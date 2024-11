BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05: Viel zu verheerend - auch ohne den Bärendienst von Emre Can

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. 1. FSV Mainz 05: Felix Nmecha

Nmecha spielte in der 8. Minute völlig unnötig eine Kerze zurück auf Keeper Meyer, die dieser außerhalb des Strafraums per Kopf klären musste. Burkardt ließ er bei dessen Großchance in seinem Rücken entwischen (18.). Nach Cans Platzverweis rückte Nmecha in die Innenverteidigung und sah nur kurz darauf schlecht aus, weil er unmittelbar vor dem 0:1 auf der Linie und damit deutlich zu tief verteidigte, weshalb er schließlich nicht mehr Torschütze Lee aufnehmen konnte. Noch schwächer war sein Verteidigungsverhalten beim 1:2, als er bei da Costas Vorlage stehenblieb und so Torschütze Burkardt in seinem Rücken laufen ließ. Kurz nach der Pause verschluderte er einen Konter mit einem Fehlpass. Ein verheerender Auftritt unmittelbar nach seiner Einladung zur Nationalelf. Note: 5,5.