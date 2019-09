FC Bayern, Spielplan: Gegner, Termine, Übertragung

Den FC Bayern erwartet nach der Länderspielpause ein voll geapckter Spielplan mit Aufgaben in der Bundesliga und der Champions League. Wann der FCB im Einsatz ist, auf wen er trifft und wo Ihr die Spiele sehen könnt, verrät Euch SPOX.

FC Bayern: Die kommenden fünf Spiele im Überblick

Nach dem Topspiel in Leipzig startet der FCB in der Königsklasse mit einem Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad. Zwei Wochen später jetzt es zum letztjährigen Finalisten Tottenham Hotspur.

Termin Wettbewerb Heim Auswärts 14. September, 18.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig FC Bayern 18. September, 21 Uhr Champions League FC Bayern Roter Stern Belgrad 21. September, 15.30 Uhr Bundesliga FC Bayern 1. FC Köln 28. September, 15.30 Uhr Bundesliga SC Paderborn FC Bayern 1. Oktober, 21 Uhr Champions League Tottenham Hotspur FC Bayern

FC Bayern München live: Bundesliga und Champions League im TV und Livestream

Seit dieser Saison sind 40 Spiele der Bundesliga am Freitag, Sonntag und Montag live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Außerdem liefert der Streamingdienst zu allen Partien 40 Minuten nach Spielende die Highlights. Alle weiteren Spiele werden vom Pay-TV-Sender Sky übeträgen, die Samstagsspiele um 15.30 Uhr neben den Einzelspielen auch in der Konferenz. Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet Sky via Sky Go auch einen Livestream an.

Auch in der Königsklasse teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte auf. Während Sky für die Berichterstattung der Partie gegen Belgrad zuständig ist, ist die Begegnung der Bayern bei den Spurs auf DAZN zu sehen. Insgesamt überträgt DAZN 110 Spiele der Champions-League-Saison 2019/20 live, 104 davon exklusiv.

RB Leipzig gegen FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim FCB sind auch die Neuzugänge Philippe Coutinho und Ivan Perisic Startelfkandidaten. Bei RB ist Kevin Kampl aufgrund von Sprunggelenkproblemen äußerst fraglich.

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban - Klostermann, Demme, Halstenberg - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner

Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban - Klostermann, Demme, Halstenberg - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Alaba - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga, 4. Spieltag: Die Tabelle vor den Samstagsspielen

Der FC Bayern ließ gleich zum Auftakt der Saison beim 2:2 gegen Hertha BSC zwei Punkte liegen. Anschließend folgten zwei souveräne Siege gegen Schalke und Mainz. RB Leipzig steht nach drei Spielen bei perfekten neun Punkten.