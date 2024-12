BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen Gladbach: Auf Jamie Gittens ist weiterhin Verlass - Maximilian Beier schwächelt

© imago images

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Gladbach: Marcel Sabitzer

Der Österreicher war in der ersten Halbzeit der einzige Schwarz-Gelbe, der für etwas Torgefahr sorgen konnte. Sein Schuss aus zehn Metern nach Vorlage von Gittens in Minute 6 rollte nur knapp am Kasten vorbei. Sein Kopfball aus vier Metern in Minute 27 landete auf dem Tordach. War für die Viererkette stets anspielbar, lief viel und scheute sich vor keinem Zweikampf. Verschwand in der zweiten Halbzeit immer deutlicher. Note: 3,5.