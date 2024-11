Oberschenkelverletzung: Bayer 04 Leverkusen muss wochenlang auf Nordi Mukiele verzichten.

Der Franzose zog sich in der Bundesliga-Partie am Freitagabend gegen Vizemeister VfB Stuttgart (0:0) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu und fehlt dem Team von Trainer Xabi Alonso im Champions-League-Kracher beim FC Liverpool am Dienstag sowie am kommenden Samstag in der Liga beim VfL Bochum. Das teilte der Verein am Samstagmittag mit.

Mukiele war im Sommer von Paris St. Germain nach Leverkusen gewechselt und anfangs kaum berücksichtigt worden. In den vergangenen vier Pflichtspielen stand der 27-Jährige aber dreimal in der Startformation der Werkself. Mukiele soll nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen.