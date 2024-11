BVB-Ultra mit Ansage an Dortmund-Stars nach sechster Auswärtsniederlage in Folge

Borussia Dortmund hat am 10. Spieltag der Bundesliga mit 1:3 beim 1. FSV Mainz 05 verloren. Es war die sechste Pflichtspielniederlage in Folge auf auswärtigem Terrain für den BVB. Nach der Partie knöpfte sich ein Dortmunder Ultra zwei Spieler der Schwarz-Gelben vor.

Der Fan, einer der Vorsänger einer Ultra-Gruppierung des BVB, hatte die Absperrung überquert und stand hinter der Werbebande im Stadioninneren. Es war zu sehen, wie er zunächst auf Marcel Sabitzer einredete und der Österreicher auch mit ihm sprach. Dann holte er sich Nico Schlotterbeck heran und gab diesem eine Botschaft mit.

Allerdings dürfte der Fan keine allzu lautstarke Kritik am Auftritt des personell schwer gebeutelten BVB geäußert haben. Das bestätigte auch Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky: "Heute ist es natürlich wieder ein Schritt zurück, aber wir geben nicht auf. Das habe ich auch bei den Fans gespürt, die auch hinter der Mannschaft stehen und aufmunternde Worte gefunden haben. Die Mannschaft hat versucht, alles rauszuhauen, aber es war am Ende in dieser Konstellation mit diesem Spielverlauf einfach zu wenig."