"Anführer der Abwehr": Mats Hummels in Italien als "Professor" geadelt

Mats Hummels bei der AS Roma endlich gesetzt

Sowohl unter Daniele De Rossi als auch unter Ivan Juric hatte Hummels seit seiner Ankunft im Spätsommer keine Rolle gespielt. Deren Nachfolger Claudio Ranieri setzte allerdings schon kurz nach seiner Ankunft auf den 35-Jährigen.

Auf Hummels und die Roma wartet am Donnerstag in der Europa League SC Braga, ehe es in der Serie A am Sonntag zum Duell mit Como kommt.