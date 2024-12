BVB, News und Gerüchte: Abgang von Donyell Malen im Winter nimmt offenbar Formen an

© imago images

BVB, News: Carsten Cramer "happy" über Rechte-Auktion für die Bundesliga

Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, hat sich am Montag in einer Podiumsdiskussion auf dem Kongress "SPORT MARKE MEDIEN" in München zum Poker um die Bundesliga-TV-Rechte der kommenden Spielzeiten geäußert. "Ich bin happy", sagte Cramer.

Als Grund zählt Cramer dabei das erfolgte Bekenntnis von Sky und DAZN zur Bundesliga auf. Seiner Meinung sei es gut für die Fans, dass diese sich nicht mit einem neuen Anbieter herumschlagen und die Sehgewohnheiten nicht allzu stark verändern müssten.

Die Auktion für die Bundesliga-Rechte ab 2025/26 ist voll im Gange. Zu Beginn der Woche wurden Berichte veröffentlicht, wonach Sky den Zuschlag für die Freitags- und Samstagsspiele bekommen habe, an DAZN die Sonntagsspiele sowie die beliebte Samstagskonferenz gehen. In dieser Woche sollen noch die Rechte für das Free-TV-Angebot verhandelt werden.

Die Ergebnisse der Auktion werden am Donnerstag auf der DFL-Mitgliederversammlung den 36 Profivereinen präsentiert.