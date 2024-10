"Hoffe, dass ich eingeladen werde": Werder Bremens Mitchell Weiser bestätigt Algerien-Wechsel

Zunächst aber muss der ehemalige U-Nationalspieler vom Schweizer Trainer Vladimir Petkovic für die kommenden Spiele in Äquatorialguinea (10. November) und gegen Liberia (18. November) nominiert werden. 2017 hatte Weiser mit der deutschen U21 noch den EM-Titel geholt, im Finale gegen Spanien (1:0) erzielte er sogar den Siegtreffer. Für einen Einsatz in der A-Nationalmannschaft reichte es danach nicht.

"Das ist natürlich eine Option. Für mich wäre das ein Abenteuer. Ich habe Lust darauf", hatte Weiser bereits vor einigen Monaten im Interview mit SPOX gesagt. "Mein Charakter scheint nicht so deutsch zu sein. Ich habe etwas Afrikanisches in mir. Das weiß ich zu schätzen. Schon beim DFB in der Jugend habe ich gemerkt, dass die deutsche Mentalität nicht unbedingt zu mir passt."