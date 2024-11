Fünf Rückkehrer: Personallage beim BVB entspannt sich deutlich

Sahin: "Werden eine Marschroute festlegen"

"Ich bin sehr froh, dass ich Entscheidungen treffen muss, weil ich in den vergangenen Wochen keine Entscheidungen treffen konnte. Ich musste bis elf zählen - und dann aufstellen", sagte Sahin, der bis zur Winterpause die Schwankungen in den Griff bekommen will: "Wir werden eine Marschroute festlegen, wohin wir uns arbeiten müssen - von den Punkten und der Leistung her."

Abschauen kann sich Sahin nach fünf Bundesliga-Heimsiegen, aber dazu fünf Auswärtspartien ohne Erfolg auch etwas von der deutschen Nationalmannschaft. "Dieses Wir-Gefühl habe ich auch gesehen, schon bei der EURO. Das war sehr gut", lobte der BVB-Coach: "Aber das habe ich schon bei uns gesehen." Die Frage sei allerdings, "ob wir das alle drei Tage hinbekommen. Das ist das Ziel, dann wirst du zu einer Top-Mannschaft."