Die nächste Verletzung beim BVB: Rätselraten um Jamie Gittens

BVB: Auch Bensebaini ist angeschlagen

Eigentlich hoffte man in Dortmund darauf, dass die Länderspielpause dazu führen würde, dass sich die Lage im Kader etwas entspannt. Mittlerweile drohen den Schwarz-Gelben aber zwei neue Ausfälle für das kommende Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag: Auch Ramy Bensebaini ist fraglich. Der Algerier musste am Donnerstag laut übereinstimmenden Medienberichten in der Halbzeit mit Knieproblemen ausgewechselt werden.

Gregor Kobel konnte indes sein Comeback am Freitagabend feiern, als er für die Schweiz zwischen den Pfosten stand. Laut den Ruhr Nachrichten soll zudem Waldemar Anton in der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen. Auch bei Karim Adeyemi sei eine baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining geplant. Julien Duranville, Giovanni Reyna und Niklas Süle befinden sich nach wie vor im Aufbautraining und werden dem BVB wohl noch eine Weile fehlen.

Nach der Partie gegen Freiburg steht für Borussia Dortmund ein hartes Programm vor der Tür. Auf ein Auswärtsspiel in Zagreb folgt das Heimspiel gegen den FC Bayern.