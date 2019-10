FC Bayern München - Hasan Salihamidzic lobt Leihgabe Adrian Fein: "Richtig, zum HSV zu gehen"

Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München hat die Entwicklung von Leihgabe Adrian Fein gelobt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler spielt in dieser Saison beim Hamburger SV und zeigt dort gute Leistungen.

"Wir sind froh, dass Adrian konstant gute Spiele macht und er sich stark in Hamburg präsentiert. Für ihn war es genau der richtige Weg, zum HSV zu gehen", sagte Salihamidzic der SportBild. In neun Pflichtspielen gelangen Fein in dieser Saison zwei Assists.

Der HSV besitzt keine Kaufoption für Fein, dessen Vertrag beim FC Bayern noch bis 2021 läuft. Denkbar wäre, dass der Spieler diesen im kommenden Sommer zunächst verlängert und anschließend erneut verliehen wird.

"Wir sehen hier die Chance, dass eines unserer Talente nach überzeugenden Lehrjahren im Profifußball zum FC Bayern zurückkehrt und Mitglied unserer Mannschaft wird", sagte Salihamidzic. "Er hat die Qualität, das zu schaffen." Fein spielt seit dem Alter von sieben Jahren beim FC Bayern.