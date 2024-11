Nächster Dämpfer! RB Leipzig lässt auch gegen Borussia Mönchengladbach Punkte liegen

Marco Rose klatschte mit seinen ratlosen Spielern ab, der Trainer von RB Leipzig musste direkt nach Abpfiff Aufbauarbeit leisten. Denn die erhoffte Trendwende hat der verunsicherte Vizemeister verpasst, nach dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach ist der Spitzenreiter FC Bayern schon fünf Punkte entfernt.

"Alle haben alles reingelegt. Wir hätten gerne einen Sieg gehabt, da hätten wir aber mehr Qualität im letzten Drittel gebraucht", sagte RB-Stürmer Yussuf Poulsen bei Sky nach dem dritten Pflichtspiel in Serie ohne Sieg, das die Mini-Krise beim Tabellenzweiten verschärfte.

Denn Rose sah gegen seinen Ex-Klub eine schwache erste Hälfte seiner Mannschaft, die immerhin ihre Serie am Leben hielt und saisonübergreifend im zwölften Heimspiel in Folge ungeschlagen blieb. Die Gäste hatten gute Chancen, belohnten sich aber nicht.

"Am Ende ist für uns wichtig, dass wir hier nicht verlieren. Wir hatten die Chancen in der ersten Hälfte, das ist ein guter Push, darauf müssen wir aufbauen", sagte Gladbachs Tim Kleindienst. Gladbach verpasste auch im neunten Anlauf einen Sieg in Leipzig - und wartet weiter seit August 2022 auf zwei Liga-Dreier nacheinander.