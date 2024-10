"Das würde hunderttausende Fans in Mitleidenschaft ziehen": BVB-Anhänger starten Petition

"Verhindert dringend die Streichung der Ryanair-Flüge von London Stansted nach Dortmund", titelt die Petition. Die Airline hat kürzlich bekanntgegeben, sich vom Flughafen in Dortmund zurückzuziehen. Das trifft vor allem die englischen Anhänger von Borussia Dortmund hat, die die Billigflieger gut und gerne als beste Option gesehen haben, um für BVB-Spiele nach Deutschland zu kommen.

"Die Streichung dieser Strecke würde meine Reisezeit von Norwich nach Dortmund mehr als verdreifachen und die Kosten verdoppeln", erklärt Petitions-Gründer Ben McFadyen in der Beschreibung der Unterschriftensammlung auf change.org. "Unzählige Fans und ich bitten Ryanair inständig, ihre Entscheidung zu überdenken."

Denn auch in die andere Richtung sei diese Strecke wichtig: Viele deutsche Fans aus den Ruhrpott würden von Dortmund aus zu den Spielen der Londoner Klubs reisen. "Die Beziehung zwischen den Fans und ihren Vereinen sorgt für besondere Erlebnisse und stärkt die Gemeinschaft. Jede Unterbrechung dieser Route würde diese geschätzten Verbindungen nur beeinträchtigen und hunderttausende Fans in beiden Ländern in Mitleidenschaft ziehen."