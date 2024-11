"Was ich für ein Idiot sei": Deniz Undav vom VfB Stuttgart wurde von Roberto De Zerbi einst zusammengefaltet

Undav, zuvor nicht höherklassig aktiv, war Anfang 2022 vom belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise nach Brighton gewechselt. Nach einem halben Jahr auf Leihbasis bei den Belgiern heuerte er schließlich bei den Seagulls an.

Trainer Graham Potter verließ den Klub nach wenigen Wochen, um beim FC Chelsea auf Thomas Tuchel zu folgen und der Italiener De Zerbi übernahm. Für Undav lief es nach eigenen Angaben nicht gut. Er habe kaum mit der A-Mannschaft trainieren dürfen. Das habe zu schlechten Trainingsleistungen und einer miesen Vorstellung im FA-Cup-Halbfinale gegen Manchester United geführt. Dort habe er als Einwechselspieler "einen absoluten Scheiß" zusammengespielt, so der Angreifer.

Nach dem Spiel habe ihm sein heutiger Nationalmannschaftskamerad Pascal Groß geraten, das Gespräch mit De Zerbi zu suchen. Undav schilderte, eine Standpauke wie die folgende habe er "noch nie erlebt. Ich hatte ihm gesagt, dass ich im Training Scheiße spiele, weil mir das Selbstvertrauen fehlt und er mich oft kritisiert. Er ist so unglaublich wütend geworden, ist aufgestanden, hat in seine geballte Faust gebissen und mich angeschrien. Was ich für ein Idiot sei, nicht zu erkennen, wo ich herkomme: von der Regionalliga in die Premier League! Warum, fragte er, ruhst du dich ausgerechnet jetzt aus?"