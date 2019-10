FC Bayern München: Pressekonferenz mit Niko Kovac heute im LIVE-TICKER

Vor dem Bundesligaspiel gegen Aufsteiger Union Berlin (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) stellt sich Bayern-Trainer Niko Kovac den Fragen der Pressevertreter. Hier im Liveticker könnt Ihr die Pressekonferenz verfolgen.

FC Bayern München: PK mit Niko Kovac heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die personellen Fragezeichen sind vor allem in der Defensive groß: Niklas Süle und Lucas Hernandez fallen langfristig aus, auch Javi Martinez ist angeschlagen.

Vor Beginn: Nach dem knappen Sieg in der Champions League ist ein Erfolg gegen den Aufsteiger Pflicht, um in der Bundesliga weiter den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Niko Kovac vor dem Heimspiel gegen Union Berlin. Um 13 Uhr geht es an der Säbener Straße los.

Thomas Müller und Philippe Coutinho im Datenvergleich: Für wen sprechen die Zahlen? © getty 1/17 Nach fünf Bankplätzen in Folge stand Thomas Müller beim CL-Spiel bei Piräus wieder in der Startelf des FC Bayern. Er begann auf rechts, wechselte nach etwa 25 Minuten aber auf seine Lieblingsposition in der Mitte - Coutinho musste auf links weichen. © getty 2/17 Müller bereitete in der Folge zwei Treffer vor und hatte somit entscheidenden Anteil am 3:2-Sieg - der Konkurrenzkampf mit Coutinho um den Platz hinter der Spitze ist also neu entfacht. Für wen sprechen die Zahlen? Der Datenvergleich (alle Pflichtspiele). © getty 3/17 Thomas Müller: 545 Spielminuten © getty 4/17 Philippe Coutinho: 715 Spielminuten © getty 5/17 Thomas Müller: 6 Startelfeinsätze © getty 6/17 Philippe Coutinho: 8 Startelfeinsätze © getty 7/17 Thomas Müller: 6 Scorerpunkte (1 Tor, 5 Assists) © getty 8/17 Philippe Coutinho: 6 Scorerpunkte (2 Tore, 4 Assists) © getty 9/17 Thomas Müller: 19 Torschüsse © getty 10/17 Philippe Coutinho: 32 Torschüsse © getty 11/17 Thomas Müller: 16 kreierte Chancen © getty 12/17 Philippe Coutinho: 20 kreierte Chancen © getty 13/17 Thomas Müller: Passquote 76,25 Prozent © getty 14/17 Philippe Coutinho: Passquote 82,09 Prozent © getty 15/17 Thomas Müller: Zweikampfquote 44,44 Prozent © getty 16/17 Philippe Coutinho: Zweikampfquote 57,33 Prozent © getty 17/17 Einordnung: Coutinho kommt zwar öfter zum Einsatz - die Zahlen rechtfertigen das aber nicht wirklich. Deutlich vor Müller liegt er lediglich bei den Torschüssen und bei der Zweikampfquote.

FC Bayern München: Die Pressekonferenz heute live im TV und Livestream

Die heutige Presserunde des FC Bayern wird wie gewohnt im Livestream auf fcbayern.com übertragen. Zudem steht im Anschluss ein Re-Live zur Verfügung.

Außerdem ist die PK auf Sky Sport News HD im TV und Livestream zu sehen. Parallel kann dort auch die Pressekonferenz von Schalke 04 und dem BVB (ab 14.45 Uhr) vor dem Derby verfolgt werden.

Bayern vs. Union - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Neben den Fragezeichen in der Abwehr ist auch der Einsatz von Serge Gnabry fraglich. Deshalb könnten wie bereits in der Champions League Thomas Müller und Philippe Coutinho gemeinsam in der Startelf stehen.

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Pavard, Boateng, Alaba - Tolisso, Thiago - Coman, Müller, Coutinho - Lewandowski

Neuer - Kimmich, Pavard, Boateng, Alaba - Tolisso, Thiago - Coman, Müller, Coutinho - Lewandowski Union Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Subotic, Lenz - Gentner, Andrich - Becker, Ingvartsen, Bülter - Andersson

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Der Kampf um die vorderen Plätze ist momentan spannend wie lange nicht mehr. Zwischen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach und der achtplatzierten Eintracht liegen lediglich zwei Punkte.