Mittelfußbruch! Stürmer fehlt dem VfB Stuttgart mehrere Monate

Nach Nationalspieler Deniz Undav wird auch El Bilal Toure den Schwaben vorerst fehlen - und das gleich für mehrere Monate. Wie der VfB nach eingehenden Untersuchungen am Samstag bestätigte, hat sich der Nationalspieler Malis beim Länderspiel gegen Eswatini einen Mittelfußbruch zugezogen und muss operiert werden.

Der von Atalanta Bergamo ausgeliehene Toure hatte sich zuletzt in starker Form gezeigt und beim 1:0 gegen Juventus Turin in der Champions League das entscheidenden Tor erzielt. In 13 Pflichtspielen für den VfB kam Toure auf drei Treffer.

Undav hatte sich zuvor einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und könnte bis zum Jahresende ausfallen. Von den zentralen Stürmern ist damit derzeit nur noch der Bosnier Ermedin Demirovic einsatzfähig.