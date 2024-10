"So blöd sind wir auch nicht": Bayern-Trainer Vincent Kompany scherzt wegen Sven Ulreich

Kompany über Guardiola: "Wir hatten drei ganz erfolgreiche Spielzeiten bei City miteinander. Da hat man immer eine Verbindung. Die wird auch bleiben in der Zukunft. Es ist aber nicht mehr als das. Wir haben viel Respekt. Er hat schon alles erreicht, ich möchte das gleiche schaffen. Er hat mir viel gegeben, das ist kein Geheimnis. Aber ich gehe meinen eigenen Weg."

Eberl über die Situation: "Beide Spiele, Leverkusen und Villa, waren Spiele, die wir gewinnen, wenn wir sie öfter spielen. Die Resultate waren nicht der Lohn für die Arbeit, die wir geleistet haben. Gegen Villa darf man das Spiel nicht verlieren. Das einzige, was wir gegen Villa bemängeln können, war, dass wir bei 95 bis 96 Prozent waren. Wir müssen alle an unser absolutes Limit gehen. Das muss man in Frankfurt auch bringen. Dort hängen die Trauben hoch. Es wird eine ähnliche Intensität auf uns zukommen wie im Villa Park."

Kompany über Ulreichs Sperre wegen seinen Beleidigungen in Richtung Leverkusens Simon Rolfes: "Sie haben schon eine Antwort von Max bekommen. Da kann ich jetzt nichts anderes sagen, oder? So blöd sind wir auch nicht. Ich habe nicht im Detail geschaut, was Max gesagt hat. Wir wollen unsere Spieler unterstützen. Max, was hast du eigentlich gesagt?" - Eberl erwidert: "Ich fand es zu viel!" - "Okay, es war zu viel. Ulle ist im Umgang mit seinen Mitspielern so wichtig, macht das fast jeden Tag 100-prozentig richtig. Wenn so jemand mal einen Fehler macht, dann haben Max und der Verein die richtige Entscheidung getroffen, dass wir ihn unterstützen."