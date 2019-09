FC Bayern München: Pressekonferenz mit Niko Kovac vor dem Topspiel gegen RB Leipzig im Liveticker

Der FC Bayern München ist am Samstag bei RB Leipzig zu Gast (18.30 Uhr im LIVETICKER). Vor dem Topspiel gegen den Tabellenführer tritt Trainer Niko Kovac noch einmal vor die Journalisten. Hier könnt Ihr die Pressekonferenz im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vor Beginn: Die heutige Pressekonferenz mit Trainer Niko Kovac beginnt um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Nach der Länderspielpause sind Philippe Coutinho und Alphonso Davies erst am Donnerstag zum Team dazugestoßen. Entsprechend ist derzeit noch fraglich, ob Coutinho, der mit Brasilien zwei Länderspiele in Miami und Los Angeles absolviert hat, gegen Leipzig in der Startelf stehen wird. Stattdessen könnte er nach den Reisestrapazen von Thomas Müller ersetzt werden.

Vor Beginn: Nach dem enttäuschenden Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC (2:2) gelangen den Bayern Siege auf Schalke (3:0) und gegen Mainz (6:1). Besser in die Saison ist nur der kommende Gegner in die Saison gestartet: RB Leipzig. Das Team von Julian Nagelsmann steht nach drei Siegen auf dem ersten Tabellenplatz.

Die kommenden Gegner des FC Bayern München