Schock für den VfB Stuttgart! Deniz Undav droht Ausfall bis zum Jahresende

Wie der VfB am Donnerstag bekannt gab, zog sich der Stürmer im Training einen Faserriss im Oberschenkel zu und wird "in den kommenden Wochen" nicht zur Verfügung stehen. "Es ist Spekulation, aber es müsste schon viel gut gehen, damit wir ihn in diesem Jahr nochmal auf dem Platz sehen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß.

Undav war wegen einer Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite bereits für die jüngsten Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn ausgefallen.

Überhaupt muss der VfB vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einige Ausfälle verkraften. Neben den Langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou und Jamie Leweling wird auch Stürmer El Bilal Toure wegen einer Fußverletzung länger fehlen. Eine genauere Diagnose stehe aber noch aus, so Hoeneß.