche Veranstaltung.

Eigentlich fand die Jahreshauptversammlung des FCB in den vergangenen Jahren im Audi Dome statt, wegen der Verabschiedung von Uli Hoeneß wird jedoch mit einem erhöhten Andrang gerechnet. Die Olympiahalle (ca. 12000 Plätze) fasst rund 6.000 ZuschauerInnen mehr als der Audi Dome.

Jahreshauptversammlung FCB, Tagesordnung: Diese Entscheidungen werden getroffen

Die Jahreshauptversammlung steht ganz im Zeichen des Uli Hoeneß. Er wird sich als Präsident des FC Bayern nicht mehr zur Wahl stellen, weshalb sein Amt neu besetzt werden muss. Seine Nachfolge wird höchstwahrscheinlich Adidas-Boss Herber Hainer antreten, er steht als einziger Kandidat zur Wahl.

Darüber hinaus werden auch der Ehrenrat und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft neu gewählt. So sieht der gesamte Programmablauf aus:

Bericht des Präsidenten

Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten

Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss

Entlastung des Präsidiums

Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG

Wahl des Präsidenten

Wahl des Ehrenrats

Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Verschiedenes

FC Bayern: Wird Hansi Flick bei der JHV als Trainer bestätigt?

Vor gut einer Woche hat der FC Bayern nach der Pleite in Frankfurt Trainer Niko Kovac entlassen, sein Assistent Hansi Flick fungiert seitdem als Interimstrainer. Unter Flick hat der FCB die jüngsten beiden Partien gewonnen, im Topspiel gegen den BVB sehr überzeugend mit 4:0.

"Wir werden in aller Ruhe mit ihm weitermachen", sagte Karl-Heinz Rummenigge zur Trainerfrage.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern live im TV und Livestream

FC Bayern TV wird die Jahreshauptversammlung für alle Fans kostenlos auf diversen digitalen Kanälen übertragen. Ihr könnt entweder auf der Klubwebsite fcbayern.com einschalten oder Smartphone Apps, YouTube oder Facebook nutzen.

FC Bayern: Spielplan nach der Länderspielpause