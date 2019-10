FC Bayern, News und Gerüchte: Lucas Hernandez reist wohl vorerst zur französischen Nationalmannschaft

Die Frage, ob Lucas Hernandez zur französischen Nationalmannschaft abgestellt wird oder nicht, erhitzt weiter die Gemüter beim FC Bayern. Derweil vergnügen sich die FCB-Profis trotz der Niederlage gegen Hoffenheim auf dem Oktoberfest und die Zweitvertretung setzt ihre Siegesserie in der 3. Liga fort.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern, Gerüchte: Lucas Hernandez reist wohl vorerst zur französischen Nationalmannschaft

Läuft der angeschlagene Lucas Hernandez für die Equipe Tricolore auf oder nicht? Diese Frage ist weiterhin nicht endgültig geklärt. Während Bayern-Sportdirektor Hasan Salhamidzic zuletzt klarmachte, dass ein Einsatz für Frankreich nicht infrage kommt ("Lucas wird nicht zur Nationalelf abgestellt, weil er eine Stressreaktion im Knie hat."), reist der Nationalspieler nach Informationen des kicker am Montag in seine Heimat.

Eine Untersuchung soll dann entscheiden, ob Hernandez in Island (11. Oktober) und gegen die Türkei (14. Oktober) zum Einsatz kommt oder die Länderspielpause in München verbringt. Laut FIFA-Regularien ist der FC Bayern dazu verpflichtet, seine Profis abzustellen. Einzig die medizinische Abteilung der Franzosen kann eine abschließende Entscheidung treffen.

Neben Salihamidzic hatte nach der Hoffenheim-Niederlage auch Trainer Niko Kovac seine Meinung zur Causa Hernandez kundgetan: "Lucas und David (Alaba, Anm. d. Red.) waren heute nicht im Kader, sind seit gefühlt zwei Wochen oder drei Wochen nicht mit der Mannschaft unterwegs. Dementsprechend können Sie sich vorstellen, wie die Gesundheitssituation ausschaut."

FC Bayern, News: FCB-Profis vergnügen sich auf dem Oktoberfest

Nach der Enttäuschung gegen Hoffenheim und vor der bundesligafreien Zeit stand für die Spieler von Bayern München der obligatorische Besuch des Oktoberfestes an. In Käfer's Wiesnschänke versammelte sich das Team mitsamt ihrer Familien. "Wir hätten uns lieber mit einem Sieg hier präsentiert, das ist ein bisschen ärgerlich an so einem schönen Tag", sagte Niklas Süle.

Salihamidzic hob insbesondere die Bedeutung des Besuches der Theresienwiese für die Neuzugänge hervor, da es eine gute Gelegenheit sei, "die Wiesn kennenzulernen und zu sehen, was es bedeutet, in München zu spielen". Auch solle sich die Mannschaft nicht die Stimmung verderben lassen, denn: "Bis jetzt hat sie das souverän gemacht."

FC Bayern, News: Amateure feiern gegen Braunschweig dritten Sieg in Folge

Nach schwachem Saisonstart sind die Amateure des FC Bayern in der 3. Liga momentan nicht zu stoppen. Gegen Aufstiegskandidat Eintracht Braunschweig feierte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß den dritten Sieg in Folge und festigte einen Platz im Tabellenmittelfeld (17 Punkte nach elf Spieltagen).

Der mit Michael Cuisance, Alphonso Davies und Kwasi Wriedt prominent besetzte FCB ging bereits früh durch Leon Dajaku in Führung und sorgte in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung: Wiederum Dajaku traf aus über 50 Metern ins leere Tor der Niedersachsen. Gästekeeper Jasmin Fejzic war zuvor bei einem Eckball mit nach vorne geeilt. Nach der Länderspielpause geht es für die Münchner zum FSV Zwickau.

