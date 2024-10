"Danach war es für mich erledigt": Simon Rolfes spricht über Entgleisung von Sven Ulreich

"Nachdem der Sven sich bei mir gemeldet hat, war es für mich auch erledigt", gab sich Rolfes am Samstag bei Sky nachsichtig. Ulreich hatte während eines Leverkusener Zeitspiels von der Ersatzbank aus in Richtung Rolfes gepöbelt. Dafür wurde der Keeper für ein Spiel gesperrt und zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro verdonnert.

Das Strafmaß für Ulreich wollte Rolfes "überhaupt nicht bewerten, auch weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Für mich ist das Thema erledigt." Bei der Pressekonferenz des FC Bayern am Samstag äußerten sich auch Bayern-Trainer Vincent Kompany sowie Sportvorstand Max Eberl zu dem Vorfall.