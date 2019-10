FC Bayern München - Spielplan: Gegner, Termine, Übertragung

Der FC Bayern hat nun in der Länderspielpause genug Zeit, um die Niederlage gegen die TSG Hoffenheim zu verdauen. Die nächsten Gegner in der Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal verrät Euch SPOX.

FC Bayern: Die nächsten Spiele im Überblick

Im nächsten Bundesliga-Spiel gastiert der FCB beim FC Augsburg, der mit 1:5 in Gladbach verloren hat. Danach folgt das Champions-League-Spiel in Piräus.

So sehen die nächsten Spiele der FC Bayern in der Hinrunde aus:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner 19. Oktober 15.30 Uhr Bundesliga FC Augsburg (A) 22. Oktober 21 Uhr Champions League Olympiakos Piräus (A) 26. Oktober 15.30 Uhr Bundesliga Union Berlin (H) 29. Oktober 20 Uhr DFB-Pokal VfL Bochum (A) 2. November 15.30 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt (A) 6. November 21 Uhr Champions League Olympiakos Piräus (H) 9. November 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund (H) 23. November 15.30 Uhr Bundesliga Fortuna Düsseldorf (A) 26. November 21 Uhr Champions League Roter Stern Belgrad 30. November 18.30 Uhr Bundesliga Bayer Leverkusen (H) 7. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga Borussia Mönchengladbach (A) 11. Dezember 21 Uhr Champions League Tottenham Hotspur (H) 14. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga Werder Bremen (H) 18. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga SC Freiburg (A) 21. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga VfL Wolfsburg (H)

FC Bayern München live im TV und Livestream

Der Streaminganbieter DAZN zeigt seit dieser Saison 40 Spiele der Bundesliga am Freitag, Sonntag (13.30 Uhr) und Montag live. Darüber hinaus zeigt der Streamingdienst bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der höchsten deutschen Spielklasse. Auch in der Champions League zeigt DAZN über 100 Spiele live.

Viele Spiele der Bayern sind beim Bezahlsender Sky zu sehen, darunter die Samstagsspiele um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr. Zudem bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream via SkyGo an. Ohne Sky-Abo könnt Ihr Euch auch einen Tagespass via Sky Ticket kaufen. So könnt Ihr die Bayern dennoch sehen.

FC Bayern München - TSG Hoffenheim: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/14 Der FC Bayern München hat mit 1:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Corentin Tolisso überzeugte nicht, Thomas Müller sorgte nach seiner Einwechslung für Belebung. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/14 Manuel Neuer: Die unpräzisen Hoffenheimer Abschlüsse in der ersten Halbzeit hatte er alle sicher - bei den beiden Treffern von Adamyan dann aber chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/14 Joshua Kimmich: Begann rechts hinten und zeigte sich dort offensivfreudig. Im vorderen Spielfelddrittel zog er immer wieder in die Mitte. Spielte gute Pässe, wie den in der 27. auf Tolisso. Ab der 60. wieder im Mittelfeld. Note: 3. © getty 4/14 Niklas Süle: Im Vergleich zu Boateng weniger involviert ins Aufbauspiel. Im Zweikampfverhalten dafür gewohnt kompromisslos. Gewann alle seine direkten Duelle, bestritt aber deutlich weniger (5) als sein Nebenmann Boateng (19). Note: 3,5. © getty 5/14 Jerome Boateng: In der 4. lief er Adamyan bei einem Konter gerade noch ab und verhinderte so ein Gegentor. Spielte etliche gute, öffnende Pässe - etwa in der 70. auf Gnabry. Bei beiden Gegentreffern attackierte er nicht energisch genug. Note: 3. © getty 6/14 Benjamin Pavard: Verteidigte wie in der zweiten Halbzeit gegen Tottenham zunächst erneut links hinten. Tat das souverän, offensiv setzte er aber kaum Akzente. Nach dem Doppelwechsel in der 60. Rückte er nach rechts hinten. Note: 3,5. © imago images 7/14 Corentin Tolisso: In der 27. und 43. schoss er aus aussichtsreicher Position drüber. Immer wieder lasch in seinen Aktionen, vor dem 0:1 leistete er sich den entscheidenden Ballverlust gegen Rudy. Kurz darauf ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 8/14 Thiago: Oft am Ball und mit vielen Pässen, aber nicht ganz so prägend und spielbestimmend wie man es von ihm eigentlich gewohnt ist. Sah kurz vor der Pause Gelb für ein taktisches Foul. Note: 3,5. © getty 9/14 Serge Gnabry: Begann auf der für ihn eher ungewohnten linken Seite und fand dort schwer ins Spiel. Lange kaum ein Faktor, in der 25. schloss er nach einem guten Antritt zu zentral ab. Vergab noch eine Kopfballchance in der 70. Note: 4. © getty 10/14 Philippe Coutinho: Trat zunächst nicht nur mit tollen Pässen, sondern auch mit engagiertem Anlaufverhalten in Erscheinung. Zweimal probierte er es aus der Distanz, verzog aber jeweils. Mit zunehmender Spieldauer baute er ab. Note: 3,5. © getty 11/14 Kingsley Coman: Von Beginn an wahnsinnig spritzig im Dribbling. Kam immer wieder bis zur Grundlinie durch - von wo aus seine Flanken dann aber zu ungenau waren. In der 60. für Müller ausgewechselt. Note: 3. © getty 12/14 Robert Lewandowski: War in der ersten Halbzeit hauptsächlich mit Hackentricks beschäftigt. Kurz vor der Pause hätte er gerne einen Elfmeter bekommen. Vergab zunächst zwei Kopfballchancen, die dritte war zum zwischenzeitlichen 1:1 drin. Note: 2,5. © getty 13/14 Thomas Müller: Kam in der 60. ins Spiel und sorgte sofort für Belebung. Schlug zwei gute Flanken auf Lewandowski, die zweite resultierte im 1:1. Sein Schuss in der 85. wurde abgeblockt. Note: 2,5. © getty 14/14 Ivan Perisic: Gleichzeitig mit Müller eingewechselt, aber deutlich unauffälliger. War an keinem Torschuss beteiligt - holte sich stattdessen eine Gelbe Karte ab. Note: 3,5.

Die Tabelle der Bundesliga

Der FC Bayern München liegt in der Bundesliga auf dem dritten Rang.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia M'gladbach 7 15:6 9 16 2. Wolfsburg 7 10:4 6 15 3. Bayern München 7 20:8 12 14 4. SC Freiburg 7 15:7 8 14 4. RB Leipzig 7 15:7 8 14 6. Schalke 04 7 14:7 7 14 7. Bayer Leverkusen 7 12:8 4 14 8. Borussia Dortmund 7 19:11 8 12 9. Eintracht Frankfurt 7 11:10 1 11 10. Hertha BSC 7 12:12 0 10 11. Werder Bremen 7 12:16 -4 8 12. TSG Hoffenheim 7 6:11 -5 8 13. 1. FSV Mainz 05 7 7:17 -10 6 14. FC Augsburg 7 8:19 -11 5 15. Fortuna Düsseldorf 7 9:14 -5 4 16. 1. FC Union Berlin 7 6:13 -7 4 17. 1. FC Köln 7 5:16 -11 4 18. SC Paderborn 07 7 9:19 -10 1

Champions League: Die Tabelle der Gruppe B mit dem FCB

In der Champions League führt der FCB die Gruppe an.