BVB News und Gerüchte: Diese Summe will Borussia Dortmund bei der Klub-WM einstreichen

© getty

BVB, News: Nuri Sahin voller Vorfreude auf Topspiel in Mönchengladbach

Borussia Dortmunds Trainer Nuri Sahin freut sich sehr auf das anstehende Samstagabendspiel bei Borussia Mönchengladbach.

"Schönes Stadion, Traditionsverein. So etwas darf nie zur Normalität werden", sagte Sahin auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Es ist eigentlich immer was los in Gladbach. Und 18:30 Uhr ist auch immer gut."

Sportlich will der BVB den Punktgewinn gegen Tabellenführer Bayern München am vergangenen Wochenende nun mit einem Auswärtssieg in Gladbach vergolden: "Wir entscheiden im Auswärtsspiel in Gladbach, was der Punkt heute wert ist", hatte Geschäftsführer Lars Ricken schon unmittelbar nach dem 1:1 gegen die Bayern betont.